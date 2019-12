Staroušci v tělech svalovců. The Rock a spol. se v Dalším levelu pokoušejí opět vyzrát na Jumanji

Pokračování předloňské překvapivě solidní předělávky devadesátkového hitu Jumanji následuje cestu mnohých videoherních sérií. Druhý díl sice pod názvem Další level přináší propracovanější vizuál, více postav a rozšířené možnosti herního světa, ale také podstatně horší uživatelský zážitek. Recenze Počítačová hra Jumanji 15:19 5. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ke Spencerovi (Alex Wolff) nebyl přechod ze střední školy na vysokou zrovna přívětivý. Bez nejbližších přátel Marthy (Morgan Turnerová), Bethany (Madison Isemanová) a Chlaďáka (Ser’Darius Blain) se plachý mladík cítí bezmocně a osaměle, s čímž nijak nepomáhají jejich nadšené fotografie, co sdílejí na sociálních sítích.

Když tedy přijede na Vánoce zpátky domů, upne se ke chvíli, kdy měl naposledy pocit, že si dokáže poradit s čímkoliv. Což bylo, když ho před dvěma lety vcucla zákeřná videohra Jumanji, ve které na sebe vzal uprostřed džungle roli svalnatého, neohroženého doktora Bravestona (Dwayne Johnson).

Situační očistec s bábovkou. Při sledování Havelkova snímku Vlastníci mrazí i při smíchu Číst článek

Ačkoli by měla nejspíš ležet rozebraná na součástky někde pod hromadou hlíny, Spencer ji potají schovává u sebe ve sklepě. Na úkladnosti jí přidává pár trčících kabelů a elektrické jiskření. To mu ale nezabrání znovu ji zapnout.

Zpátky do reálného světa se v takzvaném single-player módu nedostane, a tak se ho trojice přátel vydá po krátké rozvaze zachránit. Věří, že když už hru jednou porazili, podruhé to bude snadné. Jenže jejich návrat do Jumanji má tentokrát háček. Kromě nich se totiž v tělech herních charakterů objeví také Spencerův artritický děda Eddie (Danny DeVito) a jeho starý kamarád Milo (Danny Glover), kteří si v domě zrovna vyříkávali starou rozepři.

Zatímco Martha opět skončí v těle spoře oděného zabijáka mužů Ruby Roundhousové (Karen Giillanová), Chlaďák, který ve skutečnosti poslední rok nabíral svalovou hmotu, se musí vyrovnat s podobou menšího obtloustlého profesora Shellyho Oberona (Jack Black). Identitu vazouna Bravestona přijme děda Eddie, do nosiče zásob a odborníka na zvířata Moose Finbara (Kevin Hart) se zase převtělí důchodce Milo.

Teenageři si začínají rychle vybavovat, co znamená přítomnost v Jumanji. Že na ně na každém kroku čeká smrtelné nebezpečí, že musí hrou projít jen se třemi životy a že jejich schopnosti a slabiny udává panel, který si mohou otevřít stisknutím levé strany hrudníku.

Uvědomit dvojici staroušků o tom, jak funguje videohra, se však zdá být naprosto nemožné. Muži jsou totiž zaneprázdnění zkoušením svých nových pružných kloubů. Koncept „džumanžé“ nechápou a na jména svých postav reagují slovy: „Není to Barbařin kluk?“

Fotogalerie (5)







Další level, jak zní podtitul druhé části nečekaně povedeného remaku oblíbeného rodinného snímku s Robinem Williamsem, má pár nápadů, které mu opravdu pomáhají dostat se na novou úroveň.

Vrací se známí hráči (Nick Jonas) a přibývají jiní (Awkwafina a černý hřebec). Herní svět dostává rozšířená pravidla, postavy nové kostýmy. Džungli na poli hlavní lokace zase střídá vyprahlá poušť nebo zasněžený horský masív.

Režisér Jake Kasdan se v podstatě pokouší zopakovat, co se mu v roce 2017 povedlo ve Vítejte v džungli: rozehrát originální a zábavný příběh přístupný celé rodině. Jen v mnohem těžších podmínkách. Nejenže tentokrát čelí nastolenému očekávaní diváků, ale musí se také popasovat s početnějším ansámblem a tím pádem i menším prostorem pro každou z postav.

Jumanji: Další level akční dobrodružná komedie

USA, 2019, 123 min

Režie: Jake Kasdan

Scénář: Jeff Pinkner, Scott Rosenberg

Hrají: Dwayne Johnson, Karen Gillanová, Jack Black, Kevin Hart, Awkwafina, Danny DeVito, Danny Glover, Nick Jonas, Alex Wolff Hodnocení: 50 %

Scénář Jeffa Pinknera a Scotta Rosenberga se jim všem snaží dodat náznak hloubky, a přitom rozplést linku o přátelství a dospívání, které stojí v kontrastu ke stárnutí. Způsobí to ale především, že než se snímek dostane k nejlepší části, kterou je bezesporu komedie vycházející z výměny těl a následné vzájemné hašteření charakterů, uplyne hrozně dlouhá doba. Během ní má i ten nadšenější z diváků příliš času, aby to vše přehodnotil.

Další level má stále co nabídnout. Přes všechny zásahy do děje nicméně funguje nejlépe, když se vše vrátí do starých kolejí. Ani to ovšem neřeší, že jakmile zazní vtip, místo smíchu to často vyvolává trapné ticho.

Výkony ústřední čtveřice herců jsou i napodruhé hlavní předností snímku. Stejně tak nezklame ani fyzická komedie Awkwafiny. Na druhou stranu nejlepší chvilky DeVita, který stráví úvodní část potácením se po pokojích, přijdou, až když ho hraje někdo jiný.

Je škoda, že poté, co nevyužili příležitosti uzavřít vyprávění takzvaně na vrcholu, se tvůrci nového Jumanji zřejmě rozhodli ždímat jeho potenciál, dokud mu ještě nějaký zbývá. V Dalším levelu si totiž zadělali na další pokračování. To by podle všech indicií mělo ve větší míře sledovat zápletku původního filmu z roku 1995.

Snímek Jumanji: Další level má premiéru 5. prosince.