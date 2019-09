Filmové cvičení v natahované. To Kapitola 2 triumfuje obsazením, uspokojivé finále nenabídne

Ve filmové adaptaci románu To dostal spisovatel Stephen King možnost šťouchnout si do svých kritiků, kteří mu vyčítají, že neumí psát konce. A tak v roli prodavače ve starožitnictví utrousí stejnou poznámku k postavě Jamese McAvoye, jenž je tu jako autor hororů jeho jakýmsi alter egem. Ve vyvrcholení snímku, které k temnotě přibírá nežádoucí dávku zkratkovitosti a patosu, z toho však vychází dobře míněné varování. Recenze Derry (Maine, USA) 12:14 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dává rozum, že herci v hororovém snímku budou z emocí nejčastěji představovat strach. Herec a komik Bill Hader, který si získal příznivce jako dlouholetý člen amerického skečového pořadu Saturday Night Live, se nedávno přiznal, že mu to dělalo docela problém. Jeho přirozenou reakcí na děsy, jakkoli byly smyšlené, totiž bylo nervózně se usmívat.

Jako člověk, který si při nočních bojovkách dodával odvahu hlasitým zpěvem, se mu vlastně nedivím. Někdy při očekávání bubáka v jednom ze křoví je zkrátka jednodušší představovat si ho v každém z nich – a pro jistotu před nimi vždy prohlásit, že ho vidíte.

Snímek To Kapitola 2 se zlehčování strašidelné atmosféry ujal sám. Místo, aby se snažil lekat, raději dovede scénu do humorné tečky. Jen si místo bubáků musíte dosadit do pozadí záběrů nahé staré dámy s povislými prsy a vražedného klauna, který na sebe umí vzít podobu toho, čeho se na světě nejvíce bojíte. Což je v tomto filmu překvapivě velké množství pavouků a jiných fantastických stvoření s více nohama.

Pokračování předloňského hitu Andyho Muschiettiho uzavírá tisícistránkový knižní kolos z pera Stephena Kinga v sedací svalstvo paralyzujících 165 minutách. Navazuje přitom 27 let po událostech prvního filmu.

Tam se musela partička dětí přezdívaných smolaři postavit vlastnímu strachu – ať už to byla hypochondrie, pocit viny ze smrti mladšího bratra či prachobyčejná úzkost – než se mohla v kanálech utkat s krvelačnou mimozemskou entitou, které se říká To (Bill Skarsgard). Všichni potom složili krevní přísahu, že se do rodného Derry vrátí, pokud To začne opět vraždit.

Jenže to si teď nikdo až na Mika (Isaiah Mustafa), který ve městě celé ty roky zůstával, nepamatuje. S dětským traumatem ukrytým kdesi v koutku mysli si tak smolaři vybudovali kariéry a založili rodiny, něco je však stále drželo v zajetých kolejích. Beverly (Jessica Chastainová) například vystřídala násilnického otce za násilnického manžela. Eddie (James Ransone) se zase skoro doslova oženil s vlastní matkou. Obě role celkem důvtipně ztvárnila ta samá herečka, Molly Atkinsonová.

Bill Hader, Jessica Chastainová, James McAvoy, James Ransone, Isaiah Mustafa a Jay Ryan ve filmu To Kapitola 2 | Zdroj: Vertical Ent.

Než tedy mohou znovu, a tentokrát snad i naposledy, čelit Tomu, musí se rozpomenout, kým byli, koho milovali a kdo se je vlastně pokouší po bezmála třiceti letech opět zabít.

Když se vrátíme k analogii s bojovkou, znamená to, že snímek Andyho Muschiettiho posílá své hrdiny na stejnou cestu, kterou už si kdysi prošli. A to jak z hlediska příběhu, tak emocí. Potvrzuje se přitom, že má očividně větší efekt, když se podobných kousků účastní děti.

Ne že by snad To Kapitola 2 měla horší obsazení. Naopak právě dokonalý výběr dospělých herců do známých rolí patří k triumfům snímku. Obzvláště Bill Hader a James Ransone, kteří přebírají role Richieho a Eddieho po Finnu Wolfhardovi a Jacku Dylanu Grazerovi, dokonale imitují věčné pošťuchování klučičí dvojice, a zaslouží se tak o řadu nejpamátnějších gagů a momentů fyzické komedie.

Problém nastává ve chvíli, kdy se tvůrci rozhodnou skupinu smolařů rozdělit a nechat každého po jednom projít si znovu svým traumatem. Tehdy se totiž naruší spád celého vyprávění, které do té doby čerpalo ze vzájemné energie mezi herci. Film se zasekne v nekonečné smyčce událostí, jež kopírují stejný vzor: vzpomínka (sehraná počítačově upravenými dětskými herci – protože mají tu nepříjemnou tendenci během krátké doby znatelně vyrůstat), uvědomění a myšlenkový trik psychopatického klauna.

Jestliže v případě snímku To nebyl tím největším strašákem podobu měnící klaun, ale krutá realita dospívání na malém městě, u To Kapitola 2 je to vědomí diváků, že podobnou scénu uvidí odehrát několikrát po sobě.

Zatímco u prvního filmu bylo poznat, že se zajímá o své charaktery a osvětluje důvody pro jejich jednání, tentokrát – ačkoli na to má více prostoru – si vystačí se zkratkami a náznaky. Jako by tvrdil, že vše důležité už bylo řečeno minule a je na divákovi, aby se mezi sledováním jednotlivých dílů udržel v obraze. Stejně jako když většinu ze svých hrůz staví na počítačových tricích, zapomíná, co je pro posun příběhu schopná udělat pouhopouhá lidská povaha.

Jak To Kapitola 2 směřuje k úmorně natahovanému a pramálo uspokojujícímu závěru, nejde se po příkladu Billa Hadera nervózně usmívat. Nemůžeme ale tvrdit, že by nás Stephen King v cameo roli a všechny ty další náhodné postavy vyčítající Billovi (James McAvoy), že neumí psát dobré konce, nevarovali předem.

Hororový snímek To Kapitola 2 měl premiéru 5. září.