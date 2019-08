Deset dvacet, Krvavá nevěsta! Hororová komedie překvapí příjemnou dávkou morbidní zábavy

Samara Weavingová ve svatebních šatech, žlutých teniskách a s pásem nábojů kolem těla si možná až příliš snadno získává přízeň diváků v tomhle groteskním krváku, který si ne zrovna nenápadně utahuje z výstřelků vyšší vrstvy. Recenze Dům Le Domasů 11:11 22. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Každá rodina má své tradice, mnohokrát navíc zcela nepochopitelné pro lidi mimo ni. Ať už stran toho, co obnášejí, nebo toho, jak vůbec vznikly. Jakkoli často při nich člověk může přijít o důstojnost, není úplně obvyklé, že by hrozilo, že při nich člověk přijde o život.

To je totiž jeden z možných dopadů svatebního rituálu, který se dodržuje u Le Domasů. Zámožná rodina přišla ke svému jmění prodejem stolních her, a tak každého nového člena čeká svérázný křest ve formě partie proti příbuzným. Na někoho vyjdou šachy, na jiné dáma. Ať to zní sebevíc směšně, nejhůř dopadnou ti, kteří si vylosují hru na schovávanou.

Alex (Mark O’Brien) by existenci této ceremonie před Grace (Samara Weavingová) nejraději zatajil. Vlastně jako celou svou rodinu. Tu ale Grace nikdy neměla, a tak se nelze divit, že po ní tolik touží. Je proto ochotná přenést se přes kritické oči Alexových rodičů (Henry Czerny, Andie MacDowellová), snést flirtování a cynické poznámky ze strany jeho věčně opilého bratra Daniela (Adam Brody) a také dát při svatební noci přednost účasti na společenské hře v honosném salonku s trofejemi před soukromím postele se svým novomanželem.

Je pronesen vážný monolog, kromě Grace se ale nikdo nesměje. Nevěsta si má vytáhnout kartu. Ta rozhodne, co si dnes zahrají na její přivítání do rodiny. Karta, kterou pobaveně otočí k Le Domasovým, je však právě tou, již se Alex nejvíce obával. Před pikolou za pikolou nikdo nesmí stát…

Domem se brzy rozléhá zvuk mrazivé písně oznamující začátek hry na schovávanou. A zatímco se stále nic netušící nevěsta běží ukrýt do služebního výtahu, Le Domasovi sundají ze stěny sbírku zbraní a poklidně je nabijí.

Český název filmu Matta Bettinelli-Olpina a Tylera Gilletta se ani nesnaží netají, co bude v příběhu následovat. Ani upoutávka, která Krvavou nevěstu podává spíše jako tradičnější „lekací“ horor s tísnivou atmosférou, nedokáže diváky připravit na množství grafického násilí, ale především naprosto padnoucího humoru, které je ve snímku čeká.

Krvavá nevěsta hororová komedie

USA, 2019, 96 min

Režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Scénář: Guy Busick, Ryan Murphy

Hrají: Samara Weavingová, Mark O'Brien, Andie MacDowellová, Adam Brody Hodnocení: 75 %

Le Domasovi jsou pochopitelně partičkou vesměs zhýralých charakterů schopných těch nejodpornějších činů, když je v sázce postavení a majetek. Jejich skoro až iracionální uctívání tradic se jim však velmi brzy vymstí. A to třeba už ve chvíli, kdy si uvědomí, že neumějí používat zbraně, které předtím s takovou pompou sebrali ze svých výstavek.

Adam Brody, jehož charisma zřejmě automaticky dělá z každé role sympaťáky, výborně zosobňuje člověka plně si vědomého skutečností, ke kterým jeho přispěním – a zejména pak jeho neschopností postavit se své rodině – stále dochází. Obzvlášť pro ty, kteří nepatří k pravidelným konzumentům krvavých hororů, bude příjemným překvapením Samara Weavingová. Její postava o život bojující nevěsty si získá diváky už na samém začátku.

Především díky nevyčerpatelné energii své představitelky zvládne Krvavá nevěsta ustát i ten nejmorbidnější vtip, načasovat správně každý výbuch emocí a uspokojivě prodat své finále, které zcela odpovídá nastolené absurditě tohoto světa a současně i velkým očekáváním, jež se tím nezvratně vytvořila.

Snímek Krvavá nevěsta měl premiéru 22. srpna.