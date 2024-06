Závod ke dnu české ‚romantické‘ komedie má novou vítězku. Je to Eva Toulová

Jednu věc jde na práci herečky, scenáristky, producentky a režisérky Evy Toulové snad svým způsobem obdivovat. A to je to zarputilost a odhodlaná intenzita, s jakou se rozhodla produkovat svoje počiny navzdory tomu, že sklízí patřičnou zdrcující kritiku, špatná hodnocení diváků i návštěvnost. Za všechny předchozí počiny bez výjimky.

Svůj už druhý letošní celovečerní film uvádí do kin právě tento týden a nepochybně ani sama nečeká, že to na jejím postavení něco změní. „Romantická“ komedie, ve které hraje hlavní roli, vypráví o Evě, která nastoupí do své vysněné reklamní agentury. Pod sexistickým šéfem ale zažívá spíš potíže než radost.

Potká ale sympatického hypnoterapeuta Vítka (Martin Kraus), kterého před nedávnem opustila jeho nevěrná přítelkyně. Vítek si ordinaci nastěhoval do sousedství pomatené šarlatánky (Uršula Kluková), které se obává. Zdá se vám to celé přitažené za vlasy? To jsme teprve na začátku.

Eva Toulová a Martin Kraus ve snímku Láska na zakázku | Zdroj: Bontonfilm

Nejde o promyšlenou absurditu, ale o pitomý humor. Jiří Krampol ve filmu užívá tablety na podporu erekce, na které nechce točit s Evou reklamu. Václav Upír Krejčí hraje nesmyslnou postavu hospodského kamaráda. Celý snímek podbrnkává lobotomizující hudba z knihovny Youtube Audio Library.

Některé scény, jako je například návštěva benzínky nebo obchodů, absolutně zbytečné v ději, ospravedlňuje očividný product placement. Jiné neospravedlní nic.

Časté, ale zcela náhodně působící vložené záběry Česka z ptačí perspektivy (jednou jde o venkov, jednou o pražský Žižkov) nás vedou k tomu, že se někdo jako například režisérčin nebo sponzorův synovec učil létat s dronem. A někdo mu pak zapomněl odřeknout slib, že co se povede, přijde do filmu?

Většina záběrů Lásky na zakázku je statická, vznikly prostým postavením kamery do pozice, před kterou se pak odehraje ochotnická scénka, ať už v exteriéru nebo interiéru. Výsledek působí dojmem, že se nikdo moc nepostaral ani o svícení na place, ani o color grading v postprodukci.

I z tohoto bídného standardu ale některé scény vypadávají. Když například Uršula Kluková sebere místním dětem v parku bouchací kuličky, snímá to kamera nakřivo těsně nad trávníkem. Možná sjela ze stativu? Nebo se kameraman zrovna naštval, kameru odložil a odešel i se stativem na pivo?

Kameraman Pavel Mědílek netočí s nikým jiným než s Toulovou. Až si říkám, existuje vůbec? Na premiéře nebyl a stativ, na který by Toulová kameru postavila sama, by tu úlohu zastal taky. Opravdu Eva Toulová absolvovala FAMU? A kam se to vzdělání podělo? Samé otázky.

Uršula Kluková ve snímku Láska na zakázku | Zdroj: Bontonfilm

Někteří herci hrají víceméně svůj spodní standard zvládnutelný na první dobrou. Jde například o Igora Bareše nebo Jaromíra Noska ve vedlejších rolích. Divíme se, že nabídku na film přijali.

Ostatní jsou prostě děsivě špatní. Je to kromě jiných samotná Eva Toulová. Její mizerně intonovaný hlasový projev v záběrech i průvodním slově mimo obraz jde ruku v ruce s různými diblíkovskými grimasami a pestrobarevným šatníkem, u kterého si domýšlíme, jestli jeho nošení nebylo doprovodným důvodem samotného natáčení.

Ano, mohlo jít o lehkou (rozuměj lacinou) komedii „plnou oblíbených hereckých tváří“, jak by to rádi režisérka a distributor prezentovali.

Láska na zakázku romantická komedie

Česko, 2024, 82 min Režie a scénář: Eva Toulová

Hrají: Eva Toulová, Martin Kraus, Jiří Krampol, Václav Vydra nejml., Valérie Zawadská, Jaromír Nosek, Igor Bareš, Uršula Kluková

Není problém, že Jiří Krampol, Petr Jančařík nebo Uršula Kluková dnes motivují už jen seniorní publikum, i to si zaslouží svou zábavu – ale důstojnou, ne vyrobenou s nejnižšími náklady, u které je později jedno, že sklidí odpor publika, natož kritiky. Jako v mnoha jiných případech se podezřelé a falešné účty snaží hodnocení filmu na databázích zvednout, ale marně.

Česko už má Zdeňka Trošku, Tomáše Magnuska, Frantu mimozemšťana i zástupy pseudoromantických komedií, které dekultivují publikum a mají patrně větší tradici a vliv, než si připouštíme. Pocházejí mnohdy od tvůrců, kteří mají vyšší produkční hodnoty a řemeslné standardy, ale stejně jako kadlubu, který komerčně funguje, se zoufale drží všech „legračních“ stereotypů. Pro herce je těžké prorazit a stát se známými bez toho, aby se tohoto účastnili.

Eva Toulová se rozhodla věnovat síly tomu, že si v tomto odvětví vybuduje vlastní kariéru a splní si sny o sobě jako o filmařce. A my tomu teď bohužel přihlížíme.

Láska na zakázku měla v českých kinech premiéru 6. června 2024.