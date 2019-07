Late Night je dokonale snesitelná komedie, která se nedokáže řídit vlastní radou

Katherine Newburyová (Emma Thompsonová) je hvězda amerického televizního vysílání. Už více než třicet let uvádí vlastní noční talkshow, kam si zve hosty z řad literátů a historiků k erudované debatě. Přiznat si, že ztratila kontakt se současným divákem, který stále častěji utíká ke konkurenci nabízející zábavní bloky, v nichž herci kartáčují psy nebo jezdí na skluzavce, je pro ostřílenou moderátorku těžké. Cena je ale příliš velká. Pokud se sledovanost pořadu nezlepší, dostane její místo vycházející stand-up komik a velmi zřetelně se profilující oplzlík Daniel (Ike Barinholtz).

Pokračování marvelovského Spider-Mana nechává monstra ničit Prahu v libereckých kulisách Číst článek

V rámci krizového řešení proto Katherine udělá něco, co už dlouhé roky ne: navštíví kancelář svých scenáristů. Tam zjistí, že až na jednu výjimku v osmičlenném, výhradně mužském týmu nikoho nezná a že její nejoblíbenější zaměstnanec před lety zemřel. Pověří proto svého zástupce Brada (Denis O’Hare), aby místní úpadek kreativity podpořil a „prostě najal nějakou ženu“.

Tou nějakou ženou se ukáže být Molly Patelová (Mindy Kalingová). Se psaním nemá větší zkušenosti, dosud pracovala v chemičce, ale nechybí jí nadšení. A je to žena. Jak se dá předpokládat, tvůrčí pánský klub její přijetí zprvu nenese zrovna nejlépe. Někteří ho dokonce nazvou pozitivní diskriminací a dají se nadšeně do toho, aby její práci co nejvíce znepříjemnili. Třeba přiznáním, že dámské záchody využívají k tomu, aby si došli na velkou.

Vtip je pochopitelně v tom, že nikdo jako Katherine (čti žena) v současnosti na žádné větší americké televizní stanici talkshow nemoderuje a dobrých třicet let už taky nemoderoval. Ten až groteskní nepoměr mužů a žen v komediální branži ale vychází ze skutečnosti. Pro satiru je to tedy téma jako dělané.

Reid Scott a Mindy Kalingová ve filmu Late Night | Zdroj: Falcon

Pro Mindy Kalingovou je tragikomedie Late Night osobní záležitostí rovnou ze dvou důvodů. Kromě jedné z hlavní rolí totiž stojí i za scénářem, v němž čerpá z práce pro dlouholetého moderátora noční talkshow Conana O'Briena a vlastního působení na komediální scéně jako autorka a herečka indického původu.

Do popředí se proto opakovaně dostává otázka diskriminace a rovných příležitostí pro všechny. Kalingová přitom zdůrazňuje potřebu spolupráce a nabídnutí pomocné ruky ze strany lidí na vyšších místech. Obě její hrdinky, i když každá svým způsobem, jsou totiž v oboru neomylně zástupkyněmi menšin.

Jako ženy, pro které jsou vstupní dveře do komedie proklatě úzké a podstatně těžší, než pro jejich mužské kolegy. Katherine jako upjatá vzdělaná Angličanka starší padesáti let, kterou už šoubyznys z oněch dveří nemilosrdně vytlačuje. Molly jako potomek imigrantů, která si je navíc musela sama vyřezat.

Late Night tragikomedie

USA, 2019, 103 min

Režie: Nisha Ganatrová

Scénář: Mindy Kalingová

Hrají: Emma Thompsonová, Mindy Kalingová, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare Hodnocení: 50 %

Kalingová ale ve svém scénáři tento společenský problém zjednodušuje do té míry, že působí až černobíle a dětinsky naivně. A dál ho pak rozmělňuje tím, že do příběhu zamotává umělou a zcela zbytečnou romantickou linku a několik fyzických gagů s odpadky. Nepomáhá ani to, že si pro sebe napsala nepříliš sympatickou a po čase velmi otravnou roli, která věrně imituje vyznění snímku v tom, že sama vychází naivně a ploše.

Na film o komicích navíc Late Night citelně postrádá humor, který by působil provokativně a nepředvídatelně. Když v něm tedy Kalingová prostřednictvím své postavy říká Katherine Newburyové, že do svého pořadu musí zahrnout politická témata, být drzá a ostře prosazovat své názory, vyznívá to, jako by se nedokázala držet vlastní rady.

I přesto ale snímek nabízí příjemné necelé dvě hodiny odlehčené zábavy a mírného dramatu, které dělá výrazně snesitelnějším pouhá přítomnost Emmy Thompsonové. Najdou se scény, které ani šarm legendární britské herečky nespasí. V jejím podání ale arogance a panovačnost Katherine Newburyové dostává delikátně zákeřné rysy Mirandy Priestlyové z Ďábel nosí Pradu.

Snímek Late Night měl v českých kinech premiéru 11. července. Ještě předtím ho uvedl filmový festival v Karlových Varech.