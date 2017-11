Liga spravedlnosti zlom nepřinesla. Studio DC stále působí jako nedomrlý bratříček Marvelu

Pomyslný roztržený pytel se superhrdinskými bijáky, ze kterého se letos vysypalo sedm celovečerních filmů, je konečně prázdný. Příští rok ho nahradí jiný, podobně napěchovaný a se stejně očekávaným i obávaným obsahem.

Právě Liga spravedlnosti, poslední letošní produkce od komiksového studia DC, patřila ke snímkům, ke kterým se fanoušci upínali se zvláštní směsí naděje a pochopitelného znepokojení.

Už v době jeho vzniku se totiž kladla na bedra projektu řada vysokých požadavků: napravit si reputaci po průšvihu jménem Batman vs. Superman, následovat ve šlépějích divácky úspěšné Wonder Woman a pokud možno vytvořit superhrdinskou podívanou, která by konečně byla schopna konkurovat filmům od Marvelu. Ukázalo se to však být nadlidským výkonem.

Z hlediska příběhu přitom měla Liga spravedlnosti otevřené dveře k tomu, aby udělala za dosavadní tvorbou studia DC tlustou, i když spíše přerušovanou čáru a přetvořila fungování svého univerza od základů. Jako ansámblový snímek (druhý po Sebevražedném oddílu), ve kterém se představí několik nových klíčových postav, se částečný restart přímo nabízel.

Místo toho, aby se režie ujal někdo, kdo by filmu dodal svůj neotřelý pohled (což se ukázalo jako obzvláště dobrý krok u Thor: Ragnarok, který se pod rukama excentrického Taiky Waititiho stal celosvětovým megahitem), stanul za kamerou znovu Zack Snyder. A série tak zabila své šance stejně důkladně jako tvůrci v předchozím filmu Supermana (Henry Cavill).

Superhrdinská póza ve filmu Liga spravedlnosti | Zdroj: Vertical Ent.

Poměrně definitivní smrt polobožské modly uvedlo fiktivní Metropolis do stavu zármutku a určité bezbrannosti. Zatímco se noviny ptají, zda se Kryptoňan (podobně jako Prince nebo David Bowie) vrátil na svou planetu, lidé volají po nových ochráncích. Ulice se totiž hemží zločinci a Batman (Ben Affleck) s Wonder Woman (Gal Gadotová) mají i přes svůj superhrdinský status jen jedny ruce a nohy.

Příchod Steppenwolfa, prostředníka všeho zla, který hodlá ve zlosynské tradici zničit celý svět, přiměje dvojici hrdinů dát dohromady tým složený z lidské ponorky s blonďatým melírem a jménem Aquaman (Jason Momoa), superrychlého introverta Flashe (Ezra Miller) a laboratorní nehody Cyborga (Ray Fischer). Jejich verbování dá scenáristům zhruba hodinu na to, aby vymysleli, jak přesvědčivě oživit Supermana. Když už ho jednou dali na propagační fotografii…

A ačkoli jsou to všechno složité, ale veskrze sympatické charaktery, které má divák zájem sledovat, v rámci radikálně sestřihané verze (z níž zmizely i mnohé scény z trailerů) a jejího přeexponovaného děje vyjde najevo pouze to, že Ben Affleck je otravný, kdykoli otevře pusu, a že Ezra Miller neumí běhat.

LIGA SPRAVEDLNOSTI

akční fantasy

USA, 2017, 120 min

Režie: Zack Snyder

Hrají: Ben Affleck, Gal Gadotová, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adamsová, Henry Cavill a další

Hodnocení: 35 %

Příběh pak v určitých chvílích připomíná upatlanou slepovánku, jejímiž přilnavými body jsou výhradně Millerovy vtipné připomínky, dmoucí se suspenzory a narážky na to, že se Batman s Wonder Woman dají v některém z následujících filmů dohromady. Pocit amatérismu navíc podporují i často nekvalitní počítačové efekty, které z nějakého důvodu nesměly chybět ani v záběru na červánky nad kukuřičným polem.

I přesto ale Liga spravedlnosti vychází z hodnocení lépe než Batman vs. Superman. Její hluchá místa se totiž díky uvolněnější náladě snímku rozmělní humorem a příběhy trojice nových postav. (A navíc už má Wonder Woman.) Ovšem v roce, kdy se Marvel vytasil se třemi úspěšnými superhrdinskými trháky, tento malý pokrok nebude studiu DC stačit, aby se zbavil nálepky nedomrlého mladšího bratra, který se nepřestává snažit.