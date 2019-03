Seznamkové LOVEní Ester Geislerové aneb co je v domě, může být v zoufalé situaci klidně pro mě

Romantická komedie LOVEní má skoků a zatáček jak trať Velké pardubické – což prosím není vůbec nahodilé přirovnání. Příhodně i ten Velký Taxisův příkop už jste v televizi viděli nejméně stokrát, ale stejně vás zajímá, jestli se na tom zase někdo vyfláká. Recenze Pardubice 15:31 28. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Minulý rok vstoupila do českých kin romantická komedie Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ve které se Klára Issová skutečně seč jí síly stačily pokoušela najít životního partnera. Nutno dodat, že ačkoli odhodlání její postavy bylo obdivuhodné, v průběhu filmu začal kdekdo pochybovat o jejím duševním zdraví.

Když se ale člověk podívá na žánr české romantické komedie vcelku, zjistí, že zoufalé ženy zoufale toužící po lásce představují jeho nejobvyklejší podžánr, snad hned po mužích všeho věku a tvaru majících velké množství sexu. Protagonistka nového snímku Karla Janáka je ukázkovou představitelkou tohohle trendu. Definuje ji zaslepující touha najít si chlapa, což jí jako jediná hnací motivace vydrží až do samotného konce, kdy už to měla dávno vyměnit za hledání způsobu, jak by mohla respektovat sebe samotnou.

Eliška (Ester Geislerová) se na lov lásky, jak trendy název LOVEní napovídá, vydá poté, co ji u oltáře opustí dlouholetý přítel Jirka (Martin Písařík). Nutno dodat, že scéna následující její veřejné ponížení je bezesporu tou nejvíce devastující v celém filmu. Je jí sekvence, v níž číšníci vyhazují do koše jídlo.

Zatímco Eliška dramaticky dýchá do pytlíku, postavy kolem ní nastaví vztahovou dynamiku pro zbytek vyprávění. Matka (Veronika Žilková s děsivým zrzavým přelivem) ji předá dobře míněné, ale zcela bezcenné rady do života, matčin přítel (Ondřej Malý) prohodí pár nepřítomných poznámek při sledování hokeje a nejlepší kamarádka (Evelyn Kramerová) to doplní slovenskými bonmoty.

Aby toho nebylo málo, Eliška je švorc a nemá kde bydlet. Matka ji proto nastěhuje k nevlastnímu bratrovi Richardovi (Jakub Prachař), který podle ní „není autista, ale ajťák“. Rezervovaný podivín si sice dává popcorn do lednice a každý týden za ním dochází nebezpečně vzhlížející „kamarádka s dárečky“, nakonec se ale asi ukáže jako lepší kandidát na partnera než všichni ti muži, se kterými se potkala na seznamkách.

Právě těch katastrofálních setkání přes seznamovací aplikace, na které trailer láká po dějové stránce nejvíce, je v samotném filmu pramálo. Ačkoli zrovna seznamky jsou komediální motiv, ze kterého se dá vytřískat více než dvě nepovedené schůzky a jeden vtip o tom, že si někdo jako svou profilovou fotku dá Ondřeje Sokola.

Tohle je naneštěstí podstata LOVEní. Velmi brzy uhne ze zápletky s potenciálem originality, aby skočilo střemhlav do romantického klišé amerických filmů z osmdesátých let. A humoru se pro jistotu ve druhé části zbaví úplně.

Scenárista a režisér Karel Janák prohlásil, že se při připravách snímku pokusil „stát na chvíli ženou“. Je zvláštní, že i v takovém duševním rozpoložení zvládl vytvořit hrdinku, která se na svatbě vlastní matky líbá s nevlastním bratrem a jejíž romantické peripetie celkově působí jako vztahová antikoncepce pro diváky.

Ocenit se dá aspoň to, že přitom nešel cestou situací podřízených product placementu a místo toho obdobně jako předloňský Špindl stylizuje snímek tak, aby se ukázalo co nejvíce z Pardubic, které natáčení spolufinancovaly. Na letecké záběry s počítačovou včelkou to stačí, lásku tady ale proboha radši nehledejte.

Snímek LOVEní měl v českých kinech premiéru 21. března.