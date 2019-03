Hana Třeštíková navazuje na Manželské etudy cyklem Nová generace. ‚Nejdramatičtější‘ díl uvede v kinech

Dokumentaristka Helena Třeštíková od 80. let soustavně zaznamenávala realitu tuzemských manželských párů. V rámci série Manželské etudy zatím natočila 35 let osobních dramat šesti dvojic. Režisérka Hana Třeštíková nyní na její časosběrný projekt navazuje s další desítkou protagonistů v televizním cyklu Nová generace. První epizoda, která se věnuje Mirce a Jakubovi, vstoupí 21. března do kin. Zbylé čtyři díly odvysílá Česká televize na podzim. Recenze Praha / Kutná Hora 10:25 19. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Potkali se na technoparty, měli dcerku Emilku a v den svého šestého výročí se vzali na Staroměstské radnici. Ona byla sociální pracovnicí na mateřské dovolené, on podnikal ve finančním poradenství. Bydleli v bytě v Praze, ale chystali se vystěhovat za ní do domku.

To jsou Mirka a Jakub v roce 2011, kdy se s nimi režisérka Hana Třeštíková seznámila poté, co si na matrice na Praze 1 podala inzerát, že hledá snoubence, kteří by byli ochotni stát se protagonisty časosběrného dokumentu, jenž by následující roky sledoval jejich manželství. Podobně jako její matka Helena o 30 let dříve.

Snímek, který je zároveň první epizodou nové pětidílné série, pokrývá dobu sedmi let, za niž se Mirka s Jakubem přestěhují na farmu a narodí se jim druhé dítě. Po zamilované idylce, ve které žijí měsíce po svatbě, je ale čeká také vysilující hledání práce, finanční problémy i počátek vztahové krize.

Podle Hany Třeštíkové se z pěti jí sledovaných manželských párů rozešly v průběhu natáčení dva. Příběh Mirky a Jakuba z nich přitom byl ten „nejdramatičtější a nejobraznější“. I proto ho teď v delší – devadesátiminutové – stopáží nasazují kina, zatímco další čtyři hodinové epizody odvysílá Česká televize na podzim.

Zatímco jiný pár podle dokumentaristky v těch sedmi letech žil „velmi nudně, ale zároveň úžasně v tom směru, jak zůstali pozitivní“, vztah dvojice technařů projde skutečným vývojem, o čemž navíc oba dokážou s příjemnou mírou sebereflexe promluvit. Kamera tak zaznamená třeba jejich krátké odloučení, hádku při přípravě večeře nebo Mirčino vyprávění o domácím porodu, při kterém si údajně zpívala Rozvíjej se poupátko. Prohlubující se otevřenost obou aktérů následně vyvrcholí dojemným prohlášením Mirky, že zjistila, že žila život ve lži.

Jako ve správném dramatickém vyprávění dojde i na tajemství, když manželé alespoň pro tuto chvíli nechají některé životní zvraty bez komentáře. Nechybí ovšem ani záporná postava, kterou se v případě Mirky a Jakuba ukáže být rodinný domek s farmou. Přílišná zátěž spojená s jeho rekonstrukcí a obhospodařováním nakonec významně přispěje k jejich vzájemnému odcizení.

Manželské etudy: Nová generace dokument

Česko, 2019, 91 min

Režie: Hana Třeštíková

Hodnocení: 70 %

Už samotný Jakub je ale pro svou rozháranost zajímavým subjektem společenské sondy. Zatímco totiž tvrďácky promlouvá o svých „mužských potřebách“ (ke kterým patří pravidelný sex, přichystané jídlo a klid po práci) a prohlašuje, že Mirka bude rodit děti do té doby, než se jim narodí syn, Mirka ho před zraky kamery několikrát obviní z dětinskosti, protože často tráví až do brzkého rána hodiny u počítače hraním her.

Není překvapením, že si je Hana Třeštíková v dokumentární metodě, které její matka v tuzemské kinematografii vtiskla tvář, tak jistá. Není ani pochyb o tom, že je ideálním filmařem, který by měl Manželské etudy rozvíjet dále a navázat na práci Heleny Třeštíkové obrazem toho, jak vypadá sezdaný partnerský život její generace.

Asi nejcennějším přínosem obou sérií se ale v tuto chvíli stávají jejich srovnání. Na rozdíl od 80. let, kdy se sledované páry braly v mladším věku, mnohdy navíc z pragmatického důvodu, jako například aby získaly byt, a byla to jejich první vážná známost, dvojice z Nové generace jsou starší, často už mají děti i vlastní kariéry, a to jak muž, tak i žena. Jednotlivé příběhy tak místo otázky dostupnosti bytů spojují hypotéky a půjčování peněz.

Snímek Manželské etudy: Nová generace má v českých kinech premiéru 21. března. Zbylé epizody sérii odvysílá na podzim Česká televize.