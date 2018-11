Duchařina bez hrnčířského kruhu. Film Ten, kdo tě miloval láká na směs žánrů s vánoční pentlí

Do Vánoc sice zbývá ještě šest týdnů, programy českých kin se ale už nyní plní filmy s vánoční tematikou. Jen Ten, kdo tě miloval se ovšem snaží zkombinovat sváteční atmosféru s detektivkou a rodinnou komedií. Recenze Posmrtný život / Karlovy Vary 17:20 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak nejlépe ukázat, že ačkoli si postavy napjatě šeptají v bytě za zataženými záclonami, rozhodně nepůjde o vážný kriminální thriller? Stačí nechat záporáka v úvodní dramatické honičce zakopnout o rozvázanou tkaničku. A hrdinu pro jistotu ještě se zbraní v ruce uklouznout na vozovce.

Takovou taktiku alespoň zvolil v novém českém snímku Ten, kdo tě miloval režisér a scenárista Jan Pachl. Žánrový a stylový mišmaš, na který odkazuje už samotné distribuční označení „komediálně laděná rodinná detektivka s předvánoční atmosférou“, se ovšem v celé své síle projeví až později.

Čtyřdílná minisérie Rédl nabízí mrazivý návrat na počátek devadesátých let Číst článek

Do příběhu nepříliš schopného agenta (Pavel Řezníček) totiž nejdříve musí vstoupit policejní oddíl podobné kvalifikace (Václav Postránecký, Lukáš Příkazký, Jiří Bábek), kluci toužící po pejskovi (Kryštof Racek, Viktor Antonio) a matka toužící provdat svou dceru (Jitka Smutná), nedůvěřivá manželka (Soňa Norisová), zamilovaný hráč na varhany (Hynek Čermák), těhotná Ruska v utajení (Lívia Bielovič) a členové učitelského sboru se zálibou v BDSM (Ester Kočičková, Robert Nebřenský).

Už to samo o sobě zní jako přiřazování groteskních charakteristik k náhodným postavám. Formálně s tím ale není nic v nepořádku a splňuje to aspoň avizovaný komediální element filmu ve chvíli, kdy scénář na tuto zásadní přísadu zapomene. Což je často.

Humorní aktéři příběh bez života nespraví — obzvlášť když každý působí, jako by ho vytáhli z úplně jiného, leč ve stejné míře absurdního, příběhu.

Ester Kočičková ve filmu Ten, kdo tě miloval | Zdroj: Falcon

Policisté sledují podezřelé v kostýmech Santy Klause z auta obloženého sněhovými koulemi. Učitelka s ředitelem školy si po hodině věnované domácím zvířatům hrají na paničku a pejska. A babička (Eva Holubová) pronáší řeči o tom, jak vnuky navštíví somálský Mikuláš, který vyzáblým dětem nedává dárky.

Tím je rázem splněna ta detektivní i vánoční část, a to navíc s přídavkem naprosté nevybíravosti a laciné stereotypizace, k níž má současná česká komedie tak neodolatelnou tendenci sklouzávat. (Pokud vám nestačí somálský Mikuláš, věřte, že jedno z dítek ve filmu skutečně prohlásí: „To máš růžové, to budeš asi teplej, co?“)

Ten, kdo tě miloval krimi komedie

Česko, 2018, 90 min

Režie: Jan Pachl

Scénář: Jan Pachl

Hrají: Soňa Norisová, Pavel Řezníček, Hynek Čermák, Eva Holubová, Lukáš Vaculík, Václav Postránecký, Lívia Bielovič Hodnocení: 25 %

Jen snad s nálepkou rodinné podívané se mohlo zacházet opatrněji, protože film dětské diváky vystaví kromě řady sexuálních narážek a už zmíněného milostného laškování učitelského sboru také opakujícím se výkřikům Norisové o „špinavých děvkách“.

Co už se s podivem nevešlo do distribučního popisku je pak duchařský element, jenž do příběhu vnáší postava Pavla Řezníčka, která v pseudoakčním úvodu zemře a události sleduje už pouze jako duch. Na rozdíl od Patricka Swayzeho se přitom naštěstí nedostane k hrnčířskému kruhu, ale pouze k pronášení glos.

Ten, kdo tě miloval nabízí dostatek k tomu, aby byl citelný vliv knižní předlohy Marie Poledňákové i snaha dosud výhradně režiséra kriminálek Pachla vrátit se k nostalgii, které její divácky oblíbené snímky stále vytvářejí. Možná by ten žánrový guláš i fungoval, kdyby se ho ujal jiný tvůrce. Nebo byla úplně jiná doba.

Snímek měl v kinech premiéru 8. listopadu.