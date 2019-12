Rozvodová lovestory. Baumbachova tragikomická Manželská historie je jeden z nejsilnějších filmů roku

Před 14 lety tragikomedie Oliheň a velryba vyzdvihla režiséra a scenáristu Noaha Baumbacha mezi americkou tvůrčí elitu. Snímek inspirovaný rozvodem filmařových rodičů nyní následuje další velmi osobní příběh, za který dostává nejspíš nejlepší kritické reakce své kariéry. Vychází z rozpadu jeho vlastního manželství. Recenze Soudní síň 8:00 7. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Manželská historie začíná výčtem povahových rysů a specifických detailů, kvůli kterým se jeho hlavní postavy Nicole (Scarlett Johanssonová) a Charlie (Adam Driver) milují. On si užívá otcovství, brečí při sledování filmů, umí se dobře oblékat a dobře snáší všechny její nálady. Ona má nakažlivý smích, dává skvělé dárky, stříhá celé rodině vlasy a ví přesně, kdy na něj zatlačit a kdy ho nechat být.

Jsou to přesně takové rozkošné maličkosti i naprosto iritující zlozvyky, které na sobě navzájem objeví partneři v dlouhém, intimním vztahu. Za těch sedm minut úvodu, při němž se prvně rozezní něžný hudební doprovod Randyho Newmana, stihne Baumbach zachytit dost, abychom pochopili upřímnost vztahu mezi Nicole a Charliem a sami se jim ocitli blíž.

Teď jsou to naši přátelé, stíny našich rodičů, obrazy našich známých i ozvěny nás samotných. Jsou to lidé z masa a kostí, se svými přednostmi i neduhy, díky kterým i navzdory nimž je máme rádi. Což pomáhá, abychom si ve zbytku vyprávění nevybírali stranu a nehledali, kdo je v představovaném konfliktu oběť a kdo viník. I když k tomu nastalé situace mohou svádět.

Nicole a Charlie se rozvádějí. A ta úvodní sekvence, která zněla jako vyznání lásky, náhle dostává hořkou příchuť. To ale neznamená, že by nebyla pravdivá. Lidé se nemění ze dne na den, vztahy nejdou jen tak zapomenout. I kvůli malému synovi Henrymu (Azhy Robertson) se pár rozhodne ukončit své manželství co nejpoklidněji, nejrozumněji a v co největší přátelské atmosféře, jak to půjde.

Ukáže se, že když do toho zapojíte právníky, můžete podobné nápady vyhodit oknem. Pro ně je rozvod, až už k němu přistupují s jakkoli velkou dávkou lidskosti, především byznysem.

Příchodem trojice právníků (úderné a žensky vychytralé Laury Dernové, otcovského Alana Aldy a Raye Liotty, prototypu obhájce, který si při cestě za vítězstvím nebojí ušpinit ruce) ztrácí Nicole a Charlie hlas ve svém vlastním příběhu. Jako by se jich náhle celý ten hnusný, zdlouhavý proces ani netýkal a probíhal bez jejich účasti.

Dlouholetý partnerský vztah se od té chvíle odráží v pokřiveném zrcadle. Každá křivda a výčitka, se kterou se svěřili svým právním zástupcům, nabývá před soudem obřích rozměrů. Každá může být právě tím důvodem, proč by měl Henryho dostat do péče jeden z nich.

Manželská historie je trpce upřímným příběhem o soupeřících stranách. Západu proti východu, herečky proti režisérovi, muže proti ženě. Promlouvá s cyničností, ale nikdy ne úplnou zatrpklostí o dynamice vztahů mezi partnery i rodinnými příslušníky. Nezapomenutelný je třeba monolog Laury Dernové, v němž vykládá o konceptu dobrého otce, který byl vymyšlen pouze 30 let zpátky.

Současně je to ale také film o naději a nových začátcích. Nicole a Charlie se totiž během něj snaží nalézt svou osobní identitu mimo společný život. A zatímco jeden bez vše řídících tendencí toho druhého ožívá, druhý v osamění upadá do deprese. Odrážejí to i prostory, ve kterých se nacházejí. Pro jednoho to jsou prosvětlené pokoje plné barev a dekorací, pro druhého chladné místnosti zbavené charakteru a přívětivosti.

Konečně je to i lovestory, jak neustále připomíná Newmanův soundtrack, akorát trochu netradičně nahlížená pozpátku, z hlediska rozvodu.

Manželská historie tragikomedie

USA, 2019, 136 min

Režie: Noah Baumbach

Scénář: Noah Baumbach

Hrají: Scarlett Johanssonová, Adam Driver, Laura Dernová, Alan Alda, Ray Liotta, Julie Hagertyová, Merritt Weverová, Mark O'Brien Hodnocení: 85 %

Krása Manželské historie spočívá v tom, že zatímco Baumbach odhaluje hluboké části sebe samotného, daří se mu odemknout také něco v divácích. Protože v rámci dvou specifických lidských prožitků vyjadřuje univerzální emoce, do kterých se hravě vcítí každý, kdo byl někdy ve vztahu.

Dělá to s důvtipem, citem a nezměrnou zásobou gagů, které vyrovnávají i ty nejdojemnější okamžiky filmu – a někdy dokonce samy mění náladu celých scén, které tak působí skoro až jako útržky z grotesek. Vynikající ansámbl herců tuhle všestrannou polohu umně zvládá.

Jsou to právě chvíle, v nichž se humor míchá s palčivým zármutkem, kde dostávají největší prostor excelovat. Ať už je to závěrečná hádka mezi Adamem Driverem a Scarlett Johanssonovou, rodinné secvičování předávky rozvodových papírů (kde se k herecké přehlídce připojují Julie Hagertyová a Merritt Weverová) nebo geniální fyzická komedie se zavíracím nožíkem, která končí v kaluži krve na kuchyňské podlaze.

Snímek Manželská historie je k vidění na streamovací službě Netflix od 6. prosince. Recenze vznikla na základě projekce na filmovém festivalu v Londýně.