Spider-Man: Paralelní světy je neotřelá komiksová animace se šesti pavoučími hrdiny

Břímě superhrdiny bývá těžké už jen proto, že ho postava často musí nést úplně sama. Tvůrci nového animáku Spider-Man: Paralelní světy proto svému protagonistovi vložili do cesty pomocníky – čtyři lidi a jedno prase, kteří se museli potýkat s úplně stejnou mírou zodpovědnosti. V jejich verzi reality totiž zastávali jeho roli. Recenze Brooklyn 12:41 12. prosince 2018

Ať už jste spíše fanoušky filmové adaptace s tím americkým hercem (Tobey Maguire), jedním z těch dvou britských herců (Andrew Garfield, Tom Holland), toho animovaného seriálu, co běžíval o víkendu dopoledne v televizi, nebo třeba jenom těch internetových memů, kde na sebe dvě postavy v identickém superhrdinském trikotu překvapeně ukazují, základní dějovou linku Spider-Mana určitě znáte.

Středoškolského studenta Petera Parkera kousl radioaktivní pavouk, který mu dodal nadpřirozené schopnosti a sílu. Strýček Ben mu řekl, že s velkou mocí přichází velká zodpovědnost, a pak kvůli jeho nešťastnému přičinění zemřel. Peter se tak musel zároveň srovnat se ztrátou otcovské figury, pubertou a svou novou rolí, s níž se mu do života vřítil i nekončící zástup protivníků. A v dešti pak došlo k líbačce vzhůru nohama.

Nový animovaný snímek Spider-Man: Paralelní světy všechny tyhle události v rychlém sledu přeskáče – nezapomene přitom ani na bizarní, ale neméně památný pouliční tanec Tobeyho Maguira – a přejde rovnou k věci. V téhle verzi skutečnosti totiž hrdinou, který dokáže snovat lepkavá vlákna a vycítit blížící se nebezpečí, není Peter Parker, ale Miles Morales.

Miles (Shameik Moore / v českém znění Ondřej Havel) vede docela normální život. Bydlí v New Yorku, nově studuje na soukromé škole, kam úplně nezapadá, a své největší vášni – tvorbě graffiti – se oddává tajně po nocích se strýčkem Aaronem (Mahershala Ali / Martin Stránský), černou ovcí rodiny. Jeho matka je lékařka, otec pracuje u policie a rád ho ztrapňuje před vrstevníky. Ve chvíli, kdy mladíka kousne radioaktivní pavouk, má nad Peterem jasnou výhodu: v jeho světě už totiž jeden Spider-Man existoval a jeho zážitky jsou dobře zaznamenané v různých médiích.

Pomoci s nově nabitými pavoučími schopnostmi se mu ovšem dostane i jinak. Při děsivém vědeckém pokusu známého bosse organizovaného zločinu Kingpina (Liev Schrieber / Jan Šťastný se otevře brána do alternativních realit, která do té Milesovy přenese (nebo lépe řečeno vcucne) rovnou několik verzí Spider-Mana: životem zkroušeného Petera B. Parkera (Jake Johnson / David Novotný), samotářskou Gwen (Hailee Steinfeldová / Berenika Kohoutová), černobílého Spider-Mana ze 30. let (Nicolas Cage / David Matásek), anime školačku Peni (Kimiko Clennová / Ivana Korolová) s věrným robotem SP//drem a groteskního Petera Párka alias Spider-Vepře (John Mulaney / Petr Rychlý).

Phil Lord a Christopher Miller, tvůrčí dvojice, která stála za snímky LEGO příběh, 21 Jump Street nebo Zataženo, občas trakaře, vypráví v Paralelních světech příběh skutečného postmoderního hrdiny, který ke konání dobra nepotřebuje špičkové technologie ani nesmírné bohatství, ale pouze vlastní přesvědčení, že to dokáže. A jak dokládá existence jeho pěti altereg, na jeho místě mohl být klidně kdokoli jiný. Třeba i prase.

Snímek tím skládá poctu nejen otcům Spider-Mana, Stanu Leeovi a Stevu Ditkovi, se kterými se svět letos rozloučil, ale také komiksům samotným, na jejichž vnitřní pravidla i kulturní význam sebeuvědoměle odkazuje. I když přitom nikdy zcela neporuší čtvrtou stěnu, svými narážkami na „hardcore origin“ jedné z postav nebo porušení copyrightu se často přiblíží hravému stylu Deadpoola, akorát s přístupností pro celou rodinu.

Od samého začátku, kdy se v obraze objeví zábavně vyvedená loga filmových studií narušená grafickými záškuby, jejichž vysvětlení se divák dočká až později, je přitom snímek napěchovaný humorem a vizuální nápaditostí. Paralelní světy tak působí po dlouhé době jako animák, který opravdu naplno využívá potenciálu animace.

Každý obraz je uměleckým dílem, které se proměňuje v závislosti na náladě a postavách, ale současně zůstává věrný komiksovému stylu, když do obrazu vkládá informační popisky nebo grafické znázornění emocí a zvuků. Což je přístup, který možná zní přímočaře, ale takto důvtipně ho naposledy dokázal využít snad Edgar Wright v hraném filmu Scott Pilgrim proti zbytku světa.

