Věčný svit zatvrzelé mysli. Snímek Milda ukazuje Jakeše jako vitálního dědečka neschopného reflexe

Dokumentarista Pavel Křemen přivezl letos na festival do Jihlavy portrét bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše. Film je nyní k vidění také v rámci cyklu Česká radost v českých kinech. Diváci tak mají možnost dále diskutovat, do jaké míry by měl být autor dokumentů objektivní a zda si postavy jako Jakeš vůbec zaslouží prostor k vyjádření.

Recenze Praha 12:12 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít