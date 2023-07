Mission: Impossible drží standard akční zábavy pořád proklatě vysoko

Sedmý díl akční série s Tomem Cruisem v hlavní roli si v nabitém filmovém létě 2023 najde svoje místo. Odplata – část první kombinuje bondovské elementy, aktuálně střižené téma a vytříbené akční sekvence s patřičným wow efektem, který si velké plátno zaslouží. Premiéry Pavla Sladkého Jedoucí vlak 10:49 15. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Hlavními strůjci Mission: Impossible jsou režisér Christopher McQuarrie a Tom Cruise. Oba jsou také producenty a společně slavili úspěch i s Maverickem, pokračováním Top Gunu anebo s akční sci-fi Na hraně zítřka.

„Odplatu“ předkládají rozloženou do aktuálního sedmého dílu a do osmičky, která nás čeká v příštím roce. Takže novinka je jen polovinou příběhu o honbě za možností vlastnit a ovládat mocnou zbraň.

Film nešetří akčními atrakcemi (o ty tu přece jde především), ale staví na velmi současně působící zápletce. Onou mocnou zbraní je totiž takzvaná Entita, umělá inteligence, která se vymkla kontrole. Ten stát, který ji zkrotí, se stane dominantní velmocí. Bude totiž schopen diktovat světu takřka matrixovská digitální pravidla všeobecné kontroly nad věcmi, které existují virtuálně. A zároveň po svých činech v reálném čase mazat stopy.

Všichni proti všem

Někdo má jednu ze dvou částí klíče k Entitě. Někdo informace o tom, kde se tento digitální mozek nachází. Ethan Hunt (Tom Cruise) nemá nejdřív nic, ale je patrně jedním z mála lidí, kteří si uvědomují, že by bylo mnohem lepší Entitu zničit.

Entita má ale různé scénáře očekávaných událostí dobře spočítané, a tak má pro přítomné tvář někoho, kdo je velmi konkrétním stínem (respektive traumatem) z Huntovy minulosti. Odtud věta, že život je souhrnem našich rozhodnutí a že minulosti neunikneme.

Tato sentence se, jak můžeme odhadovat, ještě zpřítomní v přímém střetu v osmém pokračování franšízy.

Více než dvouapůlhodinový snímek začíná v ruské ponorce pod ledem v Barentsově moři. Nejenom tím může připomenout bondovská schémata a studenoválečné dědictví, které jako by se ale v době ruské agrese vůči Ukrajině nejevilo úplně zaprášeně.

Pokračujeme potom v píscích arabské pouště, pak v Benátkách, rakouských Alpách a na dalších místech. Ethan Hunt je rebel, který sice přijímá novou misi, ale je jasné, že nepracuje pro nikoho jiného než pro „vyšší dobro“, jak ho sám rozpoznává.

Tento termín v akční sérii nepatří minulosti, jakkoli to některé dialogy naznačují. Je ovšem důležité sledovat, kdo tato slova pronáší. Cruisově hrdinovi jdou každopádně po krku všichni. Zpočátku i ti, kteří nechápou, že nemají jinou volbu než spolupracovat.

Dobře seřízená akce

Akční sekvence filmu Mission: Impossible Odplata – První část dobře vyniknou například ve srovnání s nedávným Indianou Jonesem a nástrojem osudu. Oba filmy mají velkou sekvenci se soubojem na střeše vlaku, honičku ve specifickém vozítku v centru starého města s nesourodou mužsko-ženskou dvojící pod tlakem pronásledovatelů a další shodné prvky.

Na rozdíl od posledního dílu spielbergovské franšízy v režii Jamese Mangolda ale akce v Mission: Impossible nepůsobí zdlouhavě a špatně komponované digitální pozadí obrazu nepůsobí jako rušivá zadní projekce.

McQuarrie a Cruise dokážou přijít s nějakým divokým, ozvláštňujícím kouskem nad obvyklý žánrový standard. V Odplatě je například především malý, půvabný, ale zákeřně elektrizovaný žlutý fiat 500 v italské části filmu, který hrdinové vymění za auto zbavené všech dveří. A ještě ke všemu řídí dvojice v poutech. Ethanu Huntovi se prostě zrovna daří.

Dalším takovým „omg momentem“ je parašutisticko-motocyklový kousek ze závěru filmu, o kterém se mluvilo dlouho před premiérou, ale který se přece jen nesluší detailněji prozrazovat.

A dojde samozřejmě i na to, že Cruise musí někam rychle běžet (kravata vlaje) a z něčeho viset nad propastí (hloubka má chřtán doširoka otevřený). Tentokrát je to vlak nad propastí. Sekvence má rysy hitchcockovského žánrového dědictví v akční zábavě a upomene dokonce i na filmy, jako je stallonovský Cliffhanger z první poloviny 90. let.

Souhrn našich rozhodnutí

Humor nového filmu nevyplývá ani tak z pointovaných hlášek jako spíš ze situací, které superschopného a superzkušeného agenta Hunta přeci jen nějak vykolejí. Jednou to je mimořádně šikovná zlodějka Grace (Hayley Atwell), které se rozhodně nechce převézt ani ve vyšší lize, do které se svými kousky dostane.

MISSION: IMPOSSIBLE ODPLATA - PRVNÍ ČÁST akční film

USA, 2023, 164 min Režie: Christopher McQuarrie

Scénář: Christopher McQuarrie

Hrají: Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Cary Elwes

Jindy napínání svých sil na maximum, které Hunta přivede na pokraj bezvědomí a do krajnosti rčení, že štěstí přeje připraveným. Kinetická síla vždy převažuje nad verbální.

Ať už prostě budeme novou Mission: Impossible stavět mezi ostatními díly série (Fallout, Národ grázlů atd.) kamkoli, nelze se vyhnout tomu, že série je dnes etalonem akční zábavy a sedmý díl toto postavení jen potvrzuje.

Aby film nezanikl v ještě spektakulárnějším boji Barbie a Oppenheimera, byla distribuce posunuta o týden dřív před oficiální datum premiéry 13. července.

Ethan Hunt je jeden z posledních mohykánů akčního filmu. Tom Cruise podobně jako Keanu Reeves přežil ve službě déle než muskulaturněji založení borci předchozí éry. Hunt občas zmíní, že je ve službě už tři dekády, ale svoje stárnutí přespříliš netematizuje. Pořád nepatří do starého železa.

Snímek Mission: Impossible Odplata - První část měl v českých kinech premiéru 13. července 2023.