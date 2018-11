Sociální komentář zalitý krví. Mladí zabijáci jsou sladkou pomstou internetové generace

Když se malé americké město stane obětí hackerského útoku, který odhalí všechna dosud dobře skrývaná tajemství, spolčí se samozvaní dobří lidé salemští proti čtveřici náctiletých dívek. Co v novince režiséra Sama Levinsona následuje, nadchne příznivce psychedelických výjevů ve stylu Gaspara Noého i milovníky krváků bez jakýchkoli zábran. Recenze Salem (Massachusetts) 16:52 26. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zastavit internet není vůbec snadné. Přisoudili jsme mu moc, která dokáže ukončit kariéry, zpřetrhat přátelství a ničit životy – a neštěstím dnešní doby je, že před ním neexistuje skoro žádná ochrana. Americké městečko Salem přijde k této lekci velmi tvrdě.

Všechno začne tím, že někdo zveřejní všechny osobní soubory místního starosty – zprávy, fotografie a videa, historii vyhledávání v prohlížeči. Konzervativní politik se najednou ukáže světu jako muž středního věku, který se rád nechává dominovat najatými chlapci, přestože ve svém programu už roky vystupuje proti uznání práv LGBT.

Společnost je pohoršena. Ovšem ne tím, jak jednoduché je nabourat se do soukromí člověka, ale tím, co se na starostu dostalo ven.

Trochu jiný pohled na věc mají studenti střední školy, jejichž celé životy jsou protkány s přítomností na internetu. Nevěří, že něco jako soukromí stále existuje. Stejně tak nejsou šokováni odhalením, pouze tím, jak velmi odlišné role dokážeme sehrávat online a v realitě.

Když neznámý hacker postupně zpřístupní data ředitele školy a poté i poloviny obyvatel Salemu, rozpoutá se příznačný hon na čarodějnice. V davu, kde je každý svým dílem vinen, se snaží najít jednotlivce, na kterého by šlo všechno to provinění svalit. A tím se stane právě Lily (Odessa Youngová).

Šestnáctiletou dívku přitom hackerský útok poškodí stejně jako všechny ostatní. Její mobil totiž kromě pikantní porno historie a množství pomluv obsahuje nahé fotografie a záznam utajované lechtivé konverzace s ženatým mužem.

Provokace ale nekončí u krátkých šortek a upnutých triček ústřední čtveřice dívek. Mladí zabijáci zobrazují společnost prosycenou sexuálními významy, která se nedokáže poučit z minulosti ani překonat svůj zakořeněný odpor k ženám a menšinám a která se v davové mentalitě nechává strhnout k zhýralým činům odporujícím morálce i křesťanství, na nějž se tak ráda odvolává.

Je to náš současný svět vyhnaný do absurdních extrémů, čemuž odpovídá popová stylizace připomínající béčkové horory i plynulý přechod z atmosféry diskotékového rauše a oslepujících světel do adrenalinové řežby zalité hektolitry krve. Umocňuje to pocit, že je stále čas podobné situaci ve skutečnosti předejít a nad obrazem násilných zvěrstev se alespoň zatím bavit.

V rámci svižné stopáže se Mladí zabijáci drží úžasné drzosti z úvodní sekvence, v níž varují diváky, že snímek obsahuje například sexismus, pokus o znásilnění, transfobii, křehké mužské ego, brutalitu, toxickou maskulinitu nebo homofobii. Jakékoli slabší momenty pak vyplňuje svérazným vizuálním a hudebním mixem a příjemným mladým obsazením.

Snímek měl v kinech premiéru 22. listopadu.