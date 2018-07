Snímek Muž, který zabil Dona Quijota zůstává i v nesrozumitelnosti zcela věrný režijní vizi

Režisér Terry Gilliam po téměř 30 letech snažení uvádí do kin svou životní adaptaci ikonického španělského románu o Donu Quijotovi. A pokud existuje něco, co byste měli v příběhu o fantazii a boji proti komerčním svodům bývalého člena komediální skupiny Monty Python očekávat, pak je to španělská inkvizice. Recenze Španělsko 8:43 13. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Existence Gilliamova snímku o muži, který proslule zasvětil svůj život bojům s větrnými mlýny, se za ta léta sám proměnil v jakýsi mýtus. Střídavě vznikal a nevznikal, měnil obsazení i scénář, dokola sbíral potřebné peníze na svou produkci, a jednoho času se dokonce stal obětí nepřízně počasí.

Dokument Ztracen v La Mancha z roku 2002 ho zachytil jako prokletý projekt, kterému nejspíš není souzeno být realizován.

Britský režisér se ale nehodlal vzdát. Jak sám přiznal, ani neměl na vybranou – látka si ho vybrala a on jen konal dle jejích příkazů.

Když už to potom konečně vypadalo, že nic nebrání, aby Muž, který zabil Dona Quijota vstoupil do světové distribuce, objevila se žaloba producenta Paula Branca na to, že Gilliam k příběhu nedrží autorská práva. Ačkoli spor zatím nedošel konce, snímek se nyní pomalu vydává do kin. Poté, co ve světové premiéře zakončil filmový festival v Cannes, se návštěvníkům minulý týden představil i na přehlídce v Karlových Varech.

Obzvlášť se znalostí trnité cesty, která vedla k dokončení snímku, se nelze zbavit dojmu, že děj Muže, který zabil Dona Quijota je současně i filmem o filmu. Jeho protagonista, reklamní režisér Toby (Adam Driver), totiž sám bojuje s finalizací donquijotsky laděné reklamy. Nebrání mu v ní však nepřízeň osudu, ale vlastní tvůrčí a charakterová omezenost.

Když se mu tak dostane do ruky kopie jeho studentského pojetí vyprávění o Donu Quijotovi, upne se k deset let starým vzpomínkám na svobodu, nespoutanou fantazii a radost, které pro něj natáčení v malé španělské vesnici znamenaly. Na jejím místě však najde jen zmar a ztracené iluze.

Mladičká hvězda jeho snímku Angelica (Joana Ribeirová), které Toby sliboval zářnou kariéru, propadla svodům showbyznysu. Skromný švec Javier (Jonathan Pryce) se zase pomátl a žije v přesvědčení, že je skutečný Don Quijot. O to horší ovšem je, že v režisérovi rozpoznává svého věrného panoše Sancha Panzu.

Už od úvodních titulků je jasné, že Gilliamův životní snímek není pouhou přímočarou adaptací Cervantesova románu. Hýří komickou energií, která v určitých scénách nabývá až absurdních poloh a drogového rauše. Kromě příchodu španělské inkvizice v něm nelze nic očekávat.

Ani na okamžik přitom nedovolí, aby nezůstával charakteristicky gilliamovský. Užívá si frustrace svých postav a frivolnosti skutečnosti, kterou zobrazuje. Hraje si se zvukovými i textovými efekty. V odkazech pak čerpá z místních náboženských tradic i současných politických reálií.

Zpočátku je ten příval bujarých nápadů radost sledovat. Potom ale přijde okamžik, kdy se autorská vize překlene do nesrozumitelné série tvůrčích výmyslů a z příběhu varujícím před zaprodaností komerci a kreativní nesvobodě vznikne cesta dvou postav na pokraji šílenství, která není vtipná ani příliš srozumitelná, ale hlavně nikam nevede.

Driver i Pryce excelují, kde jim to scénář dovolí. Velšan s milou infantilitou zvládá polohu Javierovy bázlivosti i Quijotova blaženého přeludu. Pro amerického herce, který svou kariéru postavil na mlčenlivých neemocionálních postavách, zase hraje každá expresivnější scéna (čti ta, v níž Driver v záchvatu křičí vulgarismy/odevzdaně kleje), kde může předvést svůj komediální talent.

Snímek vstoupil do českých kinech 5. července.