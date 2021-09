Bondovka Není čas zemřít vzdává poctu staronové éře špionského hitu i svému zlomenému hrdinovi

Nová bondovka Není čas zemřít měla premiéru v Londýně. Na promítání přišla i královská rodina

„Bylo pro mě hrozně důležité, abych sem přišel a oslavil to se všemi ostatními herci a s celým filmovým štábem, a dostal to do kin - a teď je to tady,“ uvedl herec Daniel Craig.