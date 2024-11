Od marca do mája. Filmový debut o láskyplné rodině okouzluje svou všednodenností

Slovenský absolvent pražské FAMU Martin Pavol Repka natočil snímek, který toho o slovenské rodině odněkud z galantského okresu vlastně ani příliš nenavypráví. Spíše prodlévá s jejími členy. Není založený na dějových zvratech, akcích a reakcích, ale spíš na plynutí času mezi rodiči a sourozenci.

Ti spolu strávili velké množství času, takže si řadu věcí nemusejí říkat, dobře vnímají třecí plochy, odlišnosti i společnou náklonnost. Tu se neostýchají vyjádřit, i když jiné věci třeba sdílet nechtějí. Přijímají vzájemně svoje emoce, jako třeba překvapení.

Repka nám totiž představuje pětičlennou rodinu Kováčových v době, kdy do její každodennosti vstoupí informace o matčině těhotenství. Novinku provázejí obavy, například o tom, jak informaci přijmou dospívající děti, i pochyby a nejistoty, které ale nezastírají upřímnou radost z jádra věci.

Radost a nejistota, ironie stranou

Film rodinu zobrazuje se sympatickou vnímavostí k jejich přístupu k víře nebo volnému času. Venkov podává bez kritické ironie typické například pro novovlnné snímky, jako byly ty Formanovy.

Režisérův zájem není definovaný ideologicky nebo sociologicky, například jako pohled určité společenské vrstvy anebo na periferie společnosti, je to spíše vnitřně prožitý příběh dvougenerační vzájemnosti.

Členové rodiny tápou, někdy jsou i poněkud legrační, například když se matka modlí za znovuobjevení ztracených věcí ke svatému Antoníčkovi. Nebo otec, když jde na informování dětí o těhotenství skrze konstatování: „Budeme potřebovat nové auto.“ Nesklouzávají ale k parodii.

Rodinná pětice se vzhledem k věku odrůstajících dětí asi neudrží dlouho pohromadě. Je tomu tak správně, ale „loučení“ zachycuje film s patrnou nostalgií. Hned v prvním dialogu si ostatně matka posteskne, že jí rodičovství rychle uteklo: „Jako by se mi narodily dnes v noci.“

Repkův debut lze vztáhnout ke slow cinema i tradicím všednodennosti v evropském realismu, snad i od Ermanna Olmiho. Kameraman Tomáš Šťastný klade důraz na jarní měsíce, ve kterých se Od marca do mája odehrává. Navzdory množství interiérových záběrů tak nepůsobí nijak klaustrofobně.

Odstíněná vnímavost vůči krajině a cyklu přírody, přirozená pro venkovské postavy, přesahuje efektní žánrové obrázky ve zlaté hodince, siluety holých stromů nebo barvy prvních květů, jak v českém filmu vídáme obvykle. Širokoúhlý formát významu krajiny jen nahrává.

Od marca do mája drama

Česko, 2024, 85 min Režie a scénář: Martin Pavol Repka

Hrají: Zuzana Fialová, Jozef Abafi, Natália Fašánková, Jana Markovičová, Damián Humaj

Repka mísí neprofesionální představitele se začínajícími herci a herečkami. Jedinou skutečně obecně známou tváří filmu je herečka Zuzana Fialová. Právě ta ztvárňuje roli matky s veškerou něhou – když budí své děti i když si sama v kuchyni brouká: „Jak je to dobré, oslavovat tebe, Pane.“

Produkčně skromný film měl komplikovanou historii vzniku a nebyl vyroben v plně profesionálních podmínkách. Řada tvůrců a tvůrkyň patrně pracovala skoro nebo zcela zadarmo. Premiéru si pak Od marca do mája odbyl na karlovarském festivalu, kde získal Zvláštní uznání od poroty sekce Proxima.

Režisér převzetí ceny využil mimo jiné k tomu, aby poděkoval za nezištnou pomoc a nasazení a zároveň podtrhl, že to tak dlouhodobě není správné a že by tak nerad pracoval i nadále. Osobní tvůrčí gesta vyžadují spoustu odvedené práce, která by neměla zůstat bez finanční odměny. Seberealizace anebo pocit z pochvalných recenzí a diváckých reakcí ji nemá nenahrazovat.

Po Od marca do mája máme důvod být na Repkovy další počiny mimořádně zvědaví. Snad dostane příležitost pracovat naplno, přidat ke svému autentickému, nadějeplnému a vtahujícímu rodinnému mikrosvětu v jiných dílech další vrstvy a vytvoří komplexní film, který by ukázal, že je autorem evropského formátu.

Snímek Od marca do mája měl premiéru v soutěži festivalu v Karlových Varech. Do kin vstoupil 28. listopadu 2024.