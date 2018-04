Spíš komický než ekologický. V Havelkově debutu si nejen Hastrman brousí drápy na mladou dívku

Hastrman hudebníka a divadelního režiséra Ondřeje Havelky měl být ojedinělým českým snímkem. Lákal na romantický thriller a knižní adaptaci. Místo toho ale vypadá jako pohádka, působí jako epizodní série lidových zpívánek a romantickou linku má jako každý tuctový film. Nadčasové poselství Miloše Urbana navíc přepisuje nevyužitým přirovnáním mužského chtíče k běsnění. Stará Ves pod Vlhoští 10:30 24. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Není to tak dávno, co jsem se tu rozepisovala o nešvaru současné české kinematografie, jejíž hrdinové jsou často muži středního věku pálící po krásné mladé dívce. Což o to, láska nezná věku. A pokud je opětovaná, není třeba se mezi milence vměšovat nebo jim jejich pouto vymlouvat. Problém však nastává, když je zamilovanost prezentována jako skrytá úchylka, která nabírá výhradně sexuálních až animálních poloh.

Filmová adaptace „zeleného románu“ Miloše Urbana tuto analogii přijímá skoro do písmene, když zobrazuje Karla Dobrého v roli hastrmana alias barona de Caus, který se po setkání s divokou rychtářovou dcerou Katynkou (Simona Zmrzlá) vzpírá svým zvířecím instinktům.

V druhé sezoně seriálu Westworld pokračuje revoluce. Z masakru povstávají noví hrdinové a záporáci Číst článek

V jeho podání to ovšem není pouze stravující vášeň, ale i doslovný boj s touhou fyzicky ublížit svým soupeřům v lásce. A jelikož Katynka je jediná ženská postava, která v místní vísce dostala jméno, nelze se divit, že by vodník se sbírkou hrnečků s dušemi jejích nápadníků zaplnil nejednu komodu.

Katynka ovšem bývala nezávislou chytrou ženou (místní učitel dokonce poznamená, že kdyby byla chlapec, už by díky svému nadání studovala v Praze), než její poklidný život prokládaný veselými zpěvy a pohanskými tradicemi začal stravovat mužský chtíč. Co se tedy prezentuje jako romantický thriller, se z pohledu dívky s jedním okem modrým a druhým zeleným brzy stává hororem.

Jejich vztah totiž nevyvolává sympatie ani pochopení, nýbrž naprostý zmatek, který epizodní fázování příběhu a útržkovitý závěr jenom dále podněcují. Na rozdíl od velmi podobné Tváře vody nespojuje hastrmana s Katynkou unikátní pouto, ale pouze na jedné straně nevysvětlitelná animalistická přitažlivost a na druhé věčné rebelování děvčete, jejíž motivace a nálady se mění jako počasí.

Fotogalerie (7)







Hastrman ovšem díky svému rozdělení na kapitoly nefunguje ani jako napínavý thriller, jelikož vzbuzuje pocit, že začíná stále od znova. Jako ta píseň, která každou část uvozuje a postupně otupuje divácký zážitek.

Zatímco celkové vyznění snímku doplácí na Havelkovu nezkušenost, právě v hudebních vložkách se naplno projevuje jeho odborný vklad a znalost lidové kultury. Písně nechávají zářit i jindy přílišně teatrální Simonu Zmrzlou, která chvílemi zapomíná, že nestojí na divadelních prknech.

Spolu s Dobrým – ačkoli v roli nekompatibilního páru – nicméně zaplňují celé plátno svým charakterem. Není proto pochyb, že kdyby hráli v dramaturgicky lépe ošetřeném filmu, nemohli by se jich diváci nebažit. Takto však Dobrý jen báječně alternuje mezi ironickým úšklebkem a dychtivým výrazem, kdy se mu na rudém obličeji napnou všechny žíly.

HASTRMAN

romantický thriller

ČR, 2018, 98 min

Režie: Ondřej Havelka

Hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, Jan Kolařík, Jiří Maryško, David Novotný, Norbert Lichý, Vladimír Polívka

Hodnocení: 55 %

Havelkův Hastrman by mohl být malebnou exkurzí do české minulosti a pohanských zvyků. S lehkou úpravou děje by prošel i jako pohádka. Jako drama balancující na hranici grotesky a romantického spektáklu si ale podkopává nohy. I když se musí ocenit, že se s natolik distinktivním žánrem rozhodl rozmělnit řady poťouchlých komedií a dramat z dob komunismu, které u nás typicky vznikají.

Největší škodou ovšem je, jak dalece byl v adaptaci upozaděn prvek semknutí člověka s přírodou. Silné Urbanovo poselství totiž několik záběrů na rybníky a krajinu v mlze ani letmý záběr v závěru snímku nezprostředkuje. To by však v Hastrmanovi nejspíš musel být víc než pouhý pohled na druhou část knihy, která se odehrává v současnosti.