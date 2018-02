Poslední díl trilogie Padesát odstínů osvobozuje diváka i své představitele od dalších pokračování

Dvojice milenců z populární knižní série se vrací do kin na finální hrátky v Červeném pokoji. Osvobozování, na které název Padesát odstínů svobody odkazuje, se pak týká především jejich představitelů. V dalších rolích: erotické stříhání vlasů, povýšení na dovolené a džíny na sex. Recenze Červený pokoj 12:45 8. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Bývaly doby, kdy erotickým filmům stačila zápletka začínající slovy „Ahoj, jsem Helmut, opravář komínů“ a končící tím, že se k tomu komínu stejně nedostali. Tvůrci trilogie Padesát odstínů, vycházející ze stejnojmenné rekordy trhající knižní série E. L. Jamesové, se ale nechtěli upejpat, a tak zápletku možná zbytečně zkomplikovali na „Ahoj, jsem Christian a nesu si z dětství silná psychická traumata, která dokážu potlačit jen ve chvílích, kdy ti svazuju nohy ve svém BDSM salonu“. Ale k tomu traumatu se nakonec taky nedostali.

Třetí díl s názvem Padesát odstínů svobody pokračuje víceméně tam, kde skončil ten druhý: uprostřed natahované dějové linky s jedním velmi nezdravým vztahem v centru a řadou nahodilých vedlejších epizod kolem, do kterého je navíc zamotaný jakýsi pseudothriller.

Máslo a politická satira do všech domácností. Prezident Blaník se trefuje do černého i dalece přestřeluje Číst článek

Anastasia (Dakota Johnsonová) a Christian (Jamie Dornan) se v samotném úvodu konečně vezmou, načež snímek plynule přejde do videoklipové montáže v rytmu unylé popové písničky. Anastasia pronese povinnou repliku stran Christianova nezměrného jmění a Christian se na oplátku ukáže v nejlepším majetnickém světle, když jí zakáže, aby si na pláži svlékla vrchní díl plavek – protože by na ni mohli koukat cizí chlapi.

To ovšem ještě není ten zmiňovaný thriller, který odstartuje až s druhým aktem, v němž se miliardář Christian mimochodem pochlapí a začne žárlit na své nenarozené dítě (to není spoiler, je to v traileru). Tehdy se totiž dá do pohybu připravovaná msta Anastasiina bývalého šéfa Jacka (Eric Johnson), která novomanželům zkazí sexuální apetit. Ale nebojte, ne nijak výrazně.

Fotogalerie (6)







Hrozba toho, že se sexuální život v manželství změní v rutinu, nemusí Greyovi vůbec trápit. Ti se totiž na misionáře (při kterém si navíc Christian ani nesundává džíny) spoléhají už od půlky prvního filmu. Erotiku se tak tentokrát snaží hledat ve stříhání vlasů, jezení zmrzliny nebo i v ujíždění před zlosynem v luxusní audině. Není toho málo, ale také ani dost na sérii, která měla rozžhavit čtenáře bez přístupu k internetu po celém světě.

Hlavním problémem Padesáti odstínů nicméně nadále zůstává, že jejich příběh není ani kdovíjak originální, ani zábavný (ačkoli obsahuje jeden dobrý vtip o tom, jak Ana může ochrance půjčit pouta). Pohledná dívka, co oblaží chladné srdce mladého zbohatlíka – to už jsme mnohokrát viděli jinde, a navíc lépe napsané.

Ne že by si Niall Leonard, scenárista a manžel autorky předlohy v jedné osobě, mohl dovolit v adaptaci významně překopat děj. Zásah do toho, jak se příběh odvíjí, by ale snímku jen prospěl. Stejně tak by pomohlo, kdyby Ana nebyla archetypální Mary Sue, kterou nikdy nevidíme dělat nic v práci, ale jsme neustále utvrzováni, že jí jde skvěle, nebo kdyby Christian nebyl chodící záhada s nulovým emočním rozsahem a lehce zapomenutelnou tragickou backstory.

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

erotický thriller

USA, 2018, 105 min

Režie: James Foley

Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnsonová, Eric Johnson, Arielle Kebbelová, Tyler Hoechlin, Rita Ora

Hodnocení: 25 %

Padesát odstínů v mnohých ohledech končí přesně tak, jak před čtyřmi lety započalo: s prostořekou Dakotou Johnsonovou, která i nejbanálnější repliky zvládá obalit do sympatické nadsázky, dutým výrazem Jamieho Dornana, dalšími postavami, jejichž jména a úlohy si od minulého dílu nikdo nepamatuje, a erotickým příběhem, jehož nejzvrácenější částí je myšlenka, že milovat znamená podřídit se psychologické manipulaci vašeho partnera.

Odkaz filmové trilogie tak zůstane v tom, že šetřila na svých největších hráčích: erotice, lásce a dvojici nemálo talentovaných ústředních herců, kteří z ní zázrakem dokázali vyváznout se ctí. V tom alespoň Padesát odstínů svobody dostojí svému názvu – konečně pustí Johnsonovou a Dornana podílet se na lepších projektech. A diváka osvobodí jakbysmet.