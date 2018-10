Nebezpečná laskavost je ideální kriminální thriller pro ty, kteří dávají přednost komediím

Novinka proslaveného tvůrce komedií s ženskými hrdinkami nejspíš znervózní příznivce žánrů. Snímek Nebezpečná laskavost totiž propojuje typický přístup Paula Feiga s prvky krimi thrilleru, a to bez toho, aby byť jen na chvíli ztratil na režisérově citu pro styl či tendenci směřovat příběh na samotnou hranu absurdity. Na své si tak přijdou nejen obdivovatelé dámských kalhotových kostýmků. Recenze Connecticut / Michigan 12:11 26. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Stephanie (Anna Kendricková) je dobrosrdečná vdova z malého města, která svou přemíru volného času dělí mezi výchovu malého syna a natáčení vlogů s radami a návody pro další matky v domácnosti. Je to právě ve škole, kde se setká s Emily (Blake Livelyová), vždy do detailu upravenou manažerkou PR ve větší módní firmě a matkou dalšího z dětí.

Ženy si padnou do oka. Uťáplá snaživka Stephanie žasne nad Emilyinou neskrývanou rázností, bohatá alkoholička Emily zase Stephanie závidí nezdolný životní optimismus. Brzy se proto, aspoň dle Stephaniina přesvědčení, stanou blízkými přáteli.

Jenže pak ji Emily požádá o zdánlivě malou laskavost, a to, aby po vyučování vyzvedla a pohlídala jejího syna. Po odjezdu na údajnou pracovní cestu se ale po tajemné blondýnce slehne zem. A Stephanie, vyděšená ztrátou prvního skutečného vztahu po letech, se rozhodne to nenechat jen tak.

Až dosud to vůbec nezní jako příběh, s nímž by měl mít co dočinění známý tvůrce komedií Paul Feig, jenž v uplynulých letech uvedl do kin třeba remake Krotitelů duchů, Špiona s Melissou McCarthyovou (a s ní ultimátní karikaturu tajného agenta s tváří Jasona Stathama) nebo pomatené družičky v Ženy sobě, které nikdy nešly daleko pro sprosté slovo nebo fekální humor.

Henry Golding ve filmu Nebezpečná laskavost | Zdroj: Vertical Ent.

A přesto nese vážně vyznívající kriminální thriller charakteristické znaky jeho filmového jazyka. Což nejspíš překvapí konzervativní fanoušky čistokrevných noirů i komedií zároveň.

Uprostřed dramatické záhady totiž dojde nejen na ponožky s koťátky, ale třeba i „zabijácké americké hybridy“ nebo ne zrovna cudný ženský akt z podhledu. V rámci Feigovy tvorby nic výjimečného, v temné atmosféře podobné Fincherově Zmizelé ale tyto nekompromisní prvky vystupují o to citelněji.

Nebezpečná laskavost krimi komedie

USA, 2018, 117 min

Režie: Paul Feig

Hrají: Anna Kendricková, Blake Livelyová, Henry Golding, Rupert Friend, Eric Johnson, Linda Cardelliniová Hodnocení: 70 %

I dvě komplikované ženské postavy v klíčových rolích vyprávění podléhají Feigově typickému stylu. Livelyová zosobňuje režisérovu slabost pro eleganci a antihrdinské charakteristiky, Kendricková zase přidává poťouchlost a zálibu v absurdnu. Ani jedna přitom nezůstane v poloze, v níž ji příběh představí nebo v jaké se obvykle objevuje.

Příjemným přídavkem do jejich složitého vztahu je potom Henry Goulding, který si svůj herecký debut střihl letos v romantické komedii Crazy Rich Asians.

Nezní to jako něco, co by mělo už vzhledem k žánrovému pořádku fungovat. Experimenty jako tento ale do současné kinematografie, která je přesycená sequely, remaky a dalšími filmovými jistotkami, vnáší vítanou svěžest. A to navzdory skutečnosti, že sama Nebezpečná laskavost není úplně originální, protože vychází z knižní adaptace.

Snímek měl v kinech premiéru 25. října.