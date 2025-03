Zpytování sebe sama v rakouské půjčovně přátel. Satira Páv nutí hledat lidskost v éře povrchnosti

„Ty už nejsi opravdový člověk,“ vyčte Matthiasovi (Albrecht Schuch) jeho přítelkyně Sophie (Julia Franz Richter) poté, co do jejich vysoce stylového, ale prakticky neobyvatelného domova přivede německou dogu. Žádnou skutečnou reakci z muže ovšem ani tak nedostane.

Chtíč mu sluší. Daniel Craig podává uhrančivý výkon v rozkolísaném filmu Queer Číst článek

Matthias má totiž velký problém. V agentuře My Companion, která svým klientům zprostředkovává „přátele na klíč“, platí za ostříleného profesionála a hvězdu. Zvládne zahrát příznivce velmi specifického druhu vážné hudby, tatínka-pilota na školní besídce i lidský odrazový můstek, na kterém si nešťastná šedesátnice může natrénovat, jak se postavit svému cholerickému manželovi.

V reálném životě je však Matthias bez role úplně ztracený. Marně ze sebe doluje slova, když se ho blízcí ptají na názor, a přítomnost psa velikosti jídelního stolu, který požírá večeři z dokonale bílé pohovky, okomentuje pouze prázdnou, a hlavně jakýchkoli emocí zbavenou zdvořilostní frází. Když Sophie dojde trpělivost a sbalí sebe i s dogou, Matthias pochopí, že je něco špatně.

Cesta k tomu najít sám sebe a zrestartovat svou zakrnělou duševní podstatu ovšem není snadná – a bohužel vede mimo jiné i přes zcela neužitečnou návštěvu meditačního centra (s nudistickými aktivitami) a jedno nešťastné, ale snadno nahraditelné utonutí v bazénu.

Ze snímku Páv | Zdroj: AČFK, CALA Film

Režisér Bernhard Wenger se pro svůj celovečerní debut inspiroval agenturami typu Rent-A-Friend, které se v posledních 20 letech staly velmi populárními v Japonsku.

Spíše než na komičnost samotného konceptu půjčovny přátel – a s tím spojenou dystopičnost společenského nastavení, které jejich popularitě tolik nahrává – se ale zaměřuje na člověka, co takovou profesi vykonává. A rozkládá ho to zevnitř.

Kníratý třicátník Matthias by se v tomto ohledu klidně mohl zařadit po bok dalších fiktivních hrdinů lomeno obětí pozdně kapitalistické doby, a to Pattinsonově pokusnému člověku Mickeymu (s pořadovým číslem 1 až 18) a „odloučenému“ Markovi S. s tváří Adama Scotta, které jejich netradiční zaměstnání obdobně připravila o lidskost.

Páv tragikomická satira

Německo / Rakousko, 2024, 102 min



Režie a scénář: Bernhard Wenger

Hrají: Albrecht Schuch, Anton Noori, Julia Franz Richter, Salka Weber, Theresa Frostad Eggesbø, Maria Hofstätter

Rozdíl je jen v tom, že se nedá říct, že by Matthiasova profese byla pro potřeby satiry nebo science fiction vyhnaná do hyperboly. Matthias není produktem společnosti, do níž míříme, ale náš současník. A do šťastného života má daleko.

Tragikomické úlohy se ujal německý herec Albrecht Schuch, známý z rolí vychovatele v „uječeném“ dramatu Narušitel systému nebo Poláka Stanislava Katczinského v oscarové adaptaci Na západní frontě klid. Tentokrát je ale jeho úkol podstatně nevděčnější.

Zahrát totiž musí bezcharakterní postavu, která je směšná natolik, abychom jí přáli její utrpení, a dostatečně bezelstná a sympatická, aby nám jí současně bylo líto. Což je skutečně provazochodecký kousek.

Ze snímku Páv | Zdroj: AČFK, CALA Film

Páv se přitom jako pravý kritický potomek éry povrchnosti nijak netají tím, že nejdůležitější je mít status: status milujícího otce, status dobrého manžela, status znalce kultury. Je to film zasazený do kulis místností s moderním nábytkem a uměleckými kousky domnělé kvality i významu, do divadelních sálů, přírodních bludišť a bahenních lázní. Vychází z toho až takový katalog osobnostních fasád s velmi vratkými základy.

Wenger mluví obdobným jazykem jako asi nejznámější tvůrci současné evropské satiry Ruben Östlund a Yorgos Lanthimos. Netlačí příliš na pilu a rád si do celku v pomalém nájezdu kamery nechá přijít a odehrát akci. Něco ve vedení jeho postav si ale nese (hlavně pro tuzemského diváka) zřetelně středoevropský komplex.

Zároveň jde o jasnou reakci na dobu, které dominují sociální sítě a obraz, jenž se na nich o sobě snažíme vykreslit. Na dobu, kdy se spokojíme s tím, že nám umělá inteligence shrne poznatky o nějakém tématu, aniž bychom se sami zaobírali jeho hloubkou. Co z nás potom zbyde, když takhle budeme pokračovat?

Snímek Páv měl v českých kinech premiéru 13. března 2025.