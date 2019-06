Nazvat filmovou komedii Podfukářky zábavnou, byl by to oxymóron

„Dobrý muž je oxymóron,“ prohlašuje s přehnaným britským přízvukem Josephine (Anne Hathawayová), profesionální svůdkyně a podvodnice, která ve fiktivním evropském přístavním městě s pomocí zkorumpované šéfky policie Brigitte (Ingrid Oliverová) okrádá samolibé miliardáře.

Josephine tvrdí, že místní muži nevěří, že by žena mohla být chytřejší než oni, a tak je svou činností po zásluze trestá.

Jejímu podnikání se ale daří jen do té doby, než se v Beaumont-sur-Mer objeví Američanka Penny (Rebel Wilsonová). Není sice tak sofistikovaná — její podfukářský trik se dosud zakládal na tom, že mužům ukazovala fotku pohledné dívky, kterou vydávala za svou sestru, jež nutně potřebuje peníze na životně důležitou operaci/plastiku prsou — nechybí jí ovšem zápal pro věc a v konečném důsledku by mohla na Josephinin píseček přinést víc problémů než užitku. A tak se jí podvodnická aristokratka rozhodne vzít pod svá křídla.

Následuje montáž, která z nějakého důvodu vedle tréninku ženských zbraní obsahuje i skok přes kozu nebo použití skutečných zbraní. Protichůdnost charakterů nicméně dvojici nedovolí spolupracovat moc dlouho. Po sérii naschválů proto ženy dojdou k dohodě: která z nich zvládne obrat mladého technologického podnikatele (Thomas Westerburg) o 500 tisíc dolarů, může v útočisti misogynních pracháčů zůstat.

Jak Rebel Wilsonová nedávno popsala v britské talkshow, jako vystudovaná právnička a zároveň producentka filmu zastupovala Podfukářky před arbitrážní porotou, která měla rozhodnout o jejich přístupnosti. Hrozilo totiž, že budou v kinech promítány pouze dospělým, což by významně oslabilo jejich šance oslovit dostatečný počet diváků.

Wilsonová argumentovala, že je to sexistické, protože snímky s podobně explicitním humorem, kde vystupují muži, obvykle dostávají přístupnost pro mladistvé. Ve své řeči to ukázala na výčtu zmínek o ženské a mužské anatomii z komedie Zprávař: Příběh Rona Burgundyho. Přidala pak i poznámku k tomu, že očividné sexuální narážky obsahují i rodinné filmy typu Ledové království či 101 dalmatinů.

Anne Hathawayová ve filmu Podfukářky | Zdroj: Film Forum

Podfukářky díky ní obhájily svou přístupnost pro mladistvé, čímž se zařadily po bok Protivných, sprostých holek jako jednoho z mála filmů, kterým se podařilo odvolat proti stanoveného ratingu.

Nakolik to ve výsledku ovlivní prodej vstupenek, teprve uvidíme. Pokud nicméně režijní debut britského komika Chrise Addisona opravdu propadne, nebude to kvůli vulgárnímu humoru, ale prostě proto, že v něm humor skoro úplně chybí.

Příběh o dvojici podvodnic, který je genderově převráceným remakem komedie Špinaví, prohnilí lumpové s Michaelem Cainem a Stevem Martinem z 80. let (jenž je navíc sám remakem snímku Dva záletníci ze 60. let), se přitom drží 30 let starého scénáře natolik, že je trojice jeho autorů uváděná i mezi tvůrci nového snímku. Až s výjimkou několika narážek na sociální média dokonce kopíruje původní text tak líně, že v něm nechává i repliky, které ve vyprávění o dvojici mladých žen nedávají příliš smyslu.

Podfukářky komedie

USA, 2019, 94 min

Režie: Chris Addison

Scénář: Stanley Shapiro, Paul Henning, Dale Launer, Jac Schaeffer

Hrají: Anne Hathawayová, Rebel Wilsonová, Thomas Westerburg, Ingrid Oliverová Hodnocení: 35 %

Vzájemná strkanice Josephine a Penny navíc působí ploše a postrádá jakýkoli komický náboj. To, že Wilsonová (už standardně v roli nekňuby) sem tam zaimprovizuje vtipnou urážku na účet své šarmantní protivnice, celý snímek podržet nezvládne. Stejně tak ovšem nezvládne nahradit neexistující vztah mezi postavami.

Hathawayová se naneštěstí na své komediální načasování spoléhat nemůže, a proto ji většinu času nezbývá, než být chodícím věšákem pro své elegentní kostýmy, jehož chování až pozoruhodně často vychází proti vlastnímu přesvědčení.

Podfukářky, které se prezentovaly jako humorná feministická odpověď na ponižující zacházení, s nímž se někdy ženy ze strany mužů setkávají, tak propadají rovnou na několika frontách. Nedají divákům příležitost užít si prohnanost triků svého ústředního dua, protože zdaleka nic tak prohnaného neprovádějí, ani nejsou kdovíjak feministické. Vůbec nejhorší nicméně je, když si vypomůžeme citátem z filmu, že jejich spojením se slovem komedie vzniká oxymóron.

Snímek Podfukářky měl v českých kinech premiéru 20. června.