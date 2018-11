Tvůrci politické satiry chytili v nové české pohádce Čertí brko poezii

Peklu vládne Lucifer, na tom se většina pohádek shodne. Scenáristé Robert Geisler a Tomáš Hodan se ale rozhodli zajít s tradičním mýtem o vážení lidských duší a věčném trestu trochu dál a upravit ho do podoby, jakou diváci nejspíš ještě nikdy předtím neviděli.

Pekelný mocipán, v tomto případě Ondřej Vetchý, tak tentokrát nespravuje celý očistec umístěný kdesi v zemském jádru, ale místo toho rozděluje práci mezi jednotlivá podpekla. V nové pohádce Čertí brko totiž nejsou zapálené ohně a vařící se kotle s hříšníky. Peklo je úřad a čerti celkem obyčejní, nepříliš děsivě vzhlížející úředníci.

Sociální komentář zalitý krví. Mladí zabijáci jsou sladkou pomstou internetové generace Číst článek

Jejich úkolem je archivovat a následně vážit všechny hříchy, které zapíše magické čertí brko. Tedy alespoň v rámci správní jednotky. Jde o docela milé, lehce rohaté chlapíky, kteří tráví celé dny pod zemí, a občas se z práce utrhnou do hospody. Ani ocas a kopyta nenosí neustále. Oblékají si je jen při zásazích, neboli když vyrážejí na zemi „jímat“ hříšníka.

Mladý Bonifác (Jan Cina) v kolektivu vousatých mužů středního věku vyčnívá. Čertí kouzla se mu moc nedaří, a tak se snaží přijít s vlastními vynálezy. Ani ty mu ale většinou nevyjdou. Protože s ním už Lucifer ztrácí trpělivost, vyšle ho na pobočku v Pytlově pod kopcem Pervidle, kde jim přestalo fungovat brko.

V pozemském převleku čertů – myslivecké uniformě – je nezkušený Bonifác snadnou kořistí svodů lidského světa. Bláhově proto podlehne lžím místního podvodníčka (Jan Budař), který ho obere o veškerou kouzelnou výbavu. Mnohem vážnější následky ovšem přinese skutečnost, že mladík neuposlechne nejvyššího varování Lucifera a dá se do hovoru s nehříšnicí Markétkou (Judit Bárdos), od které se pak nakazí sympatií a poezií.

Fotogalerie (6)







Mohla to být docela zajímavá převrácená pohádka o čertovi, který ze striktně organizovaného prostředí přijde na svět a nechá se zkorumpovat jeho zlem. Nový film režiséra Marka Najbrta se totiž moc netají tím, že považuje čerty za vykonavatele spravedlnosti a na lidech nechává role záporáků.

Jakmile ale Bonifác opustí podsvětí, příběh se změní. A s ním částečně vyprchá i to, co bylo na snímku od samého začátku nejzábavnější. Po představení, jak místní pekelná realita funguje, dá vale nabízejícím se možnostem byrokratického humoru a radši zajede do typičtějších kolejí tuzemských pohádek.

Čertí brko pohádka

ČR / SK, 2018, 99 min

Režie: Marek Najbrt

Scénář: Robert Geisler, Tomáš Hodan

Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel, Jana Plodková, Václav Kopta, Marián Geišberg Hodnocení: 60 %

Svět lidí je přeci jenom pro tvůrčí trojici, která letos uvedla do kin už komedii Prezident Blaník, povědomějším polem působnosti. Tam se mohou dotknout i oblíbených politických témat, a tak do fungování obce Pytlov přimíchávají podvody ve volbách nebo ovlivňování voličstva klobásami či honosným ošacením zdarma (díky kterému se pak z poddaných všichni stávají „měšťany“). Sami scenáristé ale tvrdí, že jde více o šírší společenský komentář než narážku na konkrétní kauzy, jako je tomu pravidlem u politicko-satirického seriálu s lobbistou Tondou Blaníkem.

I netradiční pohádkové nastavení v Čertím brku odhalí jejich rukopis a nabídne řadu gagů, které doženou k smíchu dospělé i dětské diváky. Nakažlivé poezii se však ani oni sami nevyhnou, a tak do děje zbytečně nastrkají i několik nezáživných písniček, které jsou z nějakého důvodu stále trpěným přežitkem tohoto žánru.

Kde se naopak nápady (a penězi) nešetřilo, jsou výprava a kostýmy. Ty spolu s hereckým obsazením, tvořící dohromady pohádkové elity i úplní žánroví nováčci, vytvářejí rodinný snímek, který vypadá i zní kvalitně a po jehož zhlédnutí si divák nechce vytlouct celý zážitek z hlavy. Což nejde říct o velké části současné produkce.

Snímek měl v kinech premiéru 29. listopadu.