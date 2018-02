Máslo a politická satira do všech domácností. Prezident Blaník se trefuje do černého i dalece přestřeluje

Jeho zálibou je móda, životním vzorem Václav Havel a nejlepším kamarádem máma. Populární lobbista z krátkometrážního seriálu internetové televize Stream.cz se po letech rozhodl opustit politický stín a kandidovat na prezidenta. S heslem „Máslo a lithium do každé rodiny“ se Blaník, který je stejný jako obyčejný lid, jen má lepší boty, vydal v tradici svého jména spasit českou kotlinu. Recenze Praha 6:50 1. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V době, kdy se politická satira ve Spojených státech či ve Velké Británii zařadila k regulérním zdrojům zpravodajství, je s podivem, že v Čechách, státě proslulém svou glosátorskou náturou, se s politiky a politikou už dlouhé roky netančí – tedy alespoň v rámci televizního vysílání. Satirychtivý divák si tak musí buďto počkat na internetové pondělky s Jindřichem Šídlem, nebo si vystačit s Janem Krausem předčítajícím vtípky z facebooku.

Seriál Kancelář Blaník s fiktivní postavou lobbisty Antonína Blaníka (Marek Daniel) a jeho dvou poskoků Žížaly (Michal Dalecký) a Lenky (Halka Třešňáková) se proto od svého vzniku v roce 2014 rychle stal oblíbeným formátem, který se i přes řadu pauz vždy vrátil, aby svižně a nekompromisně reagoval na aktuální dění na české politické scéně.

Druhá přímá prezidentská volba představovala pro tvůrce rovnou dvě výzvy. Na jednu stranu si konečně mohli vyzkoušet, jak se budou Blaníkovy lakýrky vyjímat na širokém plátně, na druhou zase po letech přenést politického loutkáře do veřejného dění a prostřednictvím mockumentárního stylu ho zapojit do skutečné volební kampaně.

Vedle sběru podpisů tak Prezident Blaník ukazuje i třeba exlobbistovy interakce s ostatními kandidáty – a snahu vytáhnout na ně špínu – nebo to, jaký nekalý záměr vlastně stojí za jeho prezidentskou kandidaturou. Příjemná 85minutová stopáž navíc dovolí scenáristům zabrouzdat také do osobních životů hlavních hrdinů. Jak do toho zapadají leguáni se jmény Levá a Pravá nebo předseda pirátské strany Ivan Bartoš, se ovšem nesluší prozrazovat.

Z filmu Prezident Blaník | Foto: Marek Novotný | Zdroj: Falcon

Po víceméně bujaré úvodní části, která se praxí od gagu ke gagu prořítí událostmi několika týdnů, pak ale náhle – zhruba někde u únosu Žížaly chlápky s maskou Havla a prozrazením, že pražská kavárna skutečně existuje – začne trochu jiný film.

Ten, ačkoli se formálně stále drží kanclovského stylu s neustále zoomující kamerou a svižnými střihy, lehce odbočí od toho, co pravděpodobně fanoušci Kanceláře Blaník od snímku čekali. Začne zpomalovat a z politické satiry se rozvine do příběhu antihrdiny s božím komplexem a morálním prozřením. V tu chvíli možná bude divákům, kteří pouze toužili si vychutnat pár kopanců do politiků, připadat příliš sebeuvědomělý.

Tehdy se Prezident Blaník začne až moc opírat o cameo role známých osobností a současně také přestřelovat do té doby jinak přesně mířené útoky a narážky. Nezvratně pak i ta dávka vulgarit, do kterých jsou obaleny, přestane být vtipná.

PREZIDENT BLANÍK

komedie

ČR, 2018, 85 min

Režie: Marek Najbrt

Hrají: Marek Daniel, Michal Dalecký, Halka Třešňáková a další

Hodnocení: 70 %

Nakonec je pro naši společnost dobrou zprávou, že ačkoli letošní prezidentské volby neprobudily blanické rytíře, pohnuly alespoň svědomím jednoho Blaníka. A daly nám tím naději nejen v tom, že překonáme i další volební období, ale že i přes přibývající protichůdné důkazy u nás dokáže vzniknout koukatelná komedie, navíc s lehce sladkobolným podtónem.

Pozitivem a zároveň negativem snímku zůstává, že těží ze současného dění. Nebude se pak čemu divit, až už třeba při následující prezidentské volbě nebudeme tušit, čemu jsme se to tehdy v roce 2018 tolik smáli. Nesmí se však zapomínat, že Prezident Blaník byl především uspěšný pokus, zdali to v takové podobě a čase opravdu jde zvládnout. I přes své chyby by tak měl sloužit jako inspirace pro budoucí politické satiry. V nejlepším případě se z něj mohou poučit.