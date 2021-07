Na krizi nahotou. Hartl ve filmové adaptaci svého bestselleru řeší strasti čtyřicátníků

Dospívání je pořádně těžká disciplína. Ještě o něco těžší ale může být, když dospívat začínáte až po čtyřicítce, kdy živíte pětičlennou (a brzy šestičlennou) rodinu nebo spíte s manželkou svého nejlepšího kamaráda. Své o tom vědí smutní hrdinové nové české tragikomedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel, kteří mnohdy místo salv smíchu vyvolávají spíše lítost. Recenze Hausbót 6:40 30. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

O životní krizi se dá vyprávět s nadhledem a citem pro sebeironii, a zároveň dokázat ve správnou chvíli uhodit na emotivní notu. Ve zkratce řečeno: jde to i takovým způsobem, že po několika replikách úspěšně neodradíte část svých diváků.

Pro příklad nemusíme jít daleko. Stačí se podívat na dánský Chlast, letošního vítěze Oscara pro nejlepší zahraniční film, který se zdá být univerzálně srozumitelný – čímž nemyslím pouze napříč kulturními hranicemi, ale i těmi mezigeneračními.

A pak je tu česká novinka Prvok, Šampón, Tečka a Karel. V ní Patrik Hartl – režisér, scenárista a autor knižní předlohy v jedné osobě – po svém ukazuje, jak se s krizí středního věku vyrovnává čtveřice bývalých spolužáků z gymnázia.

Prvok (Martin Pechlát) má manželku a tři děti (čtvrté na cestě), ale žádnou práci, aby je uživil. Šampón (David Švehlík) vydělává tolik, že by zaopatřil rodin několik, ale k opravdovému závazku se nechce odhodlat. Tečka (Hynek Čermák) bydlí u matky a se ženami se mu nedaří. Karel (Martin Hofmann) zase neumí upřímně mluvit o svých pocitech, což dohnalo jeho manželku k tomu, že mu zahýbá s jeho nejlepším kamarádem. Každý z nich je úplně jiný. Společného ale mají to, že jsou svým způsobem nešťastní.

Aby se z té životní bryndy dostali, rozhodnou se v alkoholovém podroušení po školním srazu splnit dva úkoly, při kterých se mají obnažit. V případě prvního úkolu je to myšleno doslova. Na předem stanovený pokyn se každý z přátel na veřejnosti svlékne donaha. U druhého jde pak o emoční nahotu – celý den totiž musí vydržet říkat pravdu.

Má to prý co dělat s touhou dokázat si, že stále ještě mají odvahu něco udělat se svými životy a že „nejsou s*áči“. Co to ale reálně odhalí, je, že jejich charaktery existují v roztomile jednoduchém světě, jenž se točí jenom kolem nich, a za nic z toho, co provedou, nikdy nenesou žádnou zodpovědnost. Jediné překážky, na které Prvok, Šampón, Tečka a Karel narazí, si vytvoří oni sami.

David Švehlík a Martin Pechlát ve filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel | Foto: Lukáš Černoch | Zdroj: Bontonfilm

Patrik Hartl chtěl podle svých slov natočit výjimečný snímek. Už samotné obsazení titulní čtveřice hrdinů vypadá jako smělý krok správným směrem. Ocenit se musí i formální hravost, která oživuje i něco obvykle tolik nezajímavého, jako jsou úvodní titulky.

Prvok, Šampón, Tečka a Karel komedie

ČR, 2021, 118 min

Režie: Patrik Hartl

Scénář: Patrik Hartl

Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák, Martin Hofmann, Daniela Kolářová, Kristýna Boková, Jana Kolesárová, Petra Polnišová, Zuzana Hodnocení: 40 %

V rovině vyprávění a komedie jde ale bohužel o naprostou tuzemskou tuctovku. Vedle holých zadků se tu máme smát muži v dámských šatech, vyšetření prostaty nebo výrazu „p*čí farmy“, jako bychom snad už ze všech těch stereotypů a přízemního humoru nebyli z českého filmu dokonale přesycení a vyčerpaní.

Všechno to spěje ke konci, který má zahřát na srdci. Po scénách, jako je ta v gay baru, kde Kryštof Hádek s Jiřím Mádlem prohodí dvě věty ve změkčilém hlasu – snad aby bylo jasné, že nejsou v podniku omylem –, vás ale možná bude jenom pálit žáha.

Jediné, co je ve výsledku na snímku Prvok, Šampón, Tečka a Karel skutečně výjimečné, je fakt, že se jeho tvůrcům podařilo obsadit skoro všechny české herce (opravdu jen lehká nadsázka) – a ještě zbylo místo i na pár slovenských. Jestli tedy po vzoru tohoto filmu zatoužíte po nějaké životní výzvě, nebuďte s*áči a zkuste všechny ty cameo role spočítat.

Snímek Prvok, Šampón, Tečka a Karel měl v kinech premiéru 29. července.