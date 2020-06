Raoul Taburin tlačí kolo milým příběhem o přátelství a tíze tajemství

V Saint-Céronu, malebném městečku na jihu Francie, nikdo neřekne bicyklům jinak než taburin. A to podle jejich vyhlášeného místního opraváře Raoula Taburina (Benoît Poelvoorde). Dobrosrdečný chlapík, jehož šatník tvoří výhradně modré montérky a triko s límečkem, si umí poradit s každým problémem. Jen na svůj osobní cyklistický hendikep je příliš krátký.

Raoul totiž před svým okolím celý život tají, že se nikdy nenaučil jezdit na kole. Jak se mu to v koutu světa, kterým každoročně projede cyklistický závod, podařilo, sám netuší. Roli sehrála řada událostí, co se nedá moc dobře popsat bez toho, abyste nezněli jako úplný blázen.

Vesmír má navíc zřejmě zvláštní zájem na tom, aby se Raoul se svou dispozicí nikomu nesvěřil, a tak ho v jeho lžích různými způsoby podporuje. Celý Saint-Céron proto žije v domnění, že oblíbený cyklomechanik brázdí ulice v adrenalinovém opojení. Ačkoli ve skutečnosti nezvládne ujet ani metr, aniž by nespadl ze sedla.

Teď, když vede spokojený život se svou milovanou ženou Madeleine (Suzanne Clément) a dvěma dětmi, všechno nasvědčuje tomu, že si Raoul své tajemství bude moct vzít do hrobu. Jenže pak se ve městě ukáže pařížský fotograf Hervé Figougne (Edouard Baer), aby neohroženého bajkera zvěčnil. Najednou se obávaná cesta do hrobu nezdá tak vzdálená.

Edouard Baer ve snímku Raoul Taburin | Zdroj: Aerofilms

Podle režiséra Pierra Godeaua obývá Raoul Taburin svět poetického realismu. Jeho kulisy jsou proto oděné do pastelových barev a až na výjimky neustále prosluněné, sem tam se zase mezi obyčejnou každodenností přihodí cosi nadpřirozeného.

Raoul Taburin komedie

Francie, 2018, 90 min

Režie: Pierre Godeau

Scénář: Guillaume Laurant

Hrají: Benoît Poelvoorde, Suzanne Clément, Edouard Baer a další Hodnocení: 70 %

Ponoření do něj tak představuje výpravu do jednoduššího, ale zároveň o něco magičtějšího světa s vlastními pravidly a pořádkem, kde i přes velmi reálnou nástrahu bolestivé smrti všechno skončí, jak má. Pro oko i pro duši je to pohlazení, které čas od času ocení snad každý divák.

V jeho laskavém, a přesto chvílemi černém humoru lze rozeznat nejen rukopis ilustrátora Sempého, ale i scenáristy Guillauma Lauranta, autora Amélie z Montmartru nebo dojemného a současně lehce morbidního animáku Kde je moje tělo? Nepřekvapí ani to, že za něžnými obrazy stojí Claire Mathon, jejíž kamera výrazně přispěla k lyrickému kouzlu loňského dramatu Portrét dívky v plamenech či mysterióznímu Atlantique.

I přes svou zdánlivou prostost je Raoul Taburin poutavým vyprávěním o tom, že s upřímností nejdál dojdeš a že i ve slabosti může být síla. Protože ten nejhlubší vztah mezi lidmi vzniká právě tehdy, když se ani jeden z nich nebojí přiznat, kým doopravdy je.

Snímek Raoul Taburin měl v českých kinech premiéru 4. června.