Na genderu nezáleží, Dracula vysaje všechny. Nicolas Cage je toxický boss v akční komedii Renfield

Hrabě Dracula – s tváří Nicolase Cage – je váš šéf, který vám pije krev. A vy se musíte s podporou terapeutické skupiny, svých mimořádných schopností a zásadové policistky odhodlat k tomu, abyste se dostali z jeho spárů. A přestali mu dodávat nevinné oběti, především jeptišky, nic netušící turisty a roztleskávačky. Tak takhle nějak si můžete představit sami sebe v kůži Renfielda, hrdiny nové akční komedie. Premiéry Pavla Sladkého New Orleans 14:57 14. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Renfield je vedlejší postava z filmů o Draculovi, oddaný sluha transylvánského upírského hraběte. V románu Brama Stokera se jako realitní agent za Draculou dostavil s obchodní nabídkou a už nikdy nevybředl ze spárů prince temnoty.

Od 30. let dodnes v kinematografii pojídá brouky, kteří mu dodávají zvláštní schopnosti. Už měl tvář Dwighta Frye, který ho hrál po boku hororového ztělesnění Bély Lugosiho, nebo také Toma Waitse, který Renfielda představoval v Drákulovi v 90. letech u Francise Forda Coppoly. Nikdy se však nedočkal vlastního filmu, kde by byl hlavní postavou. Až teď.

Noví Tři mušketýři jsou moderní, akční a staromile romantičtí. Předností je filmové obsazení Číst článek

Film Chrise McKaye proměňuje nerdovsky působící nápad v barvitě působící akční komedii o sluhovi legendárního hororového monstra. Kombinuje Draculu s tématem toxických vztahů a příběhem jedné zásadové policistky ve zkorumpovaném městě.

Renfielda představuje herec Nicholas Hoult jako mladého muže, který je závislý na svém charismatickém „krvesajném“ šéfovi, a vřazuje ho do aktualizované kolonky obětí toxických vztahů. Renfield pomáhá Draculovi se zotavit po poslední „křížové výpravě“ a chodí na terapeutickou skupinu, kde se ze závislosti na manipulativním transylvánském bossovi opatrně zpovídá.

Renfield se odhodlává vyměnit oblek z minulého století za sympaťácký svetr v mnoha pastelových barvách a hororové ruiny za útulný byteček plný motivačních citátů. Draculovi dodává zločineckou krev namísto požadovaných nevinných obětí, nejlepší je údajně autobus plný roztleskávaček. Ale na genderu nezáleží, beru všechny naivní bytosti, dodává Dracula.

Sluhova snaha ulevit svému svědomí nevyhnutelně vede k tomu, že se Dracula spojí se zločinci ovládajícími zkorumpované město a bude chtít jako každý správný velepadouch ovládnout svět. A tak bude Renfield potřebovat pomoc pozemšťanky. Rebecca, parodie na neústupné policejní bojovníky s nízkou hodností, ale vysokým morálním nasazením v boji za čest a pravdu, má tvář komičky Awkwafiny.

Nicolas Cage, větší než film

Hrabě Dracula má tvář herce Nicolas Cage, což je bezpochyby hlavní tahák celého filmu. Cení upíří tesáky vytištěné na 3D tiskárně a užívá si další přepjatou žánrovou roli, které se staly jeho specialitou.

Fotogalerie (4)



Cage je držitelem Oscara za Opustit Las Vegas o boji se závislostí na alkoholu, ale mnohem víc si ho diváci pamatují z rolí, jako je ta v Lynchově Zběsilosti v srdci nebo akčních thrillerových podívaných jako Con Air nebo Tváří v tvář (Face/Off). Od 90. let se ale nikdy netěšil takové veřejné přízni jako teď.

S jeho pověstí herce z žánrových podívaných i přehrávajícího, nevyzpytatelného démona béčkových titulů už si pohrál například nedávný kongeniální film režiséra Panose Kosmatose Mandy – Kult pomsty. Příběh dřevorubce na cestě za divokou pomstou po smrti manželky dostal podobu velice atmosférické, metalově fantasmagorické podívané pro ironiky.

Divácký zážitek z některých scén Cageova šílenství se rovnocenně rozložil mezi výsměch a úžas.

Krev a ironie cáká

Chris McKay naopak Renfielda režíruje dost dramaturgicky mainstreamově a – snad bychom mohli říct bohužel – racionálně. Od ujetých a ironicky glosovaných atrakcí se McKay vždy vrací zpět k lineárnímu ději.

RENFIELD akční komedie

USA, 2023, 93 min Režie: Chris McKay

Scénář: Ryan Ridley

Hrají: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo

Každá z vedlejších postav se vztahuje k nějakému typu, mafiánského synka, vedoucího terapeutické skupiny a mnoha dalších. Krev cáká, brouci se jedí a film disponuje řadou podařených dialogů. Jednotlivé ironické šlehy a situace ale působí chytřeji než celek.

Cítíme, že Cageův Dracula by si zasloužil víc, přáli bychom mu ukradnout si celý film víc pro sebe. Renfield by se pak ale poslušně vrátil do své vedlejší role.

Aktuální film je výsledkem ingrediencí vhozených do komediálního mixéru a vyžaduje trochu nekritické vstřícnosti k tomu, aby si ho diváci beze zbytku užili. U filmu, kde se terapeutická sezení potkávají s vyhřezlými střevy a horor z 19. století s parodií na popkulturu minulých dekád, ale není moc divu.

Akční komedie Renfield měla v českých kinech premiéru 13. dubna 2023.