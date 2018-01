Novinka Ridleyho Scotta Všechny prachy světa by si zasloužila přeobsadit ještě scenáristu

Do českých kin konečně přichází nejnovější režijní počin Ridleyho Scotta, který se i přes řadu svých kvalit zapíše do dějin kinematografie jako ten film, co necelé dva měsíce před světovou premiérou přeobsadil klíčovou roli a Christopher Plummer pak za ni získal nominaci na Oscara. Recenze Řím / San Francisco 10:26 26. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Není příliš neobvyklé, že než se hollywoodský film se zpožděním dostane do české distribuce, předběhnou ho ohlasy ze zahraniční. O novém snímku Ridleyho Scotta ovšem nebylo slyšet ani tolik kvůli jeho kvalitě, jako kvůli skandálům, které jeho uvedení provázely.

Roli magnáta J. Paula Gettyho původně ztvárnil Kevin Spacey. Ovšem poté, co byl herec na konci října obviněn ze sexuálního obtěžování, se ho Scott rozhodl přeobsadit, a to necelé dva měsíce před plánovanou premiérou. Nahradil ho Christopher Plummer, který pak za svůj výkon obdržel nominaci na Zlatý glób i Oscara.

Všechny prachy...

Jako by to nestačilo, tak se na začátku ledna přidalo k propagaci filmu ještě zjištění, že Michelle Williamsová – mimochodem v minulosti čtyřikrát nominovaná na Oscara – dostala za dotáčky zaplaceno zhruba 0,1 procenta toho, co její kolega Mark Wahlberg. Dohromady si pak měla za film vydělat asi osminu toho, co on. Wahlberg nakonec celý svůj plat z dotáček věnoval kampani Time's Up.

Jestli se dá takovou pověst překonat, záleží už na kvalitě samotného filmu. Skutečností inspirovaný příběh o drastickém únosu vnuka muže, který byl ve své době nejen nejbohatším na světě, ale také v historii, zněl alespoň na základě nominací na Zlaté glóby (kde snímek získal tři nominace pro režiséra, herečku v hlavní a herce ve vedlejší roli) velmi slibně.

Ukázalo se ale, že zahraniční novináři možná ocenili Scotta pouze za to, že dokázal za pět minut dvanáct spíchnout dohromady celistvý film. To, že vypravěčsky Všechny prachy světa absolutně nefungují, mu odpustili.

Co měl totiž zřejmě být napínavý thriller o bohatém škrtovi (Christopher Plummer), který není ochotný kvůli svému vnukovi (Charlie Plummer) vyplatit skupině italských gangsterů 17 milionů dolarů, se ve Scottových rukou drolí na sérii dějových epizod, v první části filmu navíc rozesetých do různých časových linek, jež vesele střídají nálady, tempo i žánry.

Několikaměsíční vyjednávání mezi zoufalou chlapcovou matkou (Michelle Williamsová) a únosci tak připadá skutečně velmi zdlouhavě. O to horší je potom fakt, že příběh popisuje všechny události natolik povrchně, že všichni jeho aktéři musejí pořádně zvednout brady, aby dohlédli k místu, kde se nad nimi vzdouvá nedosažitelný potenciál snímku.

Každý z herců navíc hraje tak, jako by ztvárňoval hlavní roli ve svém vlastním filmu. Plummer sehrává svou verzi Scrooge, jen mnohem bohatší a bez všeho toho vánočního veselí kolem.

Williamsová si může jako strachem zkroušená Gettyho bývalá snacha uhrát zvonáče. A Wahlberg ztělesňuje jakéhosi hrdinu-záchrance, jenž by ve snímku ani nemusel být. Psychologicky nejzajímavější postavou je ale přitom jeden z italských únosců, který se o uneseného Gettyho až s otcovskou náklonností stará.

... bez napětí

Nejzajímavější scény nabídnou Všechny prachy světa až ve chvíli, kdy se zaměří na kuriozity z Gettyho života - jako třeba na to, že nutil svůj personál používat telefonní budku nebo že uplatňoval daňovou slevu na výkupném. Z čehož vychází, že přeobsadit by zasloužil ještě scenárista.

Snímek vznáší pár otázek ohledně hodnoty peněz a soucitu s údělem bohatých. Ve schrumáži motivů, které dohromady dávají jeden z nejméně napínavých thrillerů současnosti, jsou to ale jen výkřiky do tmy. Jak se ve filmu říká: všechno v životě má svou cenu. A Všechny prachy světa vás budou stát přesně dvě nekončící hodiny - a trochu zklamání navrch.