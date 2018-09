‚Emoční kriplové‘ z romantické komedie Ten pravý, ta pravá? dávají naději všem životním cynikům

Dvě zahořklé existence se potkaly, rozhádaly a v závěru shledaly, že by vlastně mohly nenávidět svět společně. Winona Ryderová a Keanu Reeves ve snímku Ten pravý, ta pravá? sice neznějí jako typičtí protagonisté romantické komedie, ale stejně jimi jsou. A pro ty cyničtější z nás tak představují jednu z uvěřitelnějších forem námluv, které nám kinematografie v poslední době naservírovala. Recenze Paso Robles (Kalifornie) 12:34 3. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Už na letišti si padnou do oka. On jí pochválí šaty, ona jemu sako. Když se však ona rozpovídá o spolehlivosti aerolinky, s níž se oba chystají cestovat, on udělá krok vpřed. Ona ho obviní, že ji předbíhá v řadě, a zabřednou tak do hádky.

Jeden druhého se ale nedokáží zbavit. V osmimístném letadle dostanou místa hned vedle sebe. On jede na svatbu svého nenáviděného nevlastního bratra, ona zase chce najít psychické uzavření svého vztahu s bývalým snoubencem. Bohužel se ukáže, že je to ta samá osoba.

Odstrčeni do průchozích hotelových pokojů se proto rozhodnou přežít třídenní martýrium ve vzájemné společnosti. Od nejvzdálenějšího stolu pomlouvají svatebčany, otráveně z postranní čáry nadávají na sportovní aktivity nebo se nenápadně vytrácejí ze samotného obřadu. A jejich ustavičné sdílení negativistických postojů vůči dalším lidem, milostným vztahům i světu se stává čím dál vítanější.

V rámci žánru jsou emoční kriplové, jak ve snímku Ten pravý, ta pravá? (možná zbytečně přeslazený překlad k tak hořké komedii) Winona Ryderová tituluje Keanu Reevese, vítanou obměnou. Nestává se totiž často, aby se do sebe na plátně zamilovaly dvě nepříjemné postavy bez toho, aby se na konci příběhu zbavily svých neuróz.

Romantická jednohubka režiséra a scenáristy Victora Levina žádné charakterové prozření nenabízí. A ačkoli staví na dvou ukecaných mizantropech, jeho ústřední idea je veskrze pozitivní – a to, že i pro toho největšího mrzouta někde čeká láska.

Cesta za tím ovšem není jednoduchá. Pro mnohé přitom bude nejtěžší část představovat přežití tohoto filmu, kde se bez větší režijní invence a zásahu přestřihává mezi lokacemi, na kterých Ryderová s Reevesem 90 minut s krátkými přestávkami na nádech odříkávají své texty. Pro jiné to naopak bude blaho.

Zaleží pouze na tom, zda si divák vystačí s komedií trapnosti o dvou sympaticky nesympatických hráčích, uvěří přitažlivosti mezi starými hereckými kolegy a přistoupí na suchý humor, který se podařilo za devět dní vytvořit na pozadí jedné skutečné svatby.

Snímek měl v českých kinech premiéru 30. srpna.