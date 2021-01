Dánští Rytíři spravedlnosti objevují půvab lidských vztahů na cestě k sebezáchově

Jedna vyhozená svačina, jedno vlakové neštěstí a jeden muž posedlý čísly svedou dohromady partičku životem zkroušených lidí, jejichž šílený plán pomsty slouží v novém snímku Anderse Thomase Jensena jako zcela nepravděpodobná, ale nadmíru účinná skupinová terapie. V české premiéře uvedl Rytíře spravedlnosti online festival Scandi. Recenze Příliš velká stodola 17:22 30. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kouzlo matematiky spočívá v tom, že dává věcem řád. Neexistuje v ní totiž náhoda. Všechno se dá ve vztahu k jiným věcem logicky vysvětlit. I zdánlivě nesouvisející tak najednou pohromadě dostává význam.

Ukradené kolo. Auto, které odmítá nastartovat. Do koše vyhozená svačina. Muž, který vás v přeplněném vlaku pustí sednout. Vlakové neštěstí, při němž se zachrání všichni, co ve voze stáli.

V očích matematika Otta (Nikolaj Lie Kaas) nešlo o souhru náhod a tragédie má očividného viníka. Nikdo přeci jen tak nezahodí v podstatě nenačaté jídlo, které navíc nepatří zrovna k nejlevnějším. Obzvlášť pokud se ten konkrétní nikdo tolik podobá bratrovi známého gangstera.

Když se policie jeho neprůstřelné úvaze vysměje, Otto se rozhodne o své teorii informovat otce náctileté Mathilde (Andrea Heick Gadebergová), která během zmíněné nehody přišla o matku. Markus (Mads Mikkelsen), voják čerstvě odvelený z bojů v zahraničí, se nenechá jeho plánem odplaty příliš dlouho přemlouvat.

Spolu s Ottovými kolegy, počítačovými geeky Lennartem (Lars Brygmann) a Ementálem (Nicolas Bro), vytvoří skutečně netradiční čtveřici vymahačů spravedlnosti. Zatímco Markus je zvyklý vypořádat se se vším pomocí tiché agrese, rychlé akce a pěstí, excentrická dvojka vědátorů exceluje spíše v hlasitých projevech emocí, mozkové síle nebo argumentací fakty.

A Otto je nejspíš tím nejméně vhodným kandidátem pro to, aby mezi jejich přístupy udržoval rovnováhu.

Příznivce dánského režiséra a scenáristy Anderse Thomase Jensena nejspíš nepřekvapí, jakým směrem se bude hrdinská výprava tohohle kolektivu antihrdinů ubírat, ani že si snímek nevystačí s mantinely jediného žánru. Ty, co ale neznají třeba jeho Blikající světla nebo O kuřatech a lidech — jen dva příklady z pokračující série spoluprácí s oblíbenci Mikkelsenem a Kaasem — dost možná během tematicky velmi těžkých úvodních minut napadne, jestli se někdo s označením „černá komedie“ jenom ošklivě nepřepsal.

Rytíři spravedlnosti nicméně do všech svých žánrových poloh jdou se stejnou razancí a přesvědčením. Vtipy jsou tu stejně břitké jako emoční hloubka vážnějších momentů a kulky stejně dobře mířené jako důmyslně osnované dějové zvraty. Jako v klasické jensenovině se tu míchá realita s absurditou. A přestože se celý film pohybuje převážně v temné, cynické rovině, jeho humor zůstává až neochvějně laskavý.

Podobně je to i s pěticí jeho hlavních postav. Na první pohled pochází z naprosto odlišných světů a neměli by vůbec mluvit společnou řečí. V jiných filmech by to samo o sobě stačilo jako snadno unavitelný komediální motiv, ale s tím se Jensen ve svém vyprávění nespokojí. On se nechce vysmívat, ale nechat diváky pochopit, proč se máme smát s nimi. A to i v těch nejdrsnějších okamžicích.

Jak se postupně dostává pod vnější vrstvu jejich vyhraněné podivnosti, odkrývá něco docela obyčejného a veskrze lidského — svým vlastním způsobem ztracené charaktery, které si navzájem pomáhají najít v životě nějaký smysl. I když se nejdříve musí naučit hledat ho na správných místech.

Snímek Rytíři spravedlnosti uvádí online festival Scandi na streamovací platformě Edisonline.