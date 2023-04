On se bojí. Joaquin Phoenix se rozpadá strachem z matky a sexu, film pod tíhou vlastních ambicí

Ari Aster je po svých dvou celovečerních filmech Děsivé dědictví a Slunovrat oslavovaný hororový tvůrce. Jeho novinka On se bojí aspiruje na hororově komediální, existenciální podívanou a režisér předchází málem pověst vizionáře. Právem? Premiéry Pavla Sladkého Město zločinu a úzkosti 21:05 20. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

On se bojí rozvíjí Asterův námět krátkého filmu Beau z roku 2011. Vypráví o muži, který trvale žije v úzkostech. Zemře mu matka, zdroj jeho celoživotního strachu i láskyplné závislosti, žena, od které se nikdy neodpoutal. Vesmír člověka, který visí na svém terapeutovi, a svět kolem něj se mu rozpadá v trosky, reprezentuje výborná první 40minutovka filmu.

Beau se před nástrahami zvlčilého města plného bizarního násilí marně schovává za dveřmi svého otřískaného nájemního bytu. Kde končí vnitřní skutečnosti a vnější realita, není zřejmé a ani podstatné. Tlak na hlavního hrdinu je surreálný, efektní, nedává divákům čas vydechnout.

Aster tady ale nekončí. Film dělí do čtyř jasně členěných, vizuálně odlišných kapitol završených ještě zbytečně pompézním epilogem. Vkládá do nich flashbacky z Beauova formativního dětství, vyzkouší na hrdinovi terapeutické divadlo ve filmu, animovanou a kombinovanou výtvarnou sekvenci a směřuje k závěrečné konfrontaci. Převrací posloupnost událostí, aby zamíchal příčinami a následky. Byla nejdřív potlačená nenávist, nebo neopětovaná láska, ze které se zrodila frustrace, úzkost a odplata?

Ať tak anebo tak, Asterův hrdina vnímá sex a ženy jako smrtelné nebezpečí. Kvůli démonické matce je zralý na psychoanalýzu. Snímek dosahuje stopáže dvou hodin a 59 minut. To je jednak neúměrně moc, jednak herectví vedlejších postav značně kolísá a existenciální vrstva strachu se nerozvíjí, jen dostává nové efektní kapitoly.

Aster četl Franze Kafku. Režisér – a také scenárista a producent v jedné osobě – to dává najevo groteskními momenty, ve kterých se děs mísí s paradoxy. Beau se po telefonu, zcela nepatřičně, dozví o smrti svojí matky od doručovatele zásilky, který mu zvedne telefon poté, co vstoupil do luxusního matčina domu a uzřel tělo bez hlavy roztříštěné lustrem. Beau nezvládl přijet na výročí, nezvládne tak docela dorazit ani na pohřeb.

Matka hrála klíčovou roli v jeho životě, z jejich spárů se Beau nikdy nevymanil, ani když putoval v životě za štěstím jakkoli. Když se na prázdninách zamiloval do mladé dívky, nebo když si sám sebe představoval jako otce hledajícího svou rodinu. Anebo když v životě našel jiné lidi, kteří o něj ze zástupných důvodů pečovali jako o vlastního.

Matčina láska smísená s nenávistí a vštěpovanou vinou je freudovský materiál. Beaua zrodila a zničila.

Master Joker Bonaparte Phoenix

Úzkostlivého samotářského podivína hrají dva představitelé v teen a dětském věku, ale především Joaquin Phoenix. Veřejná pověst i schopnost výrazné transformace do problematických rolí tohoto herce k Beauovi úplně předurčují.

V minulosti hrál Batmanova protivníka Jokera v samostatném filmu, který kombinoval drama o sociální deprivaci se supertemným zaprodaným komiksovým světem. Dál třeba nelítostného, vnitřně vyčerpaného zabijáka ve znepokojivém filmu Nikdys nebyl, postiženého kreslíře komiksů v hořké komedii Neboj, daleko neuteče. Několik postav ztělesnil u režiséra Jamese Graye nebo Paula Thomase Andersona.

ON SE BOJÍ hororová komedie

USA / Kanada, 2023, 179 min Režie a scénář: Ari Aster

Hrají: Joaquin Phoenix, Patti LuPone, Amy Ryan, Nathan Lane, Kylie Rogers, Denis Ménochet, Parker Posey, Armen Nahapetian

Jeho výběr režisérů a režisérek je tedy hodně prestižní klub. Brzy by měl Phoenix ztvárnit Napoleona, protože se vrací ke spolupráci s Ridleym Scottem. V On se bojí hercově výkonu dopomohla skvělá, oscarová práce maskérů, kadeřníků a dalších profesionálů, která z Beaua dělá psychickou trosku, jindy starce, nebo muže zraněného uvnitř i navenek.

Je tedy při takové bilanci novinky Ari Aster vizionář hodný toho jména? Výborně sice pracuje se strachem a atmosférou ohrožení, monstrózností dobývanou z člověka, což je jedna z domén kinematografie. Ovládá filmový materiál, dokáže si poradit s hororem na denním slunci i v temných koutech, vycítit palčivá místa mezilidských vztahů a výčitky ukryté do bizarních reálií.

On se bojí ale prozrazuje víc o jeho ambicích a projekci vlastní důležitosti, než o jeho soustředěné tvůrčí existenciální vizi, přetavené v odyseu jednoho životem těžce zkoušeného muže.

Hororová komedie On se bojí měla v českých kinech premiéru 20. dubna 2023.