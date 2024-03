Česká romantická komedie Sladký život vaří tu nejsladší marmeládu ze stereotypů

Sladký život je nová česká romantická komedie o namyšleném hokejistovi, šovinistovi a promiskuitním milovníkovi, který musí podstoupit operaci srdce. A ještě k tomu se ocitne na mizině. V jeho životě tedy nastane zlom. Dřív „ráno nikdy neznal žádnou ze svých mnoha dívek jménem“ a nechtěl se nechat operovat od ženy, protože mužům doktorům věří víc. Teď žije s vědomím, že má transplantované srdce ženy. A navíc narazí na svou bývalou známost. Premiéry Pavla Sladkého Marmeládovna 15:34 14. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Chce to nemalou dávku drzosti pojmenovat film Sladký život, když všichni víme, že to je jeden z nejslavnějších snímků Federica Felliniho, který navíc úchvatným freskovitým způsobem zobrazuje i podvrací život italské smetánky.

Česká komedie Sladký život se jmenuje podle firmy, kterou si muži ve filmu založí, aby mohli vyrábět a prodávat marmelády, a ta se samozřejmě v příběhu mohla jmenovat jakkoli.

Ale to je nakonec to úplně nejmenší. Podstatné jsou všechny ty stereotypy, na kterých Sladký život stojí s frenetickou pozitivností, aby diváctvo nalákal, nezatěžoval a bavil.

V hlavní roli se představují Vladimír Polívka a Petra Hřebíčková. Jde tu tedy o lásku k o zhruba deset let starší ženě, prezentovanou jako něco, s čím se takový „chlapovitý chlap“ a zkrachovalý mistr světa, musí nějak „vypořádat“. Navíc minimálně o 30 minut dřív rozeznáme to zásadní odhalení, čí asi tak potomkem bude mladá dcera lékařky Magdy (Hřebíčková), žijící bez partnera.

V zemi, kde se opakovaně likvidují legislativní šance na rovnost a manželství pro všechny, vezme scénář dva muže (a jeden z nich je pak představovaný prominentním českým gay hercem) a udělá z nich společnou domácnost. Vychovávají dceru, režie je vystaví homoerotickým situacím, a to vše je úsměvnou, dojemnou a v podstatě popíračskou příhodu v čistě heterosexuální love story.

V podstatě to připomíná společenskou debatu v současném Česku, ve které padají homofobní výroky známých osobností „proti homosexualitě nic nemám, ale koukat na ni v reklamách nebo ve filmech nechci“.

Sladký život se také opírá o příběh ženy, svobodné matky, která věrně skoro 20 let čeká na onoho namyšleného, omezeného a předsudečného šovinistu, aby mu pak mohla zjihle padnout do náruče, jakmile on naznačí, že se změnil a bude „pozornější“.

Shrnuje to pak titulková skladba s textem „neznal ráno žádnou jménem, ale ty jsi fakt jiná…“ od dvojice kroutiLOVE. Úroveň písničky ostatně dobře vystihuje veršík a rým „by the way / zavolej“. Mantra „proklientské pozitivnosti“ celé produkce zde přechází snad až do infantilizace.

Pro Sladký život je vše jen prostředkem k bezstarostné romanci. Nejen mezilidské vztahy, ale třeba i bezdomovecká situace, ztráta blízkého nebo narkolepsie, kterou trpí postava Jana Ciny. Jde o vážné společenské nebo zdravotní motivy? Ne, všechno jsou jen ingredience, které nemáme brát vážně, nebo jen pozitivně.

Jsou nasnímané jako televizní reklama, protože nás tím chtějí tvůrci potěšit, nechat odpočinout a dobře naladit. Rozumějte: hodně vydělat na vstupném.

Producent, scenárista a režisér Tomáš Hoffman už roky významně utváří právě tuto část českého audiovizuálního mainstreamu. Stojí (různou tvůrčí měrou) za komediemi Ženy v běhu, Tátova volha, Muži v naději, Bezva ženská na krku a dalšími. Spolupracuje s ustáleným hereckým ansámblem, do kterého patří právě i Vladimír Polívka a Petra Hřebíčková, v jejichž filmografii se dnes bohužel nenachází ani jediná hlavní role ve filmu, který by stál za řeč.

Sladký život komedie

Česko, 2024, 102 min Režie: Tomáš Hoffman

Scénář: Martin Horský, Tomáš Hoffman

Hrají: Vladimír Polívka, Petra Hřebíčková, Jan Cina, Alžběta Dolečková, Olivie Sulženková, Jenovéfa Boková, Vojtěch Kotek, Hynek Čermák

Do Hoffmanovy tvůrčí skupiny patří režiséři jako Jiří Vejdělek a Martin Horský. Společně variují romantické zápletky a marketingově je propagují takřka identickými lifestylovými plakáty.

Dokud na jeho filmy budou chodit stovky tisíc lidí, nemá Hoffman důvod svoji strategii změnit. Mladé publikum jeho filmy nemůžou moc zajímat, ale v oslovení širšího televizního publika, například motivy druhých životních šancí, je úspěšný. Česká komediální romance zatím v podstatě nenaznačuje, že by chtěla vykročit ze zajetých kolejí.

Nejhorší prostě je, když si český mainstreamový film, zasazený do luxusního životního stylu, na který nemá ani vyšší střední třída, myslí, že tematizuje předsudky. A přitom je spíš sám potvrzuje, když prýštivě pozitivním, prosluněným tónem vypráví o nejrůznějších stereotypech.

Prostě z nich dělá „tu nejsladší marmeládu“, jak říká slogan filmu. Ale potřebuje k ní ke své smůle i nějaké zápletky, které by snad chtěly připomínat život.

Filmová komedie Sladký život měla v českých kinech premiéru 14. března 2024.