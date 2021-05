Kdo je tady zvrhlík? Vítězný film Berlinale vyráží proti společenským předsudkům domácím pornem

Nekonvenční filmový zážitek dostane nekonvenční premiéru. Rumunský Smolný pich aneb Pitomý porno, který v březnu získal hlavní cenu na festivalu Berlinale, si v Česku před svou tradiční kinopremiérou odbude uvedení online. Nejdříve ho promítne virtuální Moje kino LIVE, poté ho po dobu 14 dní exkluzivně nabídne videotéka Aerovod. Dříve nepředstavitelný model nejspíš u filmové distribuce uvidíme stále častěji. Pokusný králík nemohl být vybrán lépe. Recenze Prestižní gymnázium 12:08 12. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jen vás chci upozornit, že to začíná opravdu záběry z nahraného domácího porna.“ Žádná jiná věta asi nedokáže tak rychle a zároveň důkladně připravit na film jako tahle. V souvislosti s novinkou Radua Judeho ale dostává až úsměvných metatextových kvalit.

Být svědky toho, jak se z uvítacího videa se Sašou Hemalou přejde rovnou na nijak nesimulovaný sex, se vám rozhodně při normální návštěvě kina nepoštěstí – pokud tedy zrovna nepatříte mezi fanoušky Gaspara Noého.

Těžko ale šlo vynechat postelovou akrobacii, které nechybí typický pornodialog, notná dávka přehnaného vzdychání nebo nesouvisející komentář z vedlejší místnosti, když se z ní odvíjí v podstatě celý děj příznačně pojmenovaného Smolného pichu aneb Pitomýho porna.

Na zmíněné domácí nahrávce je totiž středoškolská učitelka dějepisu Emi (Katia Pascariu) se svým manželem. Když se video začne šířit internetem, dostane se respektovaná kantorka do problémů. Před rodiči svých žáků si musí obhájit, že si zaslouží zůstat v učitelském sboru bukurešťské prestižní instituce.

Někteří mají jasno: Emi je zvrhlice, která může nezvratně ohrozit mravní vývoj jejich ratolestí. Co na tom, že si dítka video našla sama nebo že šlo o milostný akt mezi dvěma dospělými jedinci. Jak může být nestoudnice, která se ve svém soukromí oddává erotickým praktikám, stále vnímána jako autorita?

Radu Jude tne do živého. A stačí mu pouhé tři kapitoly rozdělené rozvernou hudbou a růžovou grafikou, aby trefně poukázal na to, jak se obscénní chování stalo denním chlebem našich životů – málokdy má přitom něco společného s erotikou.

Krásně to ilustruje první část, která by se dala asi nejlépe popsat jako dokumentární procházka po Bukurešti. Moc se toho v ní nestane. Emi prostě jde po ulici. Tuhle ale míjí reklamní billboard s polonahou dívkou, již obtéká nápis „mám to ráda hluboko“, jindy se zase vyhýbá obřímu Hummeru, co blokuje přechod pro chodce.

Jude ve filmu záměrně nechává i autentické situace, které vzešly z toho, že se natáčelo loni na podzim, tedy během druhé vlny pandemie. Asi nikoho nepřekvapí, že jde zejména o dohady spojené s tím, co je ten koronavirus vlastně zač nebo zda mají lidi správně nasazené roušky.

Doslovněji, ale o to také kousavěji pak působí druhá kapitola s názvem Malý slovníček pojmů a anekdot. Z něj se dozvíme třeba to, že onanie je nejvyhledávanějším výrazem v online slovníku. Tolik ke společnosti, která sexem žije ve stejné míře, jakou ho pak navenek zavrhuje.

Samozvaný absurdní sitcom, během kterého konečně dojde ke konfrontaci učitelky s rodičovským lidovým soudem, je pak toho všeho pouze perfektně vystavěnou kulminací. A protože snímek koprodukoval český endorfilm, dojde i na to, že Petra Nesvačilová zmíní Karla Gotta a Václava Havla.

Pro rumunského filmaře se satira stala v podstatě druhou řečí. Už v roce 2015 slavil úspěch s absurdním dramatem Aferim! o honu na „cikánského otroka“. V Česku se ale o něm nejspíš začalo nejvíc mluvit před třemi lety po výhře jeho snímku Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři na festivalu v Karlových Varech. Sám Jude přitom tvrdí, že točí upřímné komedie.

Není pochyb, že prostoru pro zasmání je i ve Smolném pichu mnoho. Místy totiž, věrný svému jménu, přímo popichuje ke smíchu. Akorát je to něčím ostrým mezi žebra.

Chci se ale ještě krátce vrátit k větě z úvodu. Za těch několik málo let, co píšu o filmu, jsem už na plátnech kin stihla vidět mnohé. Masakry. Politické manipulace a podvody. Lidi, jak si tříští hlavu o kus skály. Postarší muže, kteří si úlisně prohlížejí mladistvé dívky. Nikdo mě ale ještě oficiálně nevaroval, čeho budu svědkem – a to ani v případě velké části českých komedií, jejichž humor by si varování zasloužil.

Přišlo to až s filmem, který má „pitomý porno“ ve svém názvu. Nevadí přitom, že je natočeno tak, že v divácích vzbudí maximálně pobavení. Radu Jude by to jako pointu jistě ocenil.

Smolný pich aneb Pitomý porno uvede 12. května v online předpremiéře Moje kino LIVE. Snímek bude o den později na 14 dní exkluzivně dostupný na videotéce Aerovod. Hned jak to epidemická situace dovolí, měl by se objevit i v tuzemských kinech.