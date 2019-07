Pokračování marvelovského Spider-Mana nechává monstra ničit Prahu v libereckých kulisách

Mladým pavoučím superhrdinou v nové komiksové adaptaci studia Marvel lomcují hormony. Školní výlet do Evropy oddych od záchrany světa nenabídne. Prominentní roli ale ve filmu s podtitulem Daleko od domova dostane třeba i Praha. Hluboké hovory probíhají s výhledem na Pražský hrad, monstra ničí pražský festival světel v ulicích Liberce a moderátor České televize reportuje o neznámém zachránci s přezdívkou Noční opičák. Recenze Londýn / Benátky / Praha 12:30 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Varování: Recenze prozrazuje části děje snímku Avengers: Endgame.

Na střední školu už sice dobrou řádku let nechodím, ale jednu věc si pamatuju celkem přesně. Není moc rozumné vyhýbat se třídním výletům. Na nich totiž pravidelně dojde k největším společenským dramatům a vztahovým rošádám.

Je docela jedno, jestli se zrovna jede na lyžařský výcvik, na vánoční trhy do Německa nebo do Žihle na školu v přírodě. Někdo se s někým ze dne na den rozejde, někdo se dá velmi náhle dohromady a třídní učitel udělá něco, co ho v očích jeho studentů zase trochu polidští. (Náš třeba pogoval na hudbu Linkin Park.)

Možná se to tak navenek nezdá, ale do třídních výletů jde ze strany studentů ohromné množství plánovaní. To začíná už u klíčového rozhodnutí, s kým a v jaké části autobusu sedět, aby byl člověk nablízku té správné skupině lidí, o nic důležitého nepřišel, a přitom ještě mohl třeba nenápadně zapříst rozhovor s konkrétní osobou.

Právě v takové situaci se zrovna nachází Peter Parker (Tom Holland). Jako jedna z obětí probliknutí, jak se teď říká lusknutí prstů zaporáka Thanose, je i po pěti letech stále 16letým klukem. Líbí se mu jeho spolužačka MJ (Zendaya), a tak doufá, že na třídním výletě do Evropy najde chvilku, kdy se jí bude moct za svých citů vyznat. Nejlépe třeba na romantické vyhlídce Eiffelovy věže s koupeným šperkem, který jeho sardonická kamarádka ocení.

Nic samozřejmě nevychází podle jeho plánů. V letadle sedí na špatném místě, nikdy není s MJ o samotě – a navíc se o její přízeň uchází ještě další spolužák Brad (Remy Hii), který snad během probliknutí stačil projít pubertou. Peter se přitom nemůže spolehnout ani na pomoc svého parťáka Neda (Jacob Batalon), protože ten v Evropě prožívá vlastní mladistvé vzplanutí.

Dochází proto k situacím, které jsou komické, roztomilé i roztomile komicky trapné. Což je perfektní kombinace nálad pro snímek, který se snaží zachytit životy mladých lidí.

Hlavní konflikt celého příběhu ovšem vychází z faktu, že Peter vedle rozbouřených hormonů má jako superhrdina Spider-Man zodpovědnost vůči lidstvu. A na záchranu světa se dovolená úplně snadno nevybírá.

Peter se snaží být alespoň na chvíli obyčejným teenagerem. Současně se však musí vyrovnat s následky intergalaktické války z předchozího filmu, při níž kromě jiných zemřel i jeho mentor a otcovský vzor Iron Man (Robert Downey Jr.). Zatímco jeho spolužáci na počest padlých tvoří úsměvně špatná in memoriam videa (pochopitelně doplněná o nápisy v Comic Sans a Whitney Houstonovou v podkresu), sousedský kámoš Spider-Man prožívá krizi identity.

Ve strachu z toho, že by měl nyní nahradit Iron Mana, se rozhodne ignorovat vytrvalé telefonáty Nicka Furyho (Samuel L. Jackson). Změní názor, až když na Benátky zaútočí jedna ze živelných vesmírných nestvůr – a v přímém ohrožení jsou i jeho kamarádi.

Zatímco se v inkognito převleku pokouší zachránit před zkázou místní architekturu, monstrům nakopává zadek jakýsi chlapík se skleněnou mísou na hlavě. Děcka mu promptně dají přezdívku Mysterio.

Novou postavu Quentina Becka, kterou si zahrál Jake Gyllenhaal, fanoušci komiksů dobře znají. I tak je třeba říct, že figuruje v podstatné části dějových zvratů, které Daleko od domova během 130 minut stopáže naservíruje svým divákům. Gyllenhaal mezitím současně vypadá, jako kdyby zažíval největší legraci svého života i jako kdyby v koutku duše blaženě vzpomínal na svou práci u nezávislého filmu.

Spider-Man: Daleko od domova nabízí po akční depresi Avengers: Endgame odlehčenou zábavu. Čeští diváci si ho užijí i proto, že v něm významnou roli hrají tuzemské lokace. Liberecké ulice se ve filmu promění v kouzelně vypadající, ale zcela fiktivní pražský festival světel, Peter s MJ se projdou po prázdném Karlově mostě a jeden přátelství utužující rozhovor proběhne na římse domu s Pražským hradem v pozadí.

Náležitou reakci si ale určitě vyslouží i cameo moderátora Michala Kubala, který na České televizi přečte zprávu o neznámém superhrdinovi se jménem Noční opičák.

Snímek Spider-Man: Daleko od domova má v českých kinech premiéru 3. července. Ještě předtím ho uvede filmový festival v Karlových Varech.