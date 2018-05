Z drzého kluka ikonickým vesmírným kovbojem. Solo měl být katastrofou, zachraňuje ho sázka na jistotu

V rámci neutuchajícího rozšiřování historie intergalaktických bojů, ke kterému bohatě přispívá současná tendence filmových studí serializovat své nejúspěšnější projekty, se Hvězdné války vracejí na počátek jednoho z nejznámějších mezidruhových přátelství. Co přitom nejvíce pozvedá kvalitu snímku Solo, je to, jak nízká očekávání od něj všichni mají. Recenze Vzdálená galaxie 13:00 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Doba před uvedením snímku většinou slouží k tomu, aby se rozšířilo povědomí o projektu mezi veřejností a přesvědčili potenciální diváci, že si ho nemůžou nechat ujít. Solo, nový přírůstek do stále rostoucího universa Hvězdných válek, však nevchází do českých kin s tou zrovna nejlepší pověstí.

Už když film vcházel do fáze příprav, vyvolal obavy a nevoli mezi fanoušky kultovní vesmírné ságy. Opravdu se mezi všemi možnými příběhy napříč galaxií nabízel nejvíce ten o charismatickém psanci s bujnou čupřinou, který už stačil sehrát klíčovou roli v rovných čtyřech epizodách série? Proč naopak nedají tvůrci prostor některé z vedlejších postav? A nebylo už o životě Hana Sola natočeno všechno?

Druhým problémem se ukázalo být samotné obsazení. Harrison Ford už totiž pár let nebyl tím enigmatickým třicátníkem, kterého si v roli nepředvídatelného rebela s dobrým srdcem zamilovali diváci v původních třech epizodách ze sedmdesátých a osmdesátých let (dnes epizodách IV., V. a VI.), a štafetu tak musel převzít jiný herec.

Bůh s námi na ČT? Kdo čeká zuřivé bitky a politické spory, bude zklamaný. Bílou horu obklíčila mlha Číst článek

Toho času spíše neznámý (až na roli v komedii bratrů Coenových Ave, Caesar!) Alden Ehrenreich byl dostatečně podobný mladému Fordovi, a navíc mu dřívější sláva nebránila v tom, aby se ujal takto ikonického charakteru. Když potom ale vyšly najevo zprávy, že producenti museli v průběhu natáčení přizvat pro svého 28letého protagonistu hereckého kouče, strach příznivců intergalaktického eposu se opět znásobil.

Naneštěstí to nebyl konec problémů tohoto v pořadí již druhého samostatného vyprávění Hvězdných válek. Pouhých pár týdnů před koncem natáčení byli vyhozeni režiséři Phil Lord a Christopher Miller, tvůrci komerčně úspěšných snímků jako je LEGO® příběh nebo Jump Street 21. Nelehký úkol dotáhnout do konce projekt obestřený přehnanými očekáváními statisíců lidí po celém světě pak spočinul na filmařském veteránovi Ronu Howardovi.

Ten nakonec natočil údajně zhruba 70 procent z výsledné podoby filmu, který si svou světovou premiéru odbyl na festivalu v Cannes, kde se také dočkal celkem průměrné odezvy. Zbyl tedy po tom výčtu vedle oddané přízně fanoušků vůbec ještě důvod, proč na Solo: Star Wars Story zajít?

Fotogalerie (8)







Ve finále jsou to právě nízká očekávání, která snímku nejvíce pomáhají. Vyprávění o tom, jaký byl Han Solo, než se setkal se svým neodlučitelným chlupatým parťákem Žvejkalem (Joonas Suotamo), získal svou milovanou loď Millenium Falcon a zadlužil se kriminálnímu bossovi Jabba Huttovi, totiž až na jedno postavové cameo neskrývá žádná dějová ani vizuální překvapení.

A je to Howard, který Sola stejnou měrou zachraňuje i podkopává v tom, jak bezpečně ho nechává vyznít. Kde divák očekává chaos, dostane velmi učesané a technicky zdařilé dílo, jenž ale ani na moment nepřekračuje hranice jednoduchého zábavného uspokojení pro fanoušky.

Ve scénáři Lawrence a Jonathana Kasdanových i Howardově režie přitom jde zejména o to zaplést do vyprávění co nejvíce slovních referencí a povědomých rekvizit, které mají zabrnkat na nostalgickou strunu u těch, co si pamatují jejich význam. To vše pak obaluje linka o zradě a lásce, jenž sice není úplně nudná, nýbrž ani nijak přelomová v rámci universa Hvězdných válek.

Solo: Star Wars Story akční sci-fi

USA, 2018, 135 min

Režie: Ron Howard

Scénář: Jonathan Kasdan, Lawrence Kasdan

Hrají: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarková, Donald Glover, Paul Bettany, Thandie Newtonová, Joonas Suotamo, Phoebe Waller-Bridgová Hodnocení: 50 %

Ani Ehrenreich jako Solo na cestě za svým statusem vesmírného psance nakonec nemůže být označován za kapitána potápějící se lodi. I když zrovna nepřekypuje silou osobnosti jako Harrison Ford, je přinejmenším zajímavé sledovat v jeho projevu nenápadné manýrismy, které tak charakteristicky přísluší jeho hereckému předchůdci.

Role známých i zcela nových postav si vedle něj střihli Emilia Clarková, Woody Harrelson, Thandie Newtonová nebo třeba současný oblíbenec všech Donald Glover. Mnozí z nich ovšem rychle upadnou v zapomnění poté, co na scénu přijde hláškující robotická bojovnice za svobodu L3 (Phoebe Waller-Bridgeová).

Kde nicméně zůstávají Hvězdné války konzistentní, je ve schopnosti přenést diváky daleko od skutečnosti. Pokud tedy opravdu přináší čirou radost něco v Solo: Star Wars Story sledovat, jsou to masky a kostýmy tvorů na planetách, které spolu s hrdiny snímku můžeme prozkoumat.