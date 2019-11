Zachránit budoucnost lidstva musí v novém Terminátorovi ženy. Schwarzenegger prodává závěsy

Jak slíbil, tak udělal. Arnold Schwarzenegger se vrátil, v novém Terminátorovi s podtitulem Temný osud ale hraje druhé housle rozzuřené Lindě Hamiltonové, jejíž Sarah Connorová stála před 35 lety u zrodu série – a zabijáčtí humanoidi jí očividně nikdy nedají pokoj. Recenze Mexiko / Texas 12:22 1. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Ti zm*di jsou nepoučitelní,“ prohlásí bodře Sarah Connorová (Linda Hamiltonová).

Klíčová postava filmové série o (zjevně nezvratném) boji lidí se zabijáckými roboty z blízké budoucnosti si už zažila své. Když se proto v novém pokračování dozví, jakému nepříteli musí tentokrát čelit, nelze než chápat její frustraci.

Temný osud - celkově už šestá část ságy Terminátor, která má podle tvůrců z hlediska děje navazovat na Terminátor 2: Den zúčtování - nachází Sarah jako zatrpklou, zlomenou ženu. Podařilo se jí sice odvrátit den zúčtování, ale svého syna Johna stejně nezachránila. V roce 1997 ho zastřelil jeden z modelů T-800 (Arnold Schwarzenegger), vyslaný do minulosti uvědomělým počítačovým systémem Skynet.

Podle svých slov od té doby zasvětila život ničení zbylých terminátorů a pití alkoholu. V tom prvním má naštěstí spojence. Někdo jí totiž pravidelně posílá zprávu s místy, kde se stroje s lidskou podobou objeví příště. Nezapomene přitom k tomu připsat: „Pro Johna.“

Díky jedné takové zprávě se jí podaří zachránit Daniellu (Natalia Reyesová) a Grace (Mackenzie Davisová), které společně prchají před smrtícím modelem Rev-9 (Gabriel Luna). Grace je technologicky vylepšený supervoják z budoucnosti a její misí je zachránit zdánlivě ničím nevýznamnou pracovnici v továrně na automobily. Sarah si proto usmyslí, že Dani musí čekat stejný osud jako kdysi ji. Že porodí syna, který povede odboj v tom novém světě. A tak se jí rozhodne pomoct.

Že jsou lidé nepoučitelní a tím pádem odsouzení k záhubě (což zahrnuje natáčení dalších a dalších dílů nejen této filmové série), dojde Sarah poté, co Grace přizná, že v její realitě nikdy neexistoval Skynet. Byl to Legion, který se obrátil proti svým tvůrcům a zdecimoval během několika málo let většinu populace Země.

A jsou to také oni, kdo do Mexika poslal hispánského Rev-9, který výraz bez emocí zvládá na jedničku, ale žádný nový Schwarzenegger to není. Už jen proto, že se při masakrování svých obětí a náhodných kolemjdoucích nikdy nezastaví, aby utrousil nějakou hlášku.

Hláškování a obecné drsňáctví tak spočívá na trojici žen – polorobotovi se zrazujícím metabolismem, maličké Mexičance a válečnici, kterou podle vlastních slov hledají ve všech 50 státech USA a které byla věnovaná i epizoda pořadu Policie pátrá.

Lindě Hamiltonové také připadne vůbec nejlepší nástup na scénu – ledově klidný výstup z auta, následovaný nemilosrdnou střelbou z těžkotonážních zbraní po nesmrtelném terminátorovi – nebo ta čest pronést známou větu, kterou už nejde říct jinak než s tvrďáckým rakouským přízvukem: „Vrátím se.“ („I’ll be back.“)

Terminátor: Temný osud akční sci-fi

USA, 2019, 129 min

Režie: Tim Miller

Scénář: Josh Friedman, David S. Goyer, Justin Rhodes, Billy Ray

Hrají: Linda Hamiltonová, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davisová, Gabriel Luna, Natalia Reyesová Hodnocení: 55 %

Většina fyzické akce i přesto zůstává na Mackenzie Davisové. Čímž se nemyslí pouze rány a kopance (ačkoli jich rozdá dost), ale i herectví po většinu filmu, kdy jí dělá společnost jen v amerických produkcí v podstatě nováček Natalie Reyesová, které se víceméně daří nebýt jen nevýraznou, bezbrannou osobou k záchraně.

Tým scenáristů, mezi které patří i přemluvený James Cameron, jasně ukazuje, čí byl od samého začátku ten zamotaný, kvůli skokům v čase a změnám v chodu dějin v podstatě nepřehledný příběh. Nezapomíná ale ani na diváckého oblíbence Schwarzeneggera. Ve snímku se objeví až v druhé polovině v poněkud překvapivé roli. Jeho T-800 pod jménem Carl prodává závěsy. Uvědomil si totiž, že jako stroj je perfektně vybavený k soužití s lidmi. „Jsem hrozně vtipný,“ vykládá s naprosto prázdným výrazem.

V režii Tima Millera, který stojí za prvním Deadpoolem, by Temný osud možná obstál na samotné hře s nostalgií, návratem Sarah Connorové a opakování památných replik. Sám o sobě jako akční sci-fi s komediálním nádechem a dějovou variací na zápletku z roku 1984 ale vychází docela uspokojivě.

Jeho akční scény se odehrávají skoro výhradně ve zrychlovačkách a zpomalovačkách a spoléhají na počítačové triky, které nepůsobí vždy úplně přesvědčivě. Tvůrci mezi ně však celkem uspokojivě vkládají motiv hledání životního smyslu a účelu po smrti blízké osoby. Což působí jako přirozený vývoj, a ne pouze jako umělé natahování dříve vyřešené linky.

V tomto ohledu je to jasný bod pro Schwarzeneggera v jeho přátelském špičkování se Sylvesterem Stallonem. Nový Terminátor totiž na rozdíl od Rambo: Poslední krev nepůsobí jako směšná sebeparodie ždímající do sucha poslední zbytky dávné slávy, ale soběstačný snímek, který se ctí do svého příběhu zapracovává i hranici mezi USA a Mexikem.

Snímek Terminátor: Temný osud měl premiéru 31. října.