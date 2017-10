Akční komedie s prvky superhrdinství. Režisér Waititi dělá z nového Thora zapamatovatelnou marvelovku

V nové marvelovce s podtitulem Ragnarok musí blonďatý bůh s kladivem zastavit bohyni smrti za pomoci svého zrádného nevlastního bratra, opilecké valkýry, hláškující hroudy kamení a naštvaného zeleného ťulpase. Novozélandský režisér Taika Waititi mezitím musí zabránit tomu, aby jeho film zapadl ve studiové pásové výrobě. Recenze Ásgard 13:00 26. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pokud máte pocit, že jste o předchozí nejnovější filmové adaptaci superhrdinského komiksu od studia Marvel slyšeli zhruba minulý týden, nejste tak daleko od pravdy. Spider-man, nebo alespoň jeho třetí inkarnace s Tomem Hollandem, měl v českých kinech premiéru na začátku července.

Letos do marvelovského univerza přibyly tři filmy. Příští rok se chystají další tři. Když se tedy konečně dostanete k tomu, abyste dokoukali poslední přírůstek do filmové série, tak se vždy nečekaně (ačkoli s masivní globální kampaní) objeví další. A Marvelu to nelze vyčítat. Komiksáci diváky prostě berou a tvůrcům přinášejí dost peněz. Po více než 15 snímcích a seznámení s nejméně stovkou postav ale člověk celkem jednoduše začne ztrácet přehled o tom, kdo se zná, kdo patřil na jakou stranu „občanské války“ a kdo zrovna předstírá svůj smrt.

Takže krátká rekapitulace: severský bůh Thor (Chris Hemsworth) se na konci Temného světa vzdal následnického trůnu a vrátil se svou přítelkyní Jane Fosterovou (Natalia Portmanová) na Zemi. Jeho nevlastní bratr Loki (Tom Hiddleston), kterého všichni považují za mrtvého, mezitím v přestrojení za krále Odina (Anthony Hopkins) vládne Asgardu. Zatímco Thor se po událostech z Avengers: Age of Ultron rozhodne vrátit do svého světa, Bruce Banner (Mark Ruffalo) utíká ze Země ve strachu, že jako Hulk ublíží svým nejbližším.

V pokračování ságy nekončících problémů jedné mýtické rodiny se teď Thor snaží zastavit takzvaný Ragnarok neboli totální zničení jeho domovského Asgardu. Postavit se přitom musí samotné bohyni smrti Hele (Cate Blanchettová) a její armádě mrtvých. Nejdřív se ale musí probít z gladiátorského ringu šíleného, ale báječně excentrického Jeffa Goldbluma.

Přispěním Taiky Waititiho (novozélandského komika a režiséra, který si ve filmu střihne roli Korga, hory šutrů se silným přízvukem) je Thor: Ragnarok nejdříve akční komedií a teprve potom superhrdinským snímkem. Bitky dobra proti zlu zůstávají a stejně tak i šťouchance uvnitř týmu hrdinů. Nikdo se ale nebere příliš vážně. Například postava Valkýry (Tessa Thompsonová), jakéhosi alterego Wonder Woman konkurenčního studia, se doslova uvede opileckým pádem mezi odpadky.

Waititi přitom využívá toho, co fungovalo u předchozích marvelovek. Iron Manem se inspiruje k přidání více konverzačních scén, Strážci galaxie zase k vytvoření hláškující antropomorfní bytosti a sladění hlavních bitek do zvuku ohrané hudební pecky. Od Doctora Strange pak přebírá všemi barvami hýřící vyjádření drogových stavů.

THOR: RAGNAROK

komedie

USA, 2017, 130 min

Režie: Taika Waititi

Hrají: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchettová, Idris Elba, Jeff Goldblum, Mark Ruffalo a další

Hodnocení: 75 %

Snímek je navíc natřískaný známými hereckými tvářemi. Záporák Cate Blanchettové je delikátně krutý, ale tradičně nedostatečně využitý. Postava Carla Urbana byla naopak do filmu vepsána snad jen proto, aby jí Hela mohla prozradit svou backstory a plány. V komickém divadelním představení, které v podstatě rekapituluje události z Thor: Temný svět, ztvární roli umírajícího Lokiho Matt Damon, Thora třetí Hems (ne Liam) a Odina Sam Neill.

Nakonec jde ale o celkem standardní vesmírnou podívanou. Jen barevnější, rozvernější a ukecanější - a celkově zapamatovatelnější. A s humorem, který pokrývá celou škálu od chytrých charakterních vtipů až po pojmenování kosmické brány Ďáblova řiť.