Dojmout se a pak rychle zapomenout. Tom Hanks je Muž jménem Otto, nerudný dobrák od kosti

Švédský literární bestseller Frederika Backmana Muž jménem Ove dostal filmovou podobu už v roce 2015 v režii Hannese Holma. Román se dobře prodával nejenom v Evropě, ale po celém světě včetně Spojených států, kde byl číslem jedna na prestižním žebříčku The New York Times. A tak v Sony Pictures dostali chuť stvořit Oveho americkou verzi.

Nerudný puntičkářský stařík se tentokrát jmenuje Otto a má tvář Toma Hankse, dvojnásobného držitele Oscara známého z filmů jako Forrest Gump, Philadelphia, Zelená míle, Apollo 13, Most špionů a mnoha dalších.

Slavný herec se těší všeobecným veřejným sympatiím a ve filmech Stevena Spielberga, Clinta Eastwooda, Roberta Zemeckise a dalších režisérů představoval takřka vždy americké „everymany“ – muže, kteří přijali tíhu okamžiku, nebo případně mile podivínské figury v dramatických i komediálních polohách.

Tentokrát hraje nerudného puntičkářského vdovce. Chce spáchat sebevraždu, ale věci se mu pod rukama vyvíjí úplně jinak. Do jeho ulice se nastěhují noví sousedi – chaotičtí, živelní, nemožní a neodolatelní. V žánru dojemné a dojímavé komedie to s Hanksem v čele herecké sestavy zní jako zaručený recept na kasovní úspěch.

Muž jménem Otto má nekonfliktní téma, ve kterém se můžou spojit různé perspektivy. Stařík nadávající na svět, kterému přestává do určité míry rozumět, reprezentuje jisté vrstvy (americké) společnosti. Oživení, které – nejprve proti jeho vůli – přijde na sklonku jeho života, zároveň otestuje jeho otevřenost, liberálnost a hodnotové postoje.

Film Ottovi „předhazuje“ hispánské přistěhovalce, trans osobu, influencerku a další témata, na kterých druhý světonázorový pól jasně převažuje.

Ottova nevrlost nesahá hluboko, vlastně ani není skutečnou, zavilou a zahořklou nepříjemností. Jde pouze o slupku, pod kterou se skrývá dobré srdce. A v tom spočívá základní sentimentální a konvenčně srdečná rovina celého filmu. Chce nás především potěšit tím, že pod každou drsnou slupkou se skrývá dobrák, kterému jen osud vzal milovanou ženu a zlí developeři obkličují jeho ulici hrabivými plány.

Ano, je to ve své podstatě přesně takto banální. Takže divákům nezbývá než doufat, že gagy a postavy budou šťavnaté a přenos švédských reálií do Ameriky bude věrohodný. V tomto ohledu udělali scenárista David Magee a režisér Marc Forster víceméně maximum možného. Švédská stopa ve filmu zůstává v postavě Sonji, kde působí jako pokynutí směrem k originálu, jinak je adaptační přesun přes Atlantik bezbolestný.

Zábavné dialogové momenty film rozhodně má. Je jich naštěstí víc než užití slova „idiot“, kterým Otto častuje kdekoho kolem sebe. Čím cyničtější se film zdá být, tím pro samotný humor lépe. A představitelka mexicko-salvadorské sousedky Marisol, herečka Mariana Treviño, projevuje talent v balancování přepjatosti a podvratnosti, s níž snáší Ottovy odmítavé postoje. Svou excentričností herečka někdy i zastiňuje Hankse.

Muž jménem Otto tragikomedie

USA / Švédsko, 2022, 126 min Režie: Marc Forster

Knižní předloha: Fredrik Backman

Scénář: David Magee

Hrají: Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Mariana Treviño, Cameron Britton, Mike Birbiglia, Elle Chapman

Původem německý režisér Marc Forster režíruje v USA filmy různorodého ražení. Pracuje se scénáři jiných autorů a snaží se na nich odvést profesionální práci. Ať už jde o Ples příšer s oscarovou Halle Berry, bondovku Quantum of Solace, afghánský příběh Lovec draků nebo třeba Kryštůfka Robina.

Obvykle jde o obecně známé předlohy a náměty s evidentním potenciálem pro kasovní výsledky anebo charakterové herecké úlohy. Některé z výsledných filmů jsou solidní. Forster s nimi ale nepřekračuje hranici k výraznějšímu autorskému zářezu, snímku, na kterém by s odstupem let opravdu záleželo, nebo který by odvážněji posunul svoji předlohu směrem k novým významům.

Hanksovi to nakonec letos na oscarovou nominaci za Muže jménem Otto nestačilo. Už proto, že vše je tu příliš předvídatelné, dořečené, směřující ke kýženému sentimentálnímu efektu na diváky. A herecké výkony jsou tomu podřízené.

Sám herec měl v loňském rozhovoru pronést sebekritická slova o tom, že za svoji pět dekád trvající hereckou kariéru natočil „pouze čtyři docela dobré filmy“. Okamžitě vypukly spekulace o tom, které filmy má asi tak na mysli. Z archivních rozhovorů byly vytaženy citace dokládající, které to podle dříve prezentovaných Hanksových názorů rozhodně nebudou.

Po skončení dojemně komediálního, ale zapomenutelného Muže jménem Otto můžeme říct, že tento film čtveřici „docela dobrých“ rozhodně nedoplní.

Muž jménem Otto je v českých kinech k vidění od 2. února.