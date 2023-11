Animovaný film Tonda, Slávka a kouzelné světlo okouzlujícím způsobem aktualizuje loutkovou tradici

Režisér a výtvarník Filip Pošivač v novém filmu rozvíjí nejlepší tradice české animace pro děti a rodiče. Je to pastva pro oči. Tonda, Slávka a kouzelné světlo je animovaný film o dětech a jejich zvláštních darech, které se ovšem můžou zdát prokletím. A také o rodičích a geniu loci jednoho starého domu. Premiéry Pavla Sladkého Starý dům 15:48 2. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Snímek vypráví o Tondovi, jehož tělo svítí, a tak ho rodiče pořád mají potřebu chránit před světem. Také je o Slávce, dceři baletky na konci kariéry, která se přistěhuje k Tondovi do jeho podivuhodného starého domu.

Sedmatřicetiletý Pošivač je absolvent filmové a televizní grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Působí jako režisér, natočil například půvabný půlhodinový snímek Až po uši v mechu, který je zdarma ke zhlédnutí online.

Jako výtvarník se podílel na úspěšné sérii filmů a večerníčků Mlsné medvědí příběhy, kterou režírovaly Alexandra Májová a Kateřina Karhánková. Další celovečerní film o medvědech přijde do českých kin na konci listopadu. Kromě toho Pošivač pracuje jako ilustrátor, například u knih Petra Borkovce nebo Jany Šrámkové.

Složitý svět v barvách

Právě spolupráce se Šrámkovou vedla i ke vzniku společného scénáře Tondy, Slávky a kouzelného světla. Příběh vystavěli na vstřícnosti vůči odlišnostem, toleranci a citlivosti. Jedno z dětí má hyperprotektivní rodiče, kteří ho drží (doslova) na provázku, a druhé zase ve smutku se utápějící matku zvyklou na to, že se svět točil kolem jejích potřeb. Malá sousedka zase trpí hrubou výchovou své ambiciózní a hulvátské matky.

Nejde ale jen o postavy nedospělých hrdinů. Například zdánlivě nerudný starý domovník (s hlasem Pavla Nového) také postupně objevuje skrytou něhu. Film dětem nezastírá, že svět je komplikovaný, plný smutků, konfliktů a nepochopení, ale i hrubosti a zla. Pomáhá ale malým divákům nacházet opěrný bod ve vzájemnosti, toleranci a upřímnosti. Nejvhodnější bude pro děti mladšího školního věku.

Pošivač aktualizuje tradici tuzemského loutkového filmu pro současné mladé publikum. Jeho Tonda, Slávka a kouzelné světlo je po dílech Myši patří do nebe nebo Moje slunce Mad zároveň dalším domácím titulem, který přenáší úspěchy české animace z poslední doby na pole celovečerní tvorby.

Výtvarně se režisér inspiroval Jiřím Trnkou, loutkovou animaci následně doladil digitálními vizuálními efekty – v titulcích snímku, který vznikl v česko-slovensko-maďarské koprodukci, najdeme celý tým indických programátorů. Zjevná je ale i pocta Japonci Hajaovi Mijazakimu, jednomu z globálně nejslavnějších tvůrců anime.

Podstatná témata

Film staví na poetické stránce, která pomáhá rodinnému publiku prezentovat podstatná témata. Se zkušeností ze dvou projekcí s věkově různorodým publikem lze říct, že Tonda, Slávka a kouzelné světlo není snímek, který by děti strhl natolik, že by sledovaly plátno a ani nedutaly. Spíše během filmu otevírají vztahová témata, která ve filmu rozeznávají, a mají tendenci o nich přemýšlet, a to i nahlas.

Pro dospělé se ale také najdou nějaká témata, jako například transformace domovní organizace a chování rodičů, nebo zajímavosti, jako je vizuální ztvárnění některých loutek podle tváří herců a hereček, kteří je dabují (Ivana Uhlířová, Eva Holubová a další).

Samostatný odstavec si zaslouží barevné ladění filmu. Pošivač a jeho štáb, například kameramanka Denisa Buranová, vybavili snímek pastelovými barvami ve velmi pestré škále. Tvůrci v některých scénách kombinují oranžovou s fialovou a černo, nebo v nezabydleném bytu prostoupeném úzkostí a smutkem zase černou, zelenou a šedou. Scény v domovníkově skleníku jsou pak přírodním rájem barev v náruči zelené.

Tonda, Slávka a kouzelné světlo si tedy z vícero důvodů zaslouží pozornost dětí i rodičů a dlouhý život v kinech.

Snímek Tonda, Slávka a kouzelné světlo v červnu zahájil zlínský festival pro děti a mládež, v soutěži ho uvedl také Mezinárodní festival animovaného filmu v Annecy. Česká kina ho hrají od 2. listopadu 2023.