Toy Story ani napočtvrté neztratilo kouzlo. Diváky si získá panikařící plastová vidlička

Pokračování oblíbené animované série o životě hraček navazuje na příběh známých postav s další dávkou dobrodružství. Přináší přitom solidní chvíle humoru i dojetí – a k tomu úplně nového favorita tvořeného z plastu a zosobnělé krize identity.

Partička hraček v čele se šerifem Woodym (Tom Hanks / Michal Dlouhý) a vesmírným rangerem Buzzem Rakeťákem (Tim Allen / Zbyšek Pantůček) naučila své diváky v průběhu těch více než 20 let, kdy se s několikaletými pauzami vracela do kin, řadu věcí. Jak překonat rozkoly s druhými. Jaká je síla přátelství. Jak se vyrovnat se zármutkem. Jak dospět. Jak říct sbohem. A přitom v generaci dnešních mladých dospělých vybudovala neoprávněný strach z toho, že svým konáním v dětství způsobili i vlastním hračkám doživotní traumata.

I v animovaném světě Toy Story se za ta léta mnoho změnilo. Skupina hraček nejdříve prořídla, pak navždy opustila Andyho pokojíček a dostala se k malé Bonnie (Adéla Naumovičová / Madeleine McGrawová). Woody svému novému dítěti zůstává charakteristicky věrný, ačkoli si ho černovlasá dívenka stále častěji nevybírá ke hře a nechává ho ležet ve skříni, kde si ho ostatní dobírají proto, že už si vypěstoval svůj první chomáč prachu.

Pak se řady místní rodiny hraček opět rozrostou o nového člena. Je jím Vidlík (Vojtěch Kotek / Tony Hale), celkem obyčejná plastová vidlička se dvěma nesouměrnýma koulícíma očkama, pusou z plastelíny, nožkama z dřívek a rukou z chlupatého drátu. Bonnie ho vytvořila první den ve školce, který byl pro ni obzvlášť těžký, protože si nedokázala najít žádné kamarády.

Woody pochopí, že je Vidlík pro holčičku důležitý, a tak vezme na sebe pomoc s jeho adaptací mezi hračky žijící v Bonniině pokojíčku. Říct, že s tím má okatá vidlička problémy, by bylo zlehčováním jeho panických záchvatů. Vidlík se totiž považuje za odpad, který patří do koše. Tam se také celou následující noc s nadšením vrhá a Woody ho trpělivě vyhazuje zpátky na postel vedle jeho majitelky.

V tradici Toy Story hračky i v tomto filmu zabloudí a musí najít cestu domů. Napínavá výprava tentokrát začne kvůli Vidlíkovi, který při rodinném výletu v obytném autě vyskočí oknem s prohlášením, že přeci není hračka, ale příbor vhodný k jezení polévky. A zachránce Woody se zcela pochopitelně vydá za ním.

Kovbojovo snažení přesvědčit svého nového kamaráda, že stojí za víc než pohřbení zaživa v útrobách smetí, je oba zavede až do starožitnictví Druhá šance, kde tyransky vládne mrkací panenka Gábinka (Berenika Kohoutová / Christina Hendricksová) a její morbidní loutkoví poskoci. Woody tu ale objeví také dávnou známou – porcelánovou Pastýřku (Petra Tišňovká / Annie Pottsová) a její tři oddané ovečky.

Ačkoli je Vidlík tím, kdo viditelně trpí krizí identity, téma hledání vlastního hlasu a domova, ať už to znamená cokoli, se nese dějovými linkami rovnou několika postav. I proto se čtvrtý snímek, následující uspokojivě uzavřenou příběhovou trilogii, nezdá být zoufale zbytečným žadoněním po peněženkách diváků.

Toy Story 4: Příběh hraček animovaná komedie

USA, 2019, 100 min

Režie: Josh Cooley

Scénář: Stephany Folsomová, Andrew Stanton

Hrají: Tom Hanks / Michal Dlouhý, Tim Allen / Zbyšek Pantůček, Annie Pottsová / Petra Tišnovská, Christina Hendricksová / Berenika Kohoutová, Tony Hale / Vojtěch Kotek, Keanu Reeves / Václav Rašilov Hodnocení: 80 %

Známé charaktery stále rostou – a s nimi i generace diváků, která tehdy v polovině 90. let u pionýrské zcela počítačové animace zažívala první zkušenosti s kinematografií. Právě lidé kolem dvaceti a třiceti let se zdají být jednou z cílovek čtvrtého filmu série, která vždy bývala i přes svou jednoduchou dramatickou strukturu trochu moc temná a emocionálně komplexní.

Současná meme kultura s otevřenou náručí přijme za svou plastovou vidličku s pocity a problémy s doceněním sebe samotné (#úplnájá). Spolu s ní si zamilují i originální píseň Nemůžeš se hodit do smetí, která vůbec nezní jako výtvor skutečného snímku, ať už si její název opakujete jakkoli dlouho.

I čtvrtý výlet do světa, v němž každý den ožívají hračky a nadšeně vyhlížejí nejroztodivnější hry se svými majiteli, znamená návrat do nekončících hranic fantazie. Od srdce se při něm zasmějete, beze studu si popláčete a docela nečekaně se vcítíte do příboru. Zbytek pak strávíte obdivováním detailů, které této realitě vetkli animátoři. Ať už je to textura vlasů na panence, jakou jste mívali v dětství také, nebo třeba hororová chůze postaviček s otvíracími ústy, které vám budou nahánět hrůzu.

O kýžený zážitek vás nepřipraví ani český překlad a dabing. Do rozvernosti studia Pixar totiž přidává vlastní dávku invence. Vojta Kotek se tak vyblbne jako Vidlík a divákům se představí ovečky Kazi, Teta a Libuše nebo kanadský kaskadér Hop Eláhop.

Film Toy Story 4: Příběh hraček měl premiéru 8. srpna. Kina ho hrají v originálním znění s titulky nebo v dabingu.