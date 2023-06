Transformers ještě nechtějí do kovošrotu. Filmové Probuzení monster ale skřípe

Robotická auta, robotická zvířata a ohavný bůh, který se živí pojídáním planet. A k tomu pár lidských outsiderů, kteří by rádi zachránili svět – hlavně proto, že v něm žije jejich máma a mladší brácha. To je ve zkratce soubor postav nového dílu filmové franšízy Transformers. Sedmý díl s názvem Probuzení monster přináší do kin další souboj mocných robotů na Zemi. Premiéry Pavla Sladkého New York 10:11 9. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Transformers jsou filmová série vzešlá původně z populárních japonských hraček robotů, kteří se efektně přeskládávají v auta a nazpátek. A z komiksů o nich. V sedmém filmu se objevuje už několikátá generace sympaťáků a padouchů se srdcem z oceli a se šasi připravenou ustát i ránu bouracího kladiva.

Jako pilíř, který snad nikdy nepůjde do šrotu, mezi robotlapkovou patrolou transformerských sympaťáků stojí Optimus Prime, šéf party Autobotů, který může dokonce připomenout například Schwarzeneggerova T800 v souboji s T1000 ve filmu Terminátor 2: Den zúčtování.

Správný akční hrdina musí být trochu zarezlý a porušit slib, že do akce už nikdy nepůjde. Nebo možná… úplně naposledy. Jiné popkulturní odkazy, než je tato asociace s Terminátorem, jsou ale v nových Transformerech mnohem explicitnější.

Autoboti kdysi uvízli na Zemi, když se v časech Inků, Aztéků a starých núbijských kultur ztratil „transwarpový klíč“. Ať už to znamená cokoli, rozpůlení této magické tyčky, otevírající bránu časem a prostorem, zabránilo ohavnému bohu, který se živí celými planetami, aby požíral další a další.

Vydrželo to až do 90. let, kdy se kromě Wu Tang Clanu, De La Soul a dalších hiphopových legend v New Yorku nedopatřením objevila právě jedna polovina této transwarp věcičky. Nostalgické zatížení na 90. léta je neskrývaný kalkul, cílící na dětskou, ale i rodičovskou diváckou základnu.

Lidská perspektiva mezi roboauty

Co se tedy v New Yorku děje? Auta se probouzejí, transformují, do první exploze a srážky kovošrotu chybí jen pár minut. Boj o klíč k pohybu časoprostorem může začít. A naplnit (minimálně) tento díl blockbusterové série.

Transformers jsou jako kulturní fenomén zajímaví mimo jiné tím, že – alespoň zdánlivě – upozaďují lidskou perspektivu. Země je spíš jen nedopatřením hřištěm efektní mordovačky mezi roboty z toho anebo jiného koutu galaxií. Ve skutečnosti tu však naplno vládne antropomorfismus, tedy připisování lidských rysů zvířatům i věcem.

Roboti mají humor odkoukaný od lidí, dokážou se dojmout bratrským přátelstvím, ale i trápit se pocity viny z vlastních chyb a selhání. Kdyby je diváci a divačky nedokázali mít rádi a identifikovat se s nimi, samotný kov by nestačil. Lidská perspektiva je tu pořád.

Steven Caple Jr. jako režisér anebo Michael Bay jako producent kromě autobotů v tomto ohledu sází na lidské outsidery, hispánského mladíka (Anthony Ramos jako Noah Díaz) a černošskou stážistku Elenu (Dominique Fishback), kterým se tak docela nedaří prosadit navzdory mimořádným schopnostem a dovednostem, které mají.

Voják-spojař a archeoložka se znalostmi, které by Indiana Jonese strčily do kapsy, musí ale hlavně bojovat. Trochu v New Yorku a hodně v Peru, kam je děj zavede. To proto, aby se do děje mohli zapojit Maximalové, tedy Transformers zvířecí říše, kteří na sebe neberou podobu vozidel, ale obřích verzí zvířat jako jsou gorila, gepard nebo orel.

Elena a Noah musí mezi mocnými stroji dokázat, že jsou co k čemu. Patos Noahovy záchrany světa s nemocným mladším bráchou na vysílačce je myšlený poměrně vážně, takže je těžko snesitelný.

Naštěstí musí bitky pokračovat, a tak jde jenom o krátké chvíle bolestivě banálních dialogů. Akce se valí kupředu, ale něco stylotvorného, „cool“, neřkuli inovativního, co by zaujalo víc diváků než ty, kteří už jsou s Transformers obeznámení, bychom v Probuzení monster hledali marně. Steven Caple Jr. jen variuje, co už existuje.

Transformers (nejen nový díl) také opět potvrzují, jak je současná popkultura fixovaná na koncept mnoha paralelních vesmírů, multiverz a portálů mezi nimi.

Ne že by to bylo něco nového, ale s bobtnajícími, labyrintovitě působícími filmovými, seriálovými, knižními a merchandisingovými komplexy (zdaleka nejen z dílny Marvelu a DC) je to jeden ze způsobů, jak to všechno udržet pohromadě.

Kdy se to divákům přejí? Nemuselo by to trvat už dlouho. Dávám těm tunelům mezi mnohovesmíry dekádu, maximálně dvě.

Snímek Transformers: Probuzení monster měl premiéru 8. června 2023.