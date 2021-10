Tom Hardy už si zase hraje sám se sebou. Pokračování filmového Venoma ale drží své šílenství na uzdě

Do světa komiksového Venoma přišla britská revoluce. Ani v režii Andyho Serkise se ale téhle mezidruhové romanci lomeno buddy komedii nedaří z jistot a dohledu velkého studiového bratra, a stát se tím naprosto vyšinutým brakem, kterým by tolik chtěla být. Akorát se na rovince možná párkrát pustí řídítek. Recenze Sanatorium Ravencroft 10:47 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Je to příběh starý jak sám čas: Kluk se zasnoubí s dívkou. Kluk zradí dívku v honbě za novinářským sólokaprem. Kluk přijde o dívku, ale zato při prozkoumávání supertajné vědecké laboratoře vstřebá mimozemského symbionta, který ovládne jeho myšlenky a přiměje ho uhryzávat lidem hlavy.

Nakonec kluk se symbiontem zjistí, že bez sebe nedokáží žít – a to v řadě ohledů doslova, protože ten nepořádek, co za sebou jejich setkání zanechalo, se bez vesmírné intervence a občasného zásahu lidské ruky jen tak schovat nepodaří.

Na začátku Carnage přichází, jak zní podtitul pokračování filmového Venoma, za sebou Eddie Brock (Tom Hardy) spolu s titulním mimozemským příživníkem mají několik měsíců společného bytí. A začíná je dohánět pořádná partnerská ponorka.

Po Eddieho obývacím pokoji se povalují prázdné obaly od čokolády, základ symbiontí vegetariánské stravy, a po nábytku se prohánějí slepice, které Venom kvůli rozkvétajícímu mezidruhovému přátelství odmítá sežrat.

Do toho se Eddie marně snaží vloudit do přízně své bývalé snoubenky Annie (Michelle Williams) a získat si na svou stranu detektiva Mulligana (Stephen Graham), kterému byl přidělen jeho případ. Neúspěšně zatím končí i rozhovory s uvězněným sériovým vrahem Cletem Kasadym (Woody Harrelson), od nichž si Eddie slibuje kýžený návrat na reportérské výsluní.

Pořádný průšvih – jak pro poklidné přežívání Venoma se svým lidským hostitelem, tak pro nicnetušící obyvatele San Francisca – nicméně přijde až ve chvíli, kdy se psychopatický Kasady při jedné z návštěv zakousne Eddiemu do ruky, a tím spolu s jeho krví pozře i část vesmírného organismu.

Fotogalerie (4)



Až sem to zní, jako že by venomský sequel mohl být takovým svěžím křížencem mezi Jekyllem a Hydem, Válkou Roseových a nějakou béčkovou řízkárnou. Pokud jste ale doufali, že se tvůrci po komerčním úspěchu prvního dílu osmělí a konečně do příběhu o stvoření lačnícím po lidských mozcích pustí krev a násilí, které se neschovává za rychlými střihy, musím vás zklamat.

Ačkoli to vypadá, že napodruhé Hollywoodu došli američtí herci, Carnage přichází jako filmový následovník zůstává v mnohém věrný svému předchůdci. Navazuje v dějové poťouchlosti i špatných replikách, a oprašuje dokonce i levné paruky nebo lacině působící trikové kousky.

Když už ale scénář nechává Harrelsonova zrzavého pošuka před popravou citovat Shakespeara a Naomie Harris nutí zpátky do kostýmu z Pirátů z Karibiku, tak trochu chcete, aby snímek nahodil jedenáctou úroveň bizáru z deseti možný. Místo toho se ale celou dobu drží na velmi pohodlné čtyřce.

Venom 2: Carnage přichází akční sci-fi

USA, 2021, 97 min

Režie: Andy Serkis

Scénář: Kelly Marcel

Hrají: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris, Stephen Graham, Reid Scott Hodnocení: 40 %

Vyznívá to proto tak, že druhý Venom podniká bezpečný kalkul a dovolí si být šílený jen v jasně vyměřených mezích toho, co projde přes mladistvý rating a zajetá kritéria marvelovského universa, ke kterému je série s Tomem Hardym připojena tak trochu bokem.

Právě Hardy, který je pod filmem podepsaný jako jeden z autorů námětu, z toho vychází jako jasný vítěz. Může si totiž maniakálně pobíhat po prostoru, bavit se sám se sebou a smrkat do ručníku. A co bych byla za člověka, kdybych něco namítala k tomu, že si Hardy za peníze velkého filmového studia hraje sám se sebou?

Pokud má něco naznačovat potitulková scéna, pak asi zejména to, že ta skutečně ambiciózní dobrodružství teprve Eddieho Brocka s Venomem čekají.

Snímek Venom 2: Carnage přichází měl v českých kinech premiéru 14. října.