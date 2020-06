Bývalé lásky, nezahojené rány a karaoke. Finský Víkend na chatě dává tvrdou lekci v dospívání

Ve finské tragikomedii Víkend na chatě, kterou mají čeští diváci možnost vidět v kinech jako první na světě, se parta starých přátel musí vypořádat s dávnými křivdami a konečně dostat odpovědi na otázky, které jim brání skutečně dospět. Recenze Chata na ostrově 12:12 27. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mitzi (Emmi Parviainen) slaví 35. narozeniny. Její dlouholetá kamarádka Veronika (Laura Birn) se jí proto rozhodne uspořádat párty ve velkém stylu. Takovou, co dá staré skupince přátel důvod zapomenout na své přibývající roky a vrátit se do jednodušších časů. Všechny proto sezve na rodinnou chatu na ostrově, kde před deseti lety proběhl legendární večírek k Mitziným 25. narozeninám.

Možná přijde i Elvis. Bourák je filmový ploužák smutných existencí a jejich nahodilých eskapád Číst článek

Veronika doufá, že všechno bude zase stejné, jako tenkrát. To ale pochopitelně není možné. Nejen proto, že partička třicátníků už tolik neoplývá bezstarostností mládí, nevyčerpatelným životním elánem a ideály. Řeší rozvody, děti, kvalitu biopotravin a planetu řítící se do ekologické katastrofy. A je mezi nimi příliš společné historie na to, aby kolem ní dokázali celý víkend kličkovat.

Ústřední čtveřice kamarádů, co kdysi přerostla v romantické dvojice, navíc dávno není těmi lidmi, co bývala. Což ovšem neznamená, že se jimi nebudou chtít v ústraní domu daleko od každodenní reality opět stát. Protože vykročit za povědomým je o tolik lehčí než čelit nástrahám dospělosti a s tím spojené zodpovědnosti.

Härde (Eero Milonoff) přiveze svého mladšího bratra Janneho (Paavo Kinnunen), Juhana (Samuli Niittymäki) zase doprovodí jeho žena Ulla (Paula Vesala). Nechybí ani „dítě“ skupiny, Veroničina mladší sestra Natali (Iida-Maria Heinonen). Nejnovějším přídavkem je ale Mikael (Christian Hillborg), švédská filmová hvězda a Veroničin přítel.

Na tři dny se tak v odlehlé chatě zavřou bývalé lásky, sourozenci s nevyříkanými rozpory i naprostí cizinci. Někteří tam nechtějí vůbec být. Jiní by nejradši byli někým jiným: odvážnějším, žádostivějším, mladším. Společná je jim pouze obava, že by před ostatními měli být sami sebou.

Víkend na chatě tragikomedie

Finsko, 2020, 118 min

Režie: Jenni Toivoniemi

Scénář: Jenni Toivoniemi

Hrají: Emmi Parviainen, Laura Birn, Christian Hillborg, Eero Milonoff, Paula Vesala, Iida-Maria Heinonen, Samuli Niittymäki, Paavo Kinnunen Hodnocení: 70 %

Finská scenáristka a režisérka Jenni Toivoniemi, která v roce 2012 okouzlila festivalovou porotu na Sundance a Berlinale svým kraťasem Treffit, v celovečerním debutu Víkend na chatě sází na poměrně prostý recept. Své postavy zdánlivě nechává utíkat. Ve skutečnosti je ale konfrontuje s roky potlačených emocí.

Vyplácí se tu skoro až divadelní dynamika, která staví na omezeném prostoru a přesně mířených replikách. Ty obsahují stejné množství suchého severského humoru jako životních pravd, do kterých se dá snadno vcítit.

Toivoniemi naplno využívá komičnosti i tragédie sebou zorchestrované situace. Čerpá ze vzájemných tajemství i jazykové bariéry, která její postavy rozdělují. Jako východisko nabízí litry alkoholu k vypití, nálož populárních hitů k odzpívání a okolní svět k ignorování. To vše v padnoucím melodickém doprovodu všudypřítomného bzučení komárů.

Snímek Víkend na chatě měl v českých kinech premiéru 25. června.