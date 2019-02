Stará tajemství ve španělském thrilleru Všichni to vědí rozpoutají zkázu rodiny Cruzové a Bardema

Zahajovací snímek loňského festivalu v Cannes si nebere servítky při vykreslování dramatu uvnitř jedné španělské rodiny. Únos dítěte, otevírání starých ran i přešlapování kolem dávných citů jsou předmětem pomalu se rozvíjejícího psychologického thrilleru dvojnásobného oscarového režiséra Asghara Farhadiho, ve kterém hlavní role ztvárnil herecký pár Penélope Cruzová a Javier Bardem. Recenze Torrelaguna (Španělsko) 12:24 20. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na španělském maloměstě se toho moc neutají. Všichni tudíž vědí, že do sebe byli v mládí Laura (Penélope Cruzová) a Paco (Javier Bardem) zbláznění i že Laura před svým odjezdem do Argentiny velmi výhodně prodala bývalému milenci rodinnou půdu, kde dnes stojí jeho úspěšná vinice.

Lauřin návrat do rodného města na svatbu mladší sestry Any (Inma Cuestová) probudí uvnitř zdánlivě sevřené komunity přátel staré vášně i roky potlačované výčitky. Možná, že by se po jejím odjezdu všechno zase rychle vrátilo do starých kolejí. Jenže její návštěvu prodlouží nečekaná událost.

Zatímco na dvoře domu probíhají bujaré oslavy, ztratí se ze své ložnice Lauřina zdivočelá náctiletá dcera Irene (Carla Camprová). Svatebčané stačí obrátit celý pozemek vzhůru nohama, když přijde zpráva od únosců, kteří za dívku požadují vysoké výkupné.

Ukáže se tak, že stále existují věci, které lze schovat i před všudypřítomnými pohledy místních. Klíč k nalezení Irene ale možná i přesto bude spočívat ve skutečnosti, která je už dlouhá léta veřejným tajemstvím.

Jenže Laura musí jednat. A jelikož její manžel Alejandro (Ricardo Darín) zůstal kvůli práci za oceánem, spolehne se na pomoc věrného Paca, který je odhodlaný dceru své dávné lásky přivézt domů za každou cenu. I kdyby to mělo celou rodinu i jeho samotného stát spoustu utrpení.

Psychologický thriller Všichni to vědí představuje už devátou hereckou spolupráci manželů Cruzové a Bardema a osmý režijní počin Íránce Asghara Farhadiho, jehož snímky Klient a Rozchod Nadera a Simin si v uplynulých deseti letech odnesly Oscara pro nejlepší cizojazyčný film.

Všichni to vědí psychologický thriller

Španělsko, 2018, 132 min

Režie: Asghar Farhadi

Scénář: Asghar Farhadi

Hrají: Javier Bardem, Penélope Cruzová, Ricardo Darín, Bárbara Lenniová, Carla Camprová, Inma Cuestová Hodnocení: 70 %

Právě obsazení a tvůrci – kvůli zasazení příběhu do Španělska se na scénáři podílela přímo i dvojice protagonistů – jsou pochopitelně jeho největším lákadlem. Loňský otvírák festivalu v Cannes ale nepřesvědčí zdaleka všechny.

Ne každý totiž ocení chvílemi až bolestivě pomalé tempo, s jakým se drama odvíjí a posouvá k zodpovězení té největší otázky. Farhadiho režijní styl je navíc docela prostý. Neubírá se do uměleckosti, spokojí se s realistickým uchopením scénáře a čerpá sílu z emocionálního prožitku svých herců a kousek po kousku odhalované psychologie jejich postav.

Napětí přitom vyvěrá z mezilidských vztahů a naléhavosti situace, za níž z odlišných, a přesto podobně šílených důvodů může stát skoro každý hráč v příběhu. Zmizení Irene ale současně působí jako zásah zvnějšku, čin vševidoucí třetí osoby, který má za cíl trestat provinění z minulosti a vytahovat na povrch dávno pohřbená tajemství.

Pravda se ve španělském městečku šíří jako virus. Krade se nepozorovaně, aby mohla náhle před očima všech explodovat jako časovaná bomba. Dokud všechny ty roky opečovávané vztahy nejsou rozbité napadrť.

Snímek Všichni to vědí uvede festival španělských filmů La Película. V českých kinech má premiéru 21. února.