Wrestling je pýcha a prokletí patriarchální texaské rodiny ve filmu Železní bratři

Železní bratři jsou sportovní film a rodinné drama v jednom. Volně podle skutečného příběhu velkého rodinného klanu amerických wrestlerů Von Erichů ho jako svůj třetí celovečerní snímek natočil režisér Sean Durkin. Premiéry Pavla Sladkého Wrestlingový ring 13:22 10. března 2024

Iron Claw, tedy „železný pařát“ nebo „železný stisk“ je trik používaný jako finální prvek wrestlingové show, při které vítěz tvrdým stiskem uchopí v ringu poraženého za obličej a donutí ho vzdát zápas. Jde o zápasnický trademark v rodině profesionálních wrestlerů známých jako Von Erichovi.

Tento klan založil Jack Barton Adkisson, který si vybral právě alias Fritz Von Erich a pohrával si se záporáckou image a odkazy na nacistické Německo. Ke sportu přivedl své syny a posléze i vnuky.

Reální bratři Von Erichové se svým otcem (vlevo) a jejich herečtí představitelé Zac Efron, Harris Dickinson a Jeremy Allen White spolu s Holtem McCallanym | Zdroj: Aerofilms

Hned úvodní, zprvu syrově působící černobílá sekvence představuje kombinaci sportovního a rodinného dramatu, která film Železní bratři utváří. Fritz Von Erich se představuje jako zuřící wrestlerský býk, který je spokojený s tím, že na něj publikum řve a píská. A vzápětí jako otec od rodiny, která čeká na konec jeho zápasu před arénou a čelí jeho snahám vybudovat si renomé i rodinné zázemí právě sportem na pomezí boje a připravené show.

„Musíme spoléhat jen sami na sebe a být ti nejtvrdší, nejlepší a nejúspěšnější ze všech,“ vtlouká svým chlapcům. Jako mnoho rodičů přenáší svoje splněné i nesplněné cíle a ambice na děti. Vyžaduje nejen po sobě, ale i po ostatních oběti pro cíle, které sám stanovil. Nenabízí otcovskou náruč, ale tréninkový dril.

Ještě mnohem důležitější železné sevření než v ringu, je tedy pro film to rodinné. Fritz Von Erich (Holt McCallany) je patriarchou v pravém slova smyslu. Rozhoduje a trvá na tom, aby ostatní ctili a respektovali (jen) jeho cíle a hodnoty.

Kevin Von Erich, kterého hraje populární americká hvězda Zac Efron, je jeho nejoddanější syn, ochotný k tvrdému tréninku. Zároveň v sobě ale nosí vědomí pochybností o „rodinném prokletí“.

V čem spočívá? V samotném wrestlingu, smůle, která se rodině lepí na paty, hazardování v rizikových momentech, nebo v nedostatku svobody k vlastním rozhodnutím, nezávislým na předem vytyčené „rodinné linii“ a nemožnosti rozhodovat o vlastním osudu?

Scenárista a režisér Sean Durkin se v novince vrací k tíživé rodinné tematice a k nezdravým autoritám, které ho zajímají už od debutového celovečerního dramatu Martha Marcy May Marlene. V něm vyprávěl o dívce, která se ocitne ve spárech sekty.

Kevin Von Erich a jeho herecký představitel Zac Efron | Zdroj: Aerofilms

Snímek měl thrillerové i hororové tóny. Durkin s ním prorazil do mezinárodního povědomí jako součást kolektivu Borderline Films, který tvořil společně s Joshem Mondem (James White), Antoniem Camposem (Simon Killer) a jejich spolupracovníky a spolupracovnicemi. Tyto filmaře inspirovaly temné příběhy například internalizovaného násilí i sociopatických projevů, styl vlivných evropských režisérů, jako je třeba Rakušan Michael Haneke, ale i americký mainstream.

Ne všechny naděje spojované se slibně našlápnutým triem Borderline Films se naplnily, ale právě Durkin představuje kvalitativně i kariérně nejstabilnějšího tvůrce z klíčové trojice.

Natočil působivou kriminální minisérii Southcliffe a režíroval i některé z epizod Smrtící podoby (v originále Dead Ringers). Spolupracoval s Judem Lawem na dramatu Klícka a Železní bratři jsou jeho třetím celovečerním filmem. A navíc ho produkovalo nejžádanější studio současnosti – A24.

Svaly a láska

Na svých filmech Durkin často spolupracuje s původem maďarským kameramanem Mátyásem Erdélym, který má zálibu v podmanivých dlouhých záběrech. Také v Železných bratrech dává často prostor atmosféře vytvářené předměty v popředí, které dotvářejí kontext děje, střídá zářivkové světlo se svítáním slunce nad rančem a plíživě pomalými nájezdy kamery do dveří.

Tady to vše vidíme v kombinaci s výrazně osmdesátkovou výpravou, účesy nebo interiérovým designem, který by mohl tíhnout až k parodickému vykreslení. To ale rozhodně není Durkinův záměr.

Reální bratři Von Erichové (vlevo) a jejich herečtí představitelé Harris Dickinson, Jeremy Allen White a Zac Efron | Zdroj: Aerofilms

Režie se snaží jednak pochopit silné pouto, které k sobě rodina cítí, neodsuzovat a priori zemité hodnoty boha, poslušnosti a cílů na poli wrestlingu. Následně přechází ke Kevinovu psychologickému zrání a potřebě získat vlastní svobodný prostor v sevření patriarchátu a zaměření na výkon a boj.

Durkin společně se svým střihačem Matthewem Hannamem ale úplně nedokázali najít způsob, jak film zkondenzovat. Železní bratři působí trochu rozvlekle, protože otec jako ztělesnění toxické maskulinity a texaského patriarchátu je jednorozměrná postava a jednotlivé osudy Kevina a jeho bratrů jsou sice spletité, tragické a zajímavé, ale zároveň v různých podobách směřují jedním směrem.

Železní bratři životopisné drama

USA/Velká Británie, 2023, 132 min Režie a scénář: Sean Durkin

Hrají: Zac Efron, Lily James, Harris Dickinson, Jeremy Allen White, Maura Tierney, Holt McCallany

Herecké výkony filmu jsou působivé svou tělesnou transformací. Zac Efron, Jeremy Allen White i Harris Dickinson nabrali velké množství svalové hmoty, aby působili věrohodně jako wrestleři, a to i v detailních záběrech. Drobná hnutí a protichůdné pocity ale zanikají v celkové maskérské práci i v dominantní charakterizaci postav.

Jeden z bratrů má rád riskantní jízdy na motorce a alkohol, jiný je dříč, další by se rád věnoval i úplně jiným než sportovním zálibám. S šesticí hlavních postav není moc času na to rozvinout jejich figury víc do hloubky.

V Kevinově snaze začít s rodinnou láskou nějak znovu a lépe, které si Sean Durkin vydestiloval z dějin rodiny Von Erichových, je nicméně přesto skryté podstatné a citem nasnímané téma maskulinity, vzorů, předávání rodinných traumat napříč generacemi a osvobození.

Snímek Železní bratři měl předpremiéru v rámci cyklu Tady Vary. V kinodistribuci je od 7. března 2024.