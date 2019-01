Komedie Ženy v běhu není tolik o sportu, spíše o závodu s časem a honu za vztahy

Scenárista komedií Bezva ženská na krku nebo Život je život přišel na námět ke svému prvnímu režijnímu počinu jak jinak než při běhání. Ve filmu Ženy v běhu dává dohromady sympatické herecké obsazení, spíše než o překonávání sportovních překážek ale vypráví o těch vztahových. Recenze Praha 14:25 30. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Někdy, když se lidé zaleknou vlastního stáří, pustí se střemhlav do aktivit, které by ještě chtěli v životě stihnout. Jindřich (Boleslav Polívka) má celý seznam. Chce skočit padákem, projet se ve sporťáku nebo třeba taky uplést manželce Věře (Zlata Adamovská) teplé ponožky.

Inspirovaný záznamem Zátopkova zlatého finiše z olympiády v Helsinkách si nechá mezi přání na ledničku připsat: uběhnout maraton. Splnění posledního cíle se už ale nedočká a náhle zemře.

Věra se rozhodne uctít jeho památku tak, že zaběhne více než 42 kilometry dlouhou trať za něj. Přemluví proto své tři dcery, Marcelu (Tereza Kostková), Báru (Veronika Kubařová) a Kačku (Jenovéfa Boková), že si vzdálenost rozdělí na štafety. A aby toho byl i Jindřich svým způsobem součástí, vezmou si na střídačku jeho urnu do batohu.

Nastává tak fáze tréninku, jehož vedení se chopí Vojta (Vladimír Polívka). Nelze však říct, že by Ženy v běhu byly pouze o čtveřici postav, které si nacházejí cestu ke sportu. Ačkoli jde o solidní námět pro komedii, jeho závěr málokoho překvapí a 90minutový film běháním nenaplníte. A tak přijdou na řadu vztahová dramata.

Marcela už 20 let žije s Karlem (Ondřej Vetchý). Mají spolu tři syny, ale nikdy se nevzali. Maraton to ovšem může změnit. Poté, co se Karel vysměje neexistující kondici své partnerky, ho Marcela vyzve k sázce: když zaběhne svůj úsek rychleji než on, požádá ji konečně o ruku.

Svobodné Báře zase tikají biologické hodiny. V procesu vyplňování přihlášky do spermabanky ji matka upozorní, že dítě potřebuje otce, a tak začne shánět jinde. Naštěstí se jí podaří spřátelit s holčičkou, která se po večerech smutně dívá z okna protějšího domu, a úplnou náhodou hledá novou maminku.

Vztah nejmladší Kačky taky není zrovna podle jejích vlastních představ. Chodí totiž se svým šéfem (Petr Vondráček), který ji při pětiminutových schůzkách přestříkává parfémem své manželky. Tady ovšem opět vstoupí do příběhu mladý trenér Vojta – a jeho pes Kolík.

Ženy v běhu komedie

Česko, 2019, 93 min

Režie: Martin Horský

Scénář: Martin Horský

Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka, Martin Hofmann, David Kraus, Petr Vondráček Hodnocení: 50 %

Je pravda, že některé vtípky ve filmu působí samoúčelně, jako třeba právě nezvyklé jméno čtyřnohého mazlíčka, které v podstatě slouží jen k tomu, aby někdo mohl říct „obtěžoval mě jeho Kolík“.

Jiné gagy zase spoléhají výhradně na charisma herce (viz Vetchého zápas s okurkou a kondomem nebo loutkové divadlo Martina Hofmanna), dětskou nevinnost (prozíravé tvrzení nejmladšího potomka, že se starší bratr někoho chystá „přeříznout“) nebo na staré dobré předsudky o pohlavích. Jindy naopak rozesměje pouhá přítomnost velmi specifického product placementu.

Nemusíte souhlasit se vším, co Ženy v běhu proklamují. Může vám dokonce podobně jako mně jít proti srsti, že se zápletky všech ženských postav točí kolem vztahů s muži. Díky sympatickému obsazení ale tahle komedie o běhu životem vyjde jako milá oddechovka, jejíž sledování se dá zvládnout bez bolesti hlavy.

O jednom nicméně scenárista a režisér Martin Horský přesvědčit nezvládne. A to, že si postupně se rozrůstající sestava protagonistů zaslouží pokračování.

Snímek Ženy v běhu má v českých kinech premiéru 31. ledna.