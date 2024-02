Nejhorší Vánoce Šilhouna a Filištínů. Film Zimní prázdniny je o tom, jak překonat zklamání ze života

Zatrpklý učitel dějepisu, problémový student a kuchařka, které zemřel syn ve vietnamské válce. Tihle tři spolu z donucení tráví vánoční prázdniny. Co z toho asi tak může vzejít dobrého? Tragikomedie Zimní prázdniny, odměněná pěti oscarovými nominacemi, právě vstupuje do českých kin. Premiéry Pavla Sladkého Chlapecký internát 13:39 23. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Režisér Alexander Payne natočil svou novinku podle scénáře Davida Hemingsona. Po neúspěšném, poněkud bizarním pokusu o sci-fi koncept Zmenšování (s Mattem Damonem a dalšími herci) se vrátil k hořkosladkému tónu a žánru, který mu svědčí nejlépe. A taky ke spolupráci s hercem Paulem Giamattim.

Ten v Zimních prázdninách hraje Paula Hunhama, zatrpklého šilhavého profesora dějepisu na internátní škole Barton Academy, kterou kdysi sám absolvoval. „Taky tady studoval, takže ví, jak nám způsobovat co největší bolest,“ charakterizují ho studenti. Mluví o něm jako o Šilhounovi a uštěpačná slova pro svého kolegu má i pedagogický sbor.

Horší už to nebude

Každý rok jeden z bartonských učitelů musí zůstat s těmi studenty, kteří nemají na dva týdny vánočních prázdnin kam odjet. Hunhamův kolega se na Vánoce 1970 z povinnosti vyvlékne. A „Šilhounovi“ postupně na hlídání zbude jen jeden nešťastný student Angus Tully (Dominic Sessa), který postrádá otce a má problémy s matkou, jejím novým partnerem i spolužáky.

Spolu s nimi zůstává ve škole ještě černošská kuchařka Mary Lamb (Da'Vine Joy Randolph), těžce zpracovávající smrt syna. Nechce jet na Vánoce ke své sestře, která čeká dítě, a být tam během svátků přítěží. Dobře ví, že kdyby byla ze zazobanějších poměrů jako ostatní, bělošští studenti školy, mohl by její syn pokračovat ve studiu a nemusel by vůbec narukovat.

Všichni tři v sobě mají vědomí křivdy, kterou na nich okolí z různých důvodů spáchalo. Giamattiho profesor si celkem bez servítek a s vybraným slovníkem chladí žáhu na svých studentech.

Jsou to podle něj „líní, neotesaní, zkažení malí Filištíni“ – to když má dobrou náladu. Když je naštvaný, sprostě jim nadává. Nešetří především bohaté synáčky školních sponzorů, u kterých je skandálem nechat je propadnout.

Inteligentní Angus, který v posledních letech školu už několikrát změnil, učitele nesnáší a neví, jak zpracovávat vlastní rodinná traumata. Kuchařku Mary zahaluje čerstvý smutek.

Ve většině školních budov se netopí, zásoby, ze kterých Mary může vařit, jsou minimální. A Hunham trvá na tom, že se bude o prázdninách vyučovat, protože v dějinách antiky studenti vykazují podle jeho mínění katastrofální mezery. Všechno nasvědčuje tomu, že horší už to být nemůže.

Da'Vine Joy Randolph, Paul Giamatti a Dominic Sessa v tragikomedii Zimní prázdniny | Zdroj: Cinemart

Na cestě k překonání vlastní bolesti

Zimní prázdniny jsou film o překonání hořkosti, znovunalézání řeči a soucitu s druhými a o cestě k pochopení. Ale také o tom, že co chceme, nemusí být to, co opravdu potřebujeme.

Nikdo ze zúčastněných si společné Vánoce nepřál, ale nakonec z nich vyšel s novou nadějí a snad i osvobozující perspektivou. Novinka tak navazuje na to, o co se Payne pokoušel už ve filmech, jako byla černobílá Nebraska nebo asi nejznámější režisérův snímek Bokovka, vyznamenaný Oscarem za scénář.

Zimní prázdniny tragikomedie

USA, 2023, 133 min Režie: Alexander Payne

Scénář: David Hemingson

Hrají: Paul Giamatti, Dominic Sessa, Da'Vine Joy Randolph, Carrie Preston

Nakonec i v Zimních prázdninách se hrdinové vydávají na cestu, což všechny filmy motivicky spojuje.

Tragikomedie ukazuje, že znovuobnovení vztahu ke světu se prokazuje obětí, kterou je člověk schopen přinést pro druhé. Hemingsonův scénář se ale vyhýbá hrozící sladkobolnosti a Payne snímek společně kameramanem Eigilem Brildem, autory výpravy i grafického designu titulků a dalšími spolupracovníky stylizuje jako alternativní vánoční retro.

Víc než nostalgii nabízí melancholii. Objetí těm, kteří bojují s depresí, nespravedlností a vlastní bolestí z toho, že svět je komplikovaný a trpký. Ale nechtějí způsobovat totéž dalším a dalším.

Snímek Zimní prázdniny měl v českých kinech premiéru 22. února 2024.