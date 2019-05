Zlo s lidskou tváří požaduje, abychom na chvíli zapomněli, že sledujeme film o sériovém vrahovi

Nový snímek Joa Berlingera staví Zaca Efrona do role proslulého sériového vraha Teda Bundyho. Dotýká se přitom témat, jako je zvláštní fascinace médií a veřejnosti násilnými činy, svým záměrem neprofilovat Bundyho jako jasného viníka ale úplně nepřesvědčí. Recenze Seattle 12:14 22. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Většinou hrál na soucit. Mladé dívky, zpravidla vysokoškolské studentky, pod nevinnou záminkou vylákal ke svému autu. Předstíral kvůli tomu zranění, chodil s nohou v sádře nebo o berlích, jindy se zase převlékl rovnou za policistu či hasiče. U svého žlutého Volkswagen Brouka je pak omráčil, třeba ranou páčidlem nebo trubkou.

Co následovalo, v sobě nenese ani známku lidskosti. Dívky škrtil, brutálně mlátil a znásilňoval, v některých případech dokonce až po jejich smrti. Dohromady jich mezi lety 1974 a 1978 bylo třicet. K tolika vraždám se alespoň několik dní před svou popravou v roce 1989 přiznal. Některé zdroje ale hovoří o tom, že jeho obětí mohlo být až sto.

Ve Spojených státech platí Ted Bundy dodnes za jednoho z nejznámějších sériových vrahů minulého století. Může za to jeho vysoce medializovaný soudní proces i skutečnost, že si díky svému atraktivnímu vzhledu a charismatu dokázal získat poměrně velkou popularitu mezi lidmi.

V 70. letech byl svým způsobem celebritou známou napříč celými státy – v řadě z nich byl přitom vyšetřován. Rád dával rozhovory. Poté, co své právníky obvinil z toho, že jdou proti němu, se jako bývalý student práv a zdatný řečník začal obhajovat sám. Pro televizní obrazovky a jejich diváky to byla show jak dělaná. Nadto vždy působil klidně a usměvavě. Do soudní síně chodil upravený. A až skoro do samotného konce trval na své nevině. Mnozí mu věřili.

Že Bundyho kouzlo ani po letech nevyprchalo, se režisér Joe Berlinger přesvědčil na začátku letošního roku, kdy streamovací služba Netflix nasadila jeho čtyřdílnou dokumentární sérii s autentickými výpověďmi vyšetřovatelů, přeživších obětí i samotného Bundyho. U některých diváků přitom největší zájem vzbudil právě jeho vzhled. Netflix se proti tomu následně veřejně ohradil.

Před Berlingerem se už nesčetně článků, knih, dokumentů i celovečerních filmů pokusilo pochopit motivaci Bundyho hrůzných činů. V hraném snímku, který vyvíjel paralelně se zmíněnou dokumentární sérií, se proto americký režisér rozhodl jít jinou cestou. A hlavní postavou udělal mladou svobodnou matku Liz (Lily Collinsová).

Z jejího pohledu sledujeme trochu jiný příběh, než bychom od podobného snímku mohli čekat. Je to příběh ženy, která šest let žije s okouzlujícím, nadějným studentem práv Tedem (Zac Efron). Jejich idylka ale trvá jen do dne, kdy jeho žlutého Volkswagena Brouka zastaví policie v souvislosti s násilnými vraždami.

Scénář debutujícího Michaela Werwieho chce, abychom přijali její vidění situace, nechali se Bundym svést a uvěřili, že jde pouze o vykonstruovaný proces proti jeho osobě. Snímek proto možná až příliš akcentuje nekompetentnost vyšetřovatelů a státních žalobců (jednoho z nich hraje Jim Parsons) a nechává stopu nejasnosti na tom, jestli to Bundy opravdu udělal.

Efron je v tomto ohledu dostatečně okouzlující na to, aby to tvůrcům prošlo. Nehraje Bundyho jako psychopatickou stvůru, ale usměvavého a navenek vyrovnaného mladého muže, jehož bouři zvrácených impulzů prozrazují snad jen oči. Kromě jediné scény ho ani neuvidíme skutečně páchat zločiny, z nich je viněn. Na vypravěčskou lest i přesto ale musí skočit jen ti, co se na film rozhodli vydat tak slepě, že si ani nepřečetli jeho název.

Zlo s lidskou tváří životopisný thriller

USA, 2019, 108 min

Režie: Joe Berlinger

Scénář: Michael Werwie

Hrají: Zac Efron, Lily Collinsová, Kaya Scodelariová, Haley Joel Osment, Angela Sarafyanová, John Malkovich, Jim Parsons Hodnocení: 50 %

Zatímco postava Collinsové, jejíž perspektiva vychází z knihy Bundyho dlouholeté přítelkyně Elizabeth Kloepferové, dojde prozření, po kterém nedokáže vnímat kdysi láskyplné okamžiky bez skryté úlisnosti, většina diváků tak bude Efronovo jednání vnímat od samého začátku.

Nedělá to ovšem o nic jednodušší sledovat mediální a veřejný zájem o Bundyho osobu, ani tu frašku, ve kterou se soudní proces (s Johnem Malkovichem jako soudcem), zvrhnul. Obzvlášť když se pak z archivních záběrů dozvíme, že v ní tvůrci kreativní licence zdaleka tolik nevyužili.

Snímek má řadu příležitostí poukázat na nezdravou fixaci společnosti na sériové vrahy, kterou ve velké míře pomáhají vytvářet média. Nakonec se však nevydá ani cestou Chyť mě, když to dokážeš, ani psychologického thrilleru, a stane se bizarním, i když stále poměrně obyčejným procedurálním dramatem, ve kterém se tvůrci ani nesnaží skrýt varování o tom, že nemáme důvěřovat charismatickým lidem s pohlednou tváří. Na televizní film by to stačilo, ale na velkých plátnech kin už se ta povrchnost schová hůř.

Snímek Zlo s lidskou tváří má v českých kinech premiéru 23. května.