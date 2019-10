Zloba se ztrácí v motivu genocidy. Pohádka o Růžence dostala zbytečné pokračování

Před pěti lety přenesla Zloba - Královna černé magie do hrané podoby pohádku o spící princezně Růžence. Auroru (Elle Fanningová) ještě v kolébce proklela pomstychtivá rohatá víla Zloba (Angelina Jolie), aby upadla do věčného spánku, až se v den svých šestnáctých narozenin píchne do prstu.

Podle snímku se ale známé vyprávění traduje špatně. Kletba se skutečně naplnila a mladou dívku probudil polibek z pravé lásky. Ten jí ovšem nevěnoval princ Filip (Brenton Thwaites, kterého v novém filmu vystřídal Harris Dickinson), ale právě její kmotra Zloba.

Své prokletí vyřkla z hněvu a pomsty na králi Stefanovi (Sharlto Copley). Postupem let, co spolu s havraním poskokem Diavalem (Sam Riley) dohlížela na Aurořinu nedostačující výchovu ze strany tří – ze strany speciálních efektů stále směšně děsivých – víl (Juno Templová, Lesley Manvillová a Imelda Stauntonová), si k ní však vytvořila až mateřské pouto.

Na konci snímku dostaly obě ženy společný, šťastný konec. Aurora se stala panovnicí Blat, kouzelného kraje nadpřirozených bytostí, čímž nastolila mír se sousedním královstvím lidí. A Zloba poznala, že láska není slabost a že se nemusí uchylovat ke krutosti jen proto, že to od ní ostatní kvůli její odlišnosti očekávají.

Zdálo se, že touto vítanou feministickou úpravou může příběh uspokojivě skončit. Jenže pak si studio Walta Disneyho usmyslelo, že na přehnaně vystouplých lícních kostech Angeliny Jolie ještě něco určitě zvládne vydělat. (Předpoklad to byl samozřejmě správný, protože Zloba s pořadovým číslem 2 hned první víkend v amerických kinech vedla žebříček návštěvnosti.) Jelikož všechny nabízející se lekce o lidskosti a dobru scenáristé vyřešily už v prvním filmu, musely se v pokračování zrecyklovat.

Zloba je tak stále to nevyzpytatelné monstrum, před nímž všichni lidé v panice klopýtají do bezpečné vzdálenosti. Zvěsti o její morální nápravě se k nim podle pohádkové vypravěčky nedostaly. Osobní konflikt do dosud harmonického rodinného soužití pak vnese Aurora, když oznámí, že se chce provdat za pohledného, ale charakterově zcela plochého Filipa, dědice trůnu v Ulsteadu.

Elle Fanningová, Angelina Jolie a Sam Riley ve filmu Zloba: Královna všeho zlého | Zdroj: Falcon

Zloba souhlasí, že se zúčastní slavnostní večeře s princovými rodiči (Michelle Pfeifferová, Robert Lindsay). Setkání skončí asi nejhůř, jak mohlo: s králem uvrženým do spánkové kletby a Zlobou na útěku.

Aurora se rozhodne postavit na stranu rodiny svého budoucího manžela – mnohaleté sbližování s kmotrou zřejmě nakonec tak účinné nebylo. Navíc netuší, že královna Ingrith v podzemí hradu vyvíjí látku, která hromadně zahubí všechny magické obyvatele ze sousedních Blat.

Dokud může Zloba dělat, co jí jde nejlépe – stěžovat si v britském přízvuku na nekompetentnost lidí kolem sebe –, příběh příjemně odsýpá. Diaval rohatou vílu humorně usměrňuje a Pfeifferová je jí dostatečně zákeřným protivníkem na to, aby úplně nenudila.

Zloba: Královna všeho zlého dobrodružné fantasy

USA / VB, 2019, 118 min

Režie: Joachim Rønning

Scénář: Linda Woolvertonová, Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster

Hrají: Angelina Jolie, Elle Fanningová, Michelle Pfeifferová, Harris Dickinson, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Ed Skrein Hodnocení: 35 %

Se Zlobou, nejkomplexnější a tím pádem také nejzajímavější postavou, odklizenou do vedlejší zápletky se však snímek začne plahočit povědomým dějem, který obstojně funguje jenom proto, že se ze zbylých postav dělají naivní primitivové. To, že sledujeme pohádku, ještě neznamená, že by nám všechny odpovědi měly být zodpovězeny už s první otázkou.

V duchu minulého filmu za většinou akce stojí ženy. Počítačové efekty působí propracovaněji a spolu s nimi i celková výtvarná koncepce fantaskního světa s goticky laděnými kostýmy. Z hlediska příběhu se ale tentokrát tvůrci více uchylují ke zmaru, temnotě a tematické rozháranosti. Ačkoli se mnoho pouze přeříkává, nepodaří se zřetelně přetlumočit většina z toho, co se tvůrci pokoušeli sdělit.

Zatímco Královna černé magie diváky ušetřila těch nejdrastičtějších motivů (jako třeba uříznutí křídel, kterou řada kritiků tehdy považovala za metaforu ke znásilnění), navazující Královna všeho zlého se v rámci poselství, které by se dalo shrnout slovy „genocida je špatná“, neváhá zavřít zástupce jednoho druhu do místnosti a rozverně je zasypávat smrtelným práškem. Je na divácích posoudit, jak citlivá a do rodinného filmu vhodná je to volba.

Tolik postav v průběhu snímku skočí do cesty jisté smrti, aby zachránilo někoho jiného, až se z toho stane takový nezamýšlený, i když dobře míněný opakovaný vtip. Zjeví se dokonce i Zlobin druh, okřídlené rohaté víly, aby předal zprávu o utlačování menšin a potřebě tolerance. Až do poslední chvíle je vidět snaha ospravedlnit existenci tohoto pokračování. Na rozdíl od pohádkového konce, ve skutečnosti nakonec ty špatné věci dalece převáží ty dobré.

Snímek Zloba: Královna všeho zlého měl premiéru 17. října.