Rekvizity z druhé ruky a refill láhve.Točit film zeleně je naše služba společnosti, vysvětluje Ondříček

Filmový producent a režisér David Ondříček stojí za filmy Samotáři, Šeptej, Zátopek, Dukla 61 nebo filmovou sérií Král Šumavy. Jak náročné je natočit noční scénu v lese? A proč ho baví projekty, kde musí překonat strach? „Rád vystupuji ze své komfortní zóny. V dole jsem třeba bojoval s klaustrofobií, na Ještědu jsem měl strach z výšek,“ prozrazuje Ondříček v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 13:09 7. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Snažíme se nechat po sobě lesy a louky v lepším stavu než byli předtím,“ říká Ondříček o natáčení, které se snaží být šetrné k přírodě | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Co je to green filming?

Je to přístup, jak natáčet ekologicky. Je to dohoda, kterou se snaží světoví filmaři dodržovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Filmaři mají pověst, že za sebou nechávají nepořádek. My to chceme dělat jinak. Sbíráme třeba odpadky, které v místě nechali jiní, vypráví David Ondříček

První zelený film u nás byl Zátopek. Když to zjednoduším, tak filmaři nemají dobrou pověst v tom, v jakém stavu po sobě zanechávají lokace.

Green filmaři se ale snaží zanechat po sobě louku, les nebo i interiéry v lepším stavu, než v jakém byly předtím. Takže s sebou třeba vozíme brigádníky, kteří sbírají odpadky, které jsme tam ale my nenaházeli, a tím čistí přírodu. Je to vlastně naše odplata společnosti za to, že tam pošlapeme kytičky.

Je tam ale i řada dalších věcí, které se musejí dodržovat. Kromě používání elektroaut dbáme i na to, aby se nevyhazovalo jídlo. Každý má svoji láhev, se kterou si chodí pro vodu, používáme talíře nebo recyklovatelný materiál. Na každém natáčení je také přítomný greendealový kontrolor, který nás upozorňuje na to, co děláme špatně.

Klimatických žalob proti firmám a společnostem ve světě přibývá. Částečně kvůli climate-washingu Číst článek

Jsou to náklady navíc, když se filmaři pokoušejí točit zeleně?

Určitě jsou to náklady navíc, ale rozhodně jsou to náklady, které se vyplatí, protože je to služba společnosti.

Máte klidnější a čistší svědomí, že vaše filmy nezatěžují životní prostředí?

Asi se shodneme na tom, že nikdo nechce, aby se válely odpadky na zemi. Takže logicky ano. Celé je to o změně myšlení, protože my máme zažitý určitý stereotyp, jak má svět vypadat.

Král Šumavy, nepolapitelný převaděč Josef Hasil se narodil před sto lety ve vesničce Zábrdí u Prachatic Číst článek

Proto by se nad tím měl každý sám zamyslet, protože Green Deal za nás nikdo nezařídí. Aby to fungovalo, musí přispět každý zvlášť.

Připravuje se nový Král Šumavy?

Už jsou natočené dvě další sezony. První série Krále Šumavy měla tak velký ohlas, že se společnost Lucky Man Productions rozhodla natočit další dvě série. Režíruje je ale mladý režisér Damián Vondrášek, já už jsem tam jen v roli producenta. Důvodem je, že už jsem nechtěl stát dalších 50 dní v noci v lese.

Série se posouvá do nových vod. Nová sezona zachycuje Josefa Hasila v trochu jiné situaci. Jak je to?

První série je ještě odlehčená, protože je o vzniku legendy o Králi Šumavy. Ve druhé sérii se to už dramatizuje, postupujeme podle knihy Návrat Krále Šumavy Davida Žáka, a tím pádem i podle pravdivého příběhu Josefa Hasila. Do jisté míry je to akční film, je tam hodně nebezpečných situací, a myslím si, že diváci budou nadšení.

Jaké bylo pro Davida Ondříčka bydlet měsíc na Ještědu? A proč se považuje za vizuálního režiséra? Poslechněte si celý rozhovor nahoře v článku.